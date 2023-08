Zahrada soch Veijo Rönkkönena ve finském městě Parikkala patří mezi nejkurioznější místa svého druhu na světě. Najdete zde zhruba pět set soch, které jsou dílem jediného autora. Někteří příchozí se zde necítí dobře. Má to zajímavý důvod.

Pohled na část soch zobrazujících cvičení jógy | Foto: Wikimedia Commons, GFDL, CC BY-SA 3.0

Veijo Rönkkönen byl finský umělec a sochař, který se narodil v roce 1944. V mládí pracoval v továrně na papír a tam ho napadlo, že by mohl začít dělat sochy. Když mu bylo sedmnáct let, dostal první výplatu, za kterou podle vyprávění koupil mladé stromky jabloní a pytle s betonem. To proto, aby se mohl začít věnovat poněkud svéráznému sochařskému stylu. A pak už se svým koníčkem až do smrti v roce 2010 nepřestal.

Autor byl podivín, s hosty nemluvil

Všechny své sochy umístil Veijo Rönkkönen na zahradu svého domu, kde je po čase zpřístupnil veřejnosti. Jde o asi pět set kusů. „Ale nikdy za návštěvníky z domu nevyšel, aby s nimi promluvil. Místo toho měl knihu návštěv s výzvou, aby mu v ní lidé zanechali vzkaz,“ uvedl web Big in Finland.

Rönkkönen se totiž projevoval jako plachý a výstřední samotář.

Jak to vypadá v Zahradě soch Veijo Rönkkönena se podívejte na tomto videu:

Na celkové kompozici výstavy svých děl si velmi zakládal. I proto nikdy nedovolil byť jednu za svých soch představit jinde než právě u jeho domu.

Celkově je soubor betonových soch ve městě Parikkala nedaleko ruských hranic velmi zvláštní. Jde zejména o výrazy postav. „Některé jsou ve tváři děsivé. Jiné navíc mají skutečné lidské zuby. A některé vydávají skrze reproduktory nesrozumitelné zvuky, což působí strašidelně,“ doplnil web Big in Finland.

Části z nich zase z břicha vyrůstají květiny, jiné jako přimrzlé sedí v temných zákoutích.



Na 250 soch jogínů

Nepřehlédnutelný je shluk asi dvou set padesáti vesměs nahých postav v různých jogínských pozicích. Prý tak autor chtěl ukázat i sám sebe, józe se totiž intenzivně věnoval, jak připomenul web Atlas Obscura.

Návštěvníci si sochy rádi fotí a ukazují na sociálních sítích.

Děsivé úsměvy i muž, co bičuje chlapce

„Sochy nejsou nijak zvlášť živé, vypadají spíše nadpozemsky. Často se zapadlýma očima a děsivými úsměvy,“ popsal Atlas Obscura.

„V některých místech to vypadá i tak, jako by sochy mohly každou chvíli ožít a setřást ze sebe plášť z plevele a listí, kterými jsou pokryty,“ popsala návštěvu reportérka Alexxa Gotthardtová z odborného webu Artsy.

Nejbizarnější cíl turistů. V katakombách dělí mrtvé od živých jen provazy

Tu mimo jiné zaujaly výjevy, jako je například chlapík připomínající někdejšího amerického prezidenta Abrahama Lincolna, který vyplazuje jazyk. Nebo socha chlapce, který se opírá o strom. Ale při bližším pohledu je vidět, že ho bičuje panovačný muž.

Otevřeno je i v noci

I proto se tu někteří jedinci necítí příliš dobře. Navíc v noci, kdy je park rovněž otevřený, jak uvedl web Museuot.

Podle odhadů místo ročně navštíví asi třicet tisíc hostů, aby mohli posoudit jednu z nejznámějších ukázek moderního finského umění. „Obvykle oceňují hravost a myšlenku sochařského parku pod širým nebem,“ konstatoval web Nordic Labour Journal.

