Arboretum Makču Pikču Paseka nedaleko Olomouce si do svého názvu půjčilo jméno starodávného jihoamerického města Inků. S peruánským Machu Picchu je pojí především rozsáhlé kamenité terasy, skalnatý kaňon a nespočet políček, záhonů a zákoutí s více než třemi tisíci druhů rostlin. Vznikl na místě někdejší skládky odpadu a právě teď je ideálním místem na výlet: všechno tady kvete a voní.

Arboretum Makču Pikču Paseka nedaleko Olomouce. | Foto: se souhlasem Evy Václavkové

Z Olomouce je to sem nějakých pětadvacet kilometrů, ze Šternberka coby kamenem dohodil. Ti, co tady ještě před dvaceti lety pamatují kamenolom a později skládku odpadu, by místo jen stěží poznali.

„Arboretum vybudoval v roce 2008 botanický nadšenec Ing. Radim Slabý společně se svou manželkou na místě dřívějšího kamenolomu a pozdější skládky nejrůznějších odpadů,“ píše o historii místa místopisný web Nízký Jeseník s tím, že dispozice terasovitě uspořádaných svahů umožnila vybudování množství záhonků, skalek a několika jezírek, které doplňuje skalnatý kaňon.

Nenápadný lom: Křišťálově čistá voda i koupání s největším broukem na světě

Arboretum je celým prostorem orientované na jihozápad, což mu dodává unikátní klima, které chrání vzácné rostliny před mrazem.

Podobnost se stavbami Inků není náhodná

Terasy, záhony, políčka, vodní plochy a různá zákoutí tady vznikala řadu let z tun navezeného kamene, čedičové drtě a dalších přírodních materiálů, které mu dávají nevídanou atmosféru i podobnost s dávnými stavbami Inků v peruánských horách.

Makču Pikču na Moravě:

V celé lokalitě lze kromě rostlin a barevných rybek sledovat také kolonie ptáků, které tady sídlí: zejména pak drozda zpěvného, brhlíka lesního

a červenky obecné.

Pracně vybudovaný otevřený, a přitom chráněný prostor je dnes domovem pro více než tři tisíce druhů rostlin z různých koutů světa: jak květin, bylin, skalniček, travin a kaktusů, tak stromů a keřů.

„Zrovna teď kvetou všechny růže a lilie a pak stovky dalších, to bych nemohl všechno ani vyjmenovat,“ konstatoval v polovině května Radim Slabý, který se o arboretum od rána do večera stará a je také k dispozici návštěvníkům, kteří přijíždějí především o víkendech.

Prohlídka arboreta za zpěvu ptáků:

Zdroj: Youtube

„Čekal tady na nás krásný výhled do kraje, několik různě rozmístěných altánků a posezení, kde jsme posvačili, zahradní houpačka, a dokonce i jezírko s barevnými rybičkami, které slavilo úspěch především u syna. A pak už jsme sestupovali klikatými uličkami a obdivovali nádherné květy na stupňovitých terasách. S dětmi si tak můžete krásně potrénovat poznávání barev a jako bonus spousta květin krásně voní,“ podělila se o svoji zkušenost s návštěvou jedna z autorek na cestovatelském webu Na výlet.



Nahrává se anketa ...

Na skok k dalším turistickým cílům

Z laviček a dřevěných altánků uprostřed provoněných záhonů v arboretu je nádherný výhled nejen na jednotlivá jeho zákoutí, ale také do krajiny: zejména pak do Hornomoravského úvalu.

„Komu by to nestačilo a chtěl by se v oblasti zdržet déle, může si prohlédnout také nedaleký hrad Sovinec nebo pro děti zajímavější Pradědovu galerii U Halouzků v Jiříkově,“ doporučuje na závěr web Na výlet.

KVÍZ: Tento test zeměpisných znalostí odděluje profíky od amatérů

Arboretum Paseka, které je jedním z hlavních turistických cílů v jihozápadní části Nízkého Jeseníku, nabízí velkým i malým návštěvníkům také botanický kroužek, virtuální prohlídku lokality a prodej skalniček a květin.