Nejstarší fungující hřbitov pro domácí mazlíčky na světě najdete v Hartsdale nedaleko New Yorku. Slouží od roku 1896 a jsou zde uloženy ostatky více než 80 tisíc zvířat. Uložit svého mazlíčka na zvířecí hřbitov v Hartsdale však není úplně levná záležitost. Zvláštností je, že si jej za místo svého posledního odpočinku mohou zvolit i lidé.

Psi, kočky, králíci, fretky, morčata, koně, ptáci, plazi, opice, ale dokonce i lidé. Ti všichni našli místo posledního odpočinku na hřbitově domácích mazlíčků v Hartsdale nedaleko amerického New Yorku. I z celosvětového pohledu jde o mimořádné místo, které bývá v různých žebříčcích zařazováno do TOP 10 míst svého druhu.

Jak to vypadá na psím hřbitově:

„Nejstarší náhrobní kámen označuje hrob psa Blagua, který zemřel v roce 1898. Je tu i padesátitunová hrobka pro čtyři kokršpaněly. Je to vůbec největší hrobka pro zvířata na světě,“ uvádí hřbitov na svých webových stránkách.

„Na hřbitově se dokonce nacházejí ostatky lva jménem Goldfleck, který zemřel v roce 1912. Žil v luxusním hotelu Plaza v New Yorku jako mazlíček maďarské princezny Elisabeth Vilmy Lwoff-Parlaghy, bývalé manželky ruského prince,“ přidal zajímavost New York Times.



Hřbitov celkově působí velmi poklidným dojmem. Místo je plné zeleně. Když je sezona, kvetou zde třešně i begónie, místem protéká potok.

Navíc zde mezi zvířaty neexistuje žádná nadřazenost, například že by pes slavné osobnosti znamenal více než morče běžného Američana. Naopak, všechna zvířata jsou si zde rovna. I proto místo nese označení „Království míru.“

Dříve mazlíčci končili v popelnicích

New York Times rovněž oslovil průvodkyni po hřbitově Allison C. Meierovou. Ta připomněla, že v minulosti nebylo v USA běžné mít psa či kočku za domácího mazlíčka.

Změnilo se to až koncem 19. století. S tím vzrostl i zájem mazlíčka důstojně pohřbít na důstojném místě. A pokud šlo o běžný humánní hřbitov, vyvolalo to vlnu nevole u řady občanů a následné zákazy. Začaly tak vznikat zvířecí hřbitovy, aby zvířata nekončila jako odpad v popelnicích.

Pohřbeno je zde přes 80 tisíc domácích mazlíčků. Není bez zajímavosti, že se na zvířecím hřbitově v Hartsdale nechávají pohřbít i samotní majitelé zvířat. „Pro některé lidi je důležité, aby se svým miláčkem zůstali i po smrti,“ sdělila Meierová.

Oficiální stránky uvádějí, že nyní je na hřbitově v Hartsdale pohřbeno asi 800 lidí.

Hrob ani pohřeb nejsou levná záležitost

Uložení ostatků mazlíčků však není úplně levnou záležitostí, jak by se mohlo na první pohled zdát. Za hrobové místo a pohřeb se platí v přepočtu asi 70 tisíc korun, kremace pak přijde asi na 12 tisíc korun.

Na hřbitov domácích mazlíčků nepřicházejí jen pozůstalí, ale stal se i cílem turistů.

„Nápisy a jedinečné prvky na náhrobcích jsou kupodivu osobnější než ty, které se nacházejí na běžných lidských hřbitovech. Možná se truchlící páníčci a paničky cítí svobodněji, když takto autenticky vyjádří svůj smutek,“ uvedl na cestovatelském webu TripAdvisor uživatel s přezdívkou Traveller2010 NYC.

Žádná nuda. Náhrobky jsou plné lásky a emocí

Na hodně emotivní a osobní epitafy upozornil i cestovatelský web Road Tripers. Na jaké narazil?

Dillon - Miloval sušenky, tyčinky, sníh, aporty, hamburgery, procházky a sezení venku.

Hodge - Hodná šedá kočka.

Sport - Narodil se jako pes, ale zemřel jako gentleman.

Woodstock - Zatracená kočka, která byla často mylně považována za sekanou.

„Takové emoce se zkrátka na lidských hřbitovech jen tak nevidí,“ uvedl právě pro web Road Tripers Brian Martin, manažer hřbitova Hartsdale Pet Cemetery.

Web poukázal také na skutečnost, že v USA na náhrobním kamenu často bývá jen jméno, datum narození a úmrtí. V Hartsdale jsou však lidé mnohem otevřenější. „Na našem hřbitově je spousta lásky," říká Brian Martin.

Často zde proto na náhrobcích bývají velmi láskyplné nápisy jako například:

„Láska mého života“

„Nejmilejší a nejupřímnější přítel, kterého jsem kdy měl“

„Počkejte, až se k vám připojím“

„Nenahraditelný“.

Přímo služeb hřbitova využil i uživatel na TripAdvisor s přezdívkou carlosbjr622. „Nechali jsme zde zpopelnit a pohřbít několik našich psů. Místní personál je neuvěřitelný. Skutečně chápou bolest, která je součástí úmrtí domácího mazlíčka. A dělají vše pro to, aby jejich vlastníkům tuto bolest zmírnili,“ uvedl v hodnocení pro TripAdvisor recenzent carlosbjr622.

Na hřbitově vedou mezi psy Princezny

New York Times rovněž informoval, že tamní veterinární společnost FirtsVet zkoumala, jaké je nejčastější jméno pohřbených psů. Ukázalo se, že je to Princezna. „Takové jméno měl v průměru více než jeden pes ze sta,“ informoval New York Times.

Z dostupných dat se podařilo navíc zjistit, jaká byla nejpopulárnější jména v jednotlivých desetiletích.

„Ve 30. a 40. letech byla nejčastější psí jména Queenie a Tippy. Lady vládla 60. létům a Brandy vystoupala na vrchol v 70. letech. Osmdesátky a devadesátky ovládl Max,“ napsal NY Times.