Zámek Moszna je jednou z nejkrásnějších a z nejznámějších architektonických staveb v Polsku. Jde o malebnou a impozantní stavbu, mezi jejíž zvláštnosti patří i spousta nádherných věží a věžiček. Zámek Moszna je také velmi dobře hodnocen v recenzích a vstupné do něj je přijatelné.

Zámek Moszna v Polsku má přesně 99 věžiček. Uvnitř je 365 pokojů o celkové ploše 7 000 metrů čtverečních. | Foto: Shutterstock

Jak vypadá zámek Moszna:

Zdroj: Youtube

Zámek Moszna stojící mezi polskými městy Prudnik a Opole patří k významným architektonickým skvostům Slezska. Je dokonce označován za nejkrásnější zámek v Polsku a v řadě žebříčků popularity zařazován mezi absolutní evropskou špičku. Vyznačuje se i tím, že je kombinací hned několika architektonických stylů. Na výlety sem jezdí celé rodiny i s dětmi.

Co je na zámku Moszna k vidění

Zámek Moszna je jednou z nejznámějších památek Polska. Areál zámku a parku je bývalým sídlem německé rodiny Tiele-Wincklerů. Historie tohoto objektu sahá až do 18. století. Dominantní stavba má 365 pokojů a 99 věžiček. Připomíná anglické zámky z alžbětinského období. Tedy takzvaného zlatého věku Anglie za vlády Alžběty I. v letech 1558 – 1603.

Morbidní zvyk v pohádkovém Hallstattu: S mrtvými tam dělali zvláštní věci

„Interiéry z mnoha období reprezentují různé architektonické styly. Secese je zastoupena v kavárně, baroko zase v jídelně. Knihovna je renesanční, kaple novogotická,“ přiblížil zájmový web Budowle.pl.

Návštěvníky oblíbená oranžerie pak přiléhá k východnímu křídlu paláce. Rostou zde převážně exotické a teplomilné rostliny. Ty nejstarší byly vysázeny před zhruba 70 lety.

Zámek Moszna se podobá legendární Škole čar a kouzel v Bradavicích.Zdroj: Shutterstock

Nezapomeňte na úžasný park

Kromě samotného zámku je součástí celého komplexu park, který nemá přesně vymezené hranice a snoubí se s blízkými poli, loukami a lesem, jak uvedl turistický portál Poland Travel. Má více než 10 hektarů (hektar má rozměry 100x100 metrů – pozn. red.). Působivé jsou v něm aleje dubů červených a kaštanů. Kvetou tu i azalky a rododendrony. Atraktivitu místa zvyšují četné rybníčky, kanály a mosty přes ně.

Nová stominutová trasa

Nově je návštěvníkům přístupná stominutová trasa, na které průvodci poodhalí zákulisí fungování hradu, jeho tajemství a zajímavosti. Na zámek se lze v tomto období vypravit o víkendech a svátcích.

Kolik stojí vstupné?

Vyjma zimních měsíců činí zlevněné vstupné pro mládež a seniory 56 zlotých (zlotý je nyní něco málo přes 5 Kč), dospělí zaplatí 74 zlotých.

V prosinci, lednu a únoru je zlevněné vstupné 46 zlotých, plné 58 zlotých

Děti do 3 let mají vstup zdarma



Nahrává se anketa …

Proč má zámek 99 věžiček

Zámek je zajímavý tím, že má přesně 99 věží a věžiček. Jedna z legenda praví, že majitel chtěl mít věží co nejvíce. Jenže pokud by jich bylo 100, už by tu podle někdejších nařízení musela být zřízena vojenská posádka, což zase nechtěl. Stejně tak je možné, že bohatá rodina Tiele-Wincklerů měla v době stavby 99 usedlostí. A co jedna usedlost, to jedna věž.

Na Zámku Moszna lze i přespat:

Podobnost se Školou čar a kouzel v Bradavicích

A je tu ještě jedna věc, v čem je Zámek Moszna zajímavý. Podobá se totiž legendární Škole čar a kouzel v Bradavicích, která je jedním z ústředních míst literární a filmové série o Harry Potterovi.

Slavný Baťův mrakodrap ve Zlíně. Jaká je pravda o pověstné kanceláři ve výtahu?

I proto se zde konají srazy příznivců mladého kouzelníka Harryho Pottera a jeho nejbližších přátel Ronalda Weasleyho a Hermiony Grangerové.

Součástí zámku jsou i ubytovací prostory a restaurace, takže návštěvníci zde mohou strávit opravdu hezké dny.

Jak je zámek daleko?

Zámek Moszna je poměrně dobře dostupný z řady míst v České republice. Nachází se nedaleko polského města Opole směrem k české hranici.

Autem to je:

z Ostravy – 150 kilometrů, asi 1:45 hodiny jízdy

z Prahy – 300 kilometrů, asi 4 hodiny jízdy

z Brna – 220 kilometrů, asi 3,5 hodiny

z Hradce Králové – 180 kilometrů, asi 3,5 hodiny

Cestou se lze zastavit třeba u populárního Nyského jezera, která má pláž jako někde u moře. Přečíst si o něm můžete v článku Malé „moře“ leží jen kousek od našich hranic.