Nejkratší pozemní lanovku určenou k přepravě osob na světě mají podle všeho v chorvatském Záhřebu. Patří mezi největší turistická lákadla této metropole. Jde o technickou památku, která funguje už hodně přes 100 let.

Lanovka byla zprovozněna v roce 1890 po pouhých 2 letech od získání stavebního povolení. | Foto: Shutterstock

Už více než století funguje nejkratší lanovka světa, která se nachází v chorvatském Záhřebu. Pravdou je, že příliš času ani sil při toulkách městem neušetří. Na druhou stranu však jde o tak ikonické místo chorvatské metropole, že by bylo hřích se v ní při návštěvě tohoto města neprojet.

Lanovka jako první v městě

Jak upozornil místní turistický portál Visit Zagreb, jde o nejstarší a zároveň tak i první prostředek veřejné dopravy v Záhřebu. Historie lanovky sahá až do 90. let 19. století. Zprovozněna byla v roce 1890, a to pouhé dva roky od získání stavebního povolení. Jde o chráněnou kulturní památku, protože lanovka si zachovala svou původní strukturu a vzhled až do dnešní doby.

Navštivte krásné údolí Wachau. Z Česka je to kousek a moc hezčích v Evropě není

Původně byly vagóny rozděleny do tří částí.

„Přední třetina s nejlepšími výhledy byla určena pro cestující první třídy, ty zbylé dvě využívali běžní lidé,“ popsal web Visit Zagreb.

Jak vypadá nejkratší lanová dráha na světě:

Zdroj: Youtube

Na začátku její existence poháněly lanovku parní stroje, nebyly však pro tento účel úplně spolehlivé. Od roku 1934 proto jezdí díky motorům elektrickým. Zajímavostí je, že není známo, že by v souvislosti s lanovkou někdy došlo k vážné nehodě.

Lanovka spojuje horní a dolní část chorvatské metropole Záhřeb. Nádraží Dolní město se nachází v ulici Tomićeva, kousek od náměstí Ban Jelačić. Nádraží Horní město je pod věží Lotrščak na Strossmayerově promenádě.

Vyhlídka snů u hranic: Místo, kde uvidíte zároveň české i polské chlouby hor

„Lanovka je v provozu každý den od 6:30 do 22 hodin. Odjíždí každých 10 minut. Jedna jízda přijde na necelé euro,“ jak poznamenal místní turistický web Absolute Croatia.

Lanovka má vagony pro 28 lidí

Samotnou trať lanové dráhy tvoří viadukt s osmi půlkruhovými oblouky o rozpětí 2,5 metru, postavený z cihel spojených vápennou maltou. Jaká jsou další technická data lanovky?

Lanovka má dva vozy dlouhé necelých 6 metrů.

Každý z vozů má kapacitu 28 cestujících, kdy je v nich 16 míst k sezení a 12 ke stání. Tahá je lano o průměru 22 milimetrů.

Maximální povolená rychlost lanovky je 1,5 metru za vteřinu, při které je celková doba jízdy 64 sekund. Dráha kolejí činí 66 metrů.

Výškový rozdíl, který lanovka překonává, činí 30,5 metrů. Horní stanice je ve výšce 156,5 m n. m, dolní stanice je ve výšce 126 m n. m. Sklon dráhy tedy představuje 52 %.



Nahrává se anketa ...

Populární mezi turisty

Záhřebská lanovka patří mezi turistické atrakce. A návštěvníci města ji hodnotí kladně, soudě alespoň podle reakcí na známém turistickém webu TripAdvisor.

Zámek Moritzburg z Popelky: Díky malému podvodu by tu u prince uspěla snad každá

„Jedná se o krátkou lanovku a po dlouhém dni chůze nejlepší a nejjednodušší způsob, jak se dostat nahoru do starého města,“ popsal například recenzent s přezdívkou chaps2014.

„Krátká, sladká jízda,“ doplnila recenzentka s nickem Theatea.

Další tipy na baječně strávenou dovolenou v Chorvatsku a zároveň i články věnující se cestování do Chorvatska v širších souvislostech najdete v nabídce textů níže.