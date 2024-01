Letecká základna Željava na Balkáně? Tajemný vojenský komplex známý také pod krycím názvem „Object 505“ nebo „Klek“. Byl vybudován tak, aby odolal výbuchu atomové bomby, proto je postavený ve vyhloubeném otvoru uvnitř hory na hranicích Chorvatska a Bosny a Hercegoviny. A dodnes přitahuje příznivce extrémních míst.

Tento letoun stojí přímo u vstupu na základnu | Foto: Wikimedia Commons, Ballota, CC BY-SA 4.0

V dobách studené války byla letecká základna u Željavy jedním z nejstrategičtějších míst, které měl východní blok v čele se Sovětským svazem k dispozici. Na území bývalé Jugoslávie se podařilo vybudovat něco nevídaného.

Unikátní záběry z doby, kdy byla ještě základna plně funkční:

Zdroj: Youtube

Željava se nachází u hranice mezi Chorvatskem a Bosnou a Hercegovinou, nedaleko Plitvických jezer na jedné straně a městem Bihać na straně druhé. Konkrétně vojenský komplex najdete ve vyhloubeném prostoru uvnitř hory Plješevica.

Podzemní letiště Željava a fakta

Podle některých údajů je základna nejdražším vojenským projektem bývalé Jugoslávie. Stavba začala v roce 1955 a skončila až v roce 1968.

Co se podařilo vybudovat?

Celková délka podzemních tunelů činí tři kilometry

Letadla mohla startovat hned z pěti ranvejí

Pod zemí mohlo být umístěno až 120 strojů

Posádky letadel i obslužný personál čítající stovky osob zde měl k dispozici vlastní zdroje elektřiny a podzemní vody. Samozřejmě zde byly i zásoby paliva, potravin i léků. Vše tak, aby mohl v podzemí v případě nutnosti přečkat měsíc bez jakéhokoliv kontaktu s okolím

Využíval se pokročilý klimatizační systém

Do podzemního prostoru se bylo možné dostat jedním ze čtyř vstupů, kdy byl každý opatřen stotunovými přetlakovými dveřmi.

Někdejší letecká základna měla velmi strategický význam při obraně socialismu před imperialismem a kapitalismemZdroj: Wikimedia Commons, Ballota, CC BY-SA 4.0

Proč byla základna v Željavě postavena

Po druhé světové válce byl svět vojensky i politicky rozdělen na Východ a Západ. Zároveň zuřila studená válka. Jugoslávie zároveň měla velmi dobrou polohu mezi oběma znepřátelenými bloky. Proto se oblast u Željavy ukázala jako vhodná pro vybudování rozsáhlého a vysoce bezpečného objektu.

Nejtěžší tatranskou stezku máme jen pár hodin od hranic. Opravdu tam hrozí smrt

„Tvrdilo se, základna by mohla odolat přímému zásahu dvacetikilotunovou jadernou bombou – stejnou silou jako bomba Fat Man, která dopadla na Nagasaki,“ připomněl specializovaný web Exutopia.

Co stojí za zkázou základny

Letecká základna byla zničena během chorvatské války za nezávislost v letech 1991 až 1995.

„Jedna z nesvářených stran se 16. května 1992 rozhodla leteckou základnu Željava zničit. Bylo použito přes padesát tun výbušnin. Dílo zkázy pak dokončil požár. Ještě šest měsíců od prvních výbuchů byly vidět oblaky kouře vycházející z tunelů,“ popsal web Exutopia.

Jak základna vypadá nyní

Jak připomenul web Historja, u samotného vstupu na základnu stojí torzo letadla Douglas. Letoun původně sloužil k přepravě a přistávání výsadkářů.

Nedaleko letiště se nachází pozůstatky kasáren. Jde o zhruba třicítku objektů. „V deseti budovách bylo velitelské centrum, ložnice, učebny, dílny, generátory i kuchyně atd. Nyní je vše zarostlé. A absolutně se zde nedoporučuje vstup, nacházejí se totiž ještě funkční miny,“ varoval web Historja.

Místo, kde hrozí smrtelné nebezpečí

I přes nemalé nebezpečí je místo cílem příznivců vojenské historie a vyznavačů tajemných i zakázaných objektů. Musí však počítat s rizikem.

„Některé části tunelu jsou ve velmi špatném stavu a hrozí jim úplné zřícení. Navíc bylo prokázáno, že vzduch v tunelech je kontaminován radioaktivními a jinými toxickými sloučeninami,“ připomenul chorvatský web Journal.

Nejnebezpečnější letiště světa: Pasažéři tam trnou strachy. Piloti bohužel také

Dříve se chorvatská policie pokoušela zabránit tomu, aby lidé do někdejšího prostoru vstupovali. Ukázalo se, že je to marné. „Ale je dobré policii říci, že se do komplexu chystáte vstoupit. Ocení to a je to tak pro všechny lepší,“ uvedl Exutopia.