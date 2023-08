Když se řekne Chorvatsko, každý si kromě moře a kamenných pláží představí i neustávající zvuky cikád, mořské ježky a racky chechtavé. U Jadranu se ale vyskytují i mnohem nebezpečnější zvířata, se kterými rozhodně nechcete přijít do styku. Jaká nebezpečná zvířata lze u Jaderského moře potkat a jak reálné je, že vám ublíží?

V chorvatských vodách i na pevnině žijí živočichové, kteří pro vás mohou být potenciálně nebezpeční | Foto: Shutterstock

Chorvatsko je pro Čechy něco jako druhý domov. I podle Českého statistického úřadu představuje Jadran nejoblíbenější destinaci, kterou ročně navštíví přes 800 tisíc Čechů. Není se čemu divit, moře je tam krásně čisté, mírné, obklopují ho v dálce majestátní hory a nádherná divoká příroda je doslova na dosah.

Jenže stejně jako pod hladinou moře tak i na souši zde žije několik zvířat, na které byste si měli dát zvláštní pozor. Nikdy totiž nevíte, jestli na vás za nevýrazným keřem nečíhá predátor. Jaká nejnebezpečnější zvířata v Chorvatsku žijí, jaké je riziko, že na vás zaútočí žralok a kterým zvířatům se raději vyhnout?

Podle cestovní agentury Experience Dalmatia žije v Chorvatsku minimálně deset zvířat, která mohu být pro člověka nebezpečná. „Řadí se mezi ně medvědi, kteří žijí v horách, rysi, vlci a divoká prasata, ale také hadi, pavouk Černá vdova, štíři, mořští ježci, žraloci a klíšťata,“ vyjmenovává cestovní agentura nejnebezpečnější místní tvory.

V ČLÁNKU SE DOČTETE:

* o jedovatých hadech

* o nebezpečných pavoucích

* o obřích klíšťatech

* o štírech

* o sasankách a medúzách

* o žralocích

* o medvědech hnědých

* o vlcích

Pozor byste si však měli dát i na další zvířata, která tu žijí, jako jsou například medúzy. Pojďme se nyní na některé z nich podívat z blízka, aby bylo jasné, kde je lze potkat, jak se při střetu zachovat a jaké nebezpečí pro člověka představují.

Jedovatí hadi

Díky mírnému klimatu se v Chorvatsku hojně vyskytují především hadi, kteří za krásných slunečných dnů znepříjemňují dovolenou turistům, ale i všem místním obyvatelům. Ze svých úkrytů vylézají převážně kvůli hledání potravy či za účelem páření.

V tomto videu můžete vidět nález zmije v úkrytu mezi kameny v Chorvatsku:

Zdroj: Youtube

„Z patnácti známých druhů hadů vyskytujících se v Chorvatsku je dvanáct nejedovatých a pro člověka nepředstavují žádné nebezpečí. Mezi tři jedovaté druhy patří zmije růžkatá, zmije evropská a zmije luční. Všechny poznáte podle výrazného klikatého pruhu na zádech, široké hlavy, podsaditého těla a svisle rozříznutých zorniček,“ upozorňuje chorvatský turistický web Crotia.

V případě setkání, či dokonce uštknutí, radí zachovat klid, znehybnit místo a co nejrychleji vyhledat lékaře.

Nebezpeční pavouci

Na různých místech, jako jsou křoviny, místa pod skalami a všude tam, kde je relativní klid a ticho, můžete narazit na pavouka, o kterém panují hrůzné zvěsti. Je jím černá vdova, jejíž kousnutí představuje pro člověka obrovské riziko.

„Nejjedovatějším pavoukem v Evropě je černá vdova, kterou poznáte podle černého těla a červených skvrn na zádech. V Chorvatsku ji lze nalézt v oblasti Istrie, Primorje a také v Dalmácii,“ upozorňuje cestovní agentura Royal Croatian Tours. Doplňuje, že samice černé vdovy je ještě jedovatější než někteří hadi a že při náhodném kousnutí musí člověk ihned vyhledat lékařskou péči, jelikož účinky jedu mohou vést nejen k ostré bolesti, ale i ke křečím a paralýze.

Obří klíšťata

V Chorvatsku rovněž můžete narazit na obří klíště rodu Hyalomma marginatum, které vás překvapí svou velikostí a pruhovanými nožkami. Po nasátí krve může měřit neuvěřitelných 2,5 centimetru.

„Tento druh může na člověka přenášet nebezpečnou krymsko-konžskou hemoragickou horečku, která má velmi rychlý nástup a jejíž úmrtnost se odhaduje na 30 až 50 procent,“ tvrdí kanadský vládní web Canada.

Menší či větší štíři

Pokud jezdíte do Chorvatska pod stan, možná jste se již setkali s drobným štírem, kterému jste nepřikládali zvláštní pozornost. Vždyť je to takový drobeček. Ale to je právě největší omyl.



Jak totiž tvrdí jachtařský server Yachting, drobní štíři mohou představovat stejné, ne-li větší, nebezpečí jako ti velcí: „Může se zdát, že čím větší štír, tím větší nebezpečí pro vás představuje jeho jed. Ovšem nejnebezpečnější štíři na světě jsou malí jako pavouci a téměř průsvitní. Ale stejně jako hadi, tak ani štíři na vás nezaútočí bez provokace.“

Proto pokud vás štír bodne, vezměte si s sebou kartičku s cestovním pojištěním, další doklady a raději ihned spěchejte k lékaři.

Sasanky a medúzy

V chorvatských vodách můžete najít kromě roztomilých mořských okurek či ježků i mnohem nebezpečnější zvířata. Nemusí sice uštědřit smrtelné zranění, ale setkání s nimi byste se určitě raději vyhnuli. Jedním z nich jsou i medúzy.

Krásné potápění v blízkosti medúzy v Chorvatsku můžete vidět v tomto videu:

Zdroj: Youtube

„Medúzy většinou nejsou pro člověka jedovaté a ve skutečnosti se k němu přiblíží spíš náhodou díky pohybu vody. Jejich žahnutí však příjemné není a brzy poté můžete pocítit ostrou bolest. Pokud současně vnímáte dušnost či je vám náhle na omdlení, vylezte okamžitě z vody a vyhledejte lékařskou pomoc,“ varuje web Mediterranean Time, který se věnuje životu ve Středomoří.

Žraloci

Vidět na hladině žraločí ploutev je noční můrou mnoha turistů, kteří zamíří na dovolenou k moři. Přesto jsou však útoky žraloka na člověka velice vzácné a jen v několika málo případech smrtelné.

„Podle dostupných údajů k poslednímu útoku žraloka v Chorvatsku, který měl za následek smrt, došlo v oblasti Omiše v roce 1974. Poslední hlášený útok byl v roce 2008 v oblasti Vis. Za zmínku však také stojí, že v tomto případě měl potápěč u sebe rybu, kterou chytil na postroj a její krev dravce přitahovala,“ tvrdí jachtařský web Yachting.

Medvěd hnědý

Vraťme se ještě na pevninu, kde však mohou žít i mnohem větší zvířata než pavouci či hadi. „Chorvatská republika je domovem pro přibližně devět set medvědů hnědých, kteří se řadí mezi největší evropské masožravce. Nejpříznivější prostředí pro ně nabízí horský masiv Gorski Kotar,“ informuje web Centar Velike Zvijeri.

Protože však medvěd hnědý může v dospělosti dosahovat až 350 kilogramů, střet s ním představuje pro člověka velké riziko.

Medvěd hnědýZdroj: Pixabay

„Nejdůležitější je udržovat si odstup a medvěda nepřekvapit. Většina se lidem vyhne, když je uslyší, ale pokud vám začne věnovat pozornost, zůstaňte v klidu, stůjte na místě a velice pomalu mávejte rukama. Medvěd se k vám může i přiblížit, aby vás očuchal. Veďte s medvědem rozhovor klidným tónem, aby věděl, že jste člověk, nikoliv kořist. Neprovádějte rychlé pohyby, snažte se vypadat větší a pokuste se pomalu ustupovat,“ radí National Park Service.

Dodává ovšem, že chování vůči medvědovi se nedá vmísit do pár vět, a případný styk je potřeba zvlášť dobře nastudovat.

Vlci

Dříve byla celá oblast Chorvatska domovem vlků, ale v současné době se zdržují pouze v horských oblastech, jako jsou Gorski Kotar a Lika. „Současný odhad populace vlků pro Gorski Kotar je pět vlků ve východní části plus dva vlci v západní části. V oblasti Lika je to něco kolem patnácti vlků. Celkový počet vlků v celém Chorvatsku však sotva přesahuje dvacet jedinců,“ tvrdí International Wolf Center, které informuje o výskytu vlků.

