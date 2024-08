Byl největším romanopiscem své doby. Jeho díla Hrabě Monte Cristo nebo Tři mušketýři se staly nesmrtelnými. Alexander Dumas patřil mezi tu hrstku spisovatelů, kteří si užili slávu již za svého života, bouřlivého života. Mezi jeho odkazy patří i nádherný zámek, který si nechal mezi lety 1844–1847 vystavět. Avšak život na vysoké noze Dumas neustál a ze svého zámku se dlouho netěšil.



Pompézní otevření honosné stavby

Dumas měl o vzhledu zámku jasnou představu. Musí ohromit! To bylo také téměř jediné zadání pro významného architekta Hippolyta Duranda. Ten zámeček, který vyrostl uprostřed anglického parku, poblíž městečka Le Port-Marly, dostavěl v roce 1847.

Slavnostní otevření se uskutečnilo v červenci téhož roku a účastnilo se ho na 600 hostů! Podávala se jen vybraná jídla a delikatesy. Mezi hosty, kteří zámek navštívili byl i spisovatel Honoré de Balzac, který Dumasovo počínání označil za „nejrozkošnější bláznivinu“.

Jak vypadá jedinečný zámek Monte Cristo:

Pro bujaré veselí i ticho pro tvorbu

V Dumasově třípatrové rezidenci najdeme například obývající pokoj, jídelnu, v patře pak ložnici, knihovnu, toaletu nebo nádherný maurský salón.

„Alexander Dumas nechal nad každým oknem v přízemí umístit portrét jednoho dramatika z každé doby. Na čestném místě nad vstupními dveřmi se objevuje sám Alexander Dumas, aby přivítal své hosty,“ popisuje zajímavosti zámku web Sortiaparis.

Pokud Dumas potřeboval před hosty utéct, sloužila mu k tomu novogotická vila stojící jen pár metrů naproti hlavního vchodu zámku. Nese název Zámek d´If, je obklopená vodou a na její fasádě, jsou vyryty názvy Dumasových knih a jména hrdinů jeho románů. Jeden z výklenků zdobí postava hlídacího psa. Zámek d´If tak poskytoval, kromě úkrytu do samoty, hlavně klidné útočiště pro jeho psaní a tvorbu.

Zámek Monte Cristo z výšky:

Alexander Dumas - dluhům neutečeš

I když měl romanopisec se zámkem velké plány, moc dlouho si ho neužil. Majitelem byl jen pár let.

„O rok později se totiž dostal do složité finanční situace. Co přesně ji způsobilo, je dodnes tak trochu záhadou. Podle některých za to mohl krach Dumasova soukromého divadlo, podle jiných literátův bohémský život. Náručím slavného francouzského romanopisce údajně v průběhu let prošlo okolo 40 milenek. Dumas navíc na zámku rád pořádal nákladné bankety. V roce 1848 ale opulentním hostinám odzvonilo a Dumas musel zámek za 31 000 franků, tedy méně jak desetinu pořizovacích nákladů, prodat,“ líčí tehdejší situaci redaktor Pavel Besta pro web e-kultura.cz.

Zámek jen vlásek unikl svému zničení

Nádherná stavba kousek od řeky Seiny dokonce o vlásek unikla své zkáze. Poté co slavný spisovatel jej musel kvůli rostoucím dluhům prodat, měnil často své majitele. To se odrazilo i na jeho stavu. Stavba chátrala. Když už se nad zámkem stahovala mračna, v podobě demolice kvůli plánované stavbě sídliště, přišla záchrana. Tři obce v jeho sousedství zámek odkoupily, zrenovovali a daly mu nový život.

Do jeho záchrany se vložil i samotný marocký král Hasan II, který financoval obnovu maurského salónu. Od roku 1994 zde může veřejnost navštívit muzeum věnované životě a dílu Alexandra Dumase. Pyšní se také záznamem v seznamu chráněných historických památek.