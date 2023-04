S přípravami Baťova kanálu na hlavní sezonu finišuje Povodí Moravy. Opravy více než dvou desítek lodí dokončují právě půjčovny ve Spytihněvi a ve Starém Městě. Přichystáno je již také největší plavidlo - výletní loď Morava. Plavební sezona začne 1. května.

Baťův kanál se v dubnu 2023 chystá na turistickou sezónu | Foto: Povodí Moravy/Petr Chmelař

Slavnostní odemykání Baťova kanálu se na první májový den odehraje v přístavišti v Otrokovicích. „Chystali jsme se velmi intenzivně. Ve flotile našich lodí jsme brousili, opravovali motory, natírali trup,“ prozradil Deníku provozovatel půjčoven lodí ve Spytihněvi a Starém Městě Michal Hampala.

Jeho půjčovny disponují třinácti hausbóty, sedmi laminátovými čluny Carolina, párty lodí Panonia a oblíbenou velkou lodí Morava pro šedesát pasažérů. „Na vyplutí se těší čtyři kapitáni a kapitánka,“ dodal Hampala.

Letošní sezona na hradech a zámcích? Lidé blíže poznají příběh Harrachů

Plynulejší a bezpečnější plavbu po Baťově kanálu slibuje generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. „Novinkou jsou nová vyčkávací stání na rejdách plavebních komor ve Starém Městě, Petrově, Huštěnovicích a Uherském Ostrohu. Dokončovací stavební práce probíhají na rejdách v Nedakonicích a Veselí nad Moravou,“ uvedl Gargulák.

Náklady na modernizaci dosáhly 61 milionů

Celkové náklady na modernizaci rejd jedenácti plavebních komor jsou podle mluvčího Povodí Moravy Petra Chmelaře 61 milionů korun. Peníze pocházejí ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Těsně před spuštěním nové sezony čistí vodohospodáři horní i dolní ohlaví, tedy prostory chodu vzpěrných vrátní a nápustných zařízení, na všech 13 plavebních komorách. A provádí údržbu a seřízení technologií plavebních komor.

Na podzim a v zimě se v celém úseku plavební cesty dělaly zdravotní probírky břehového porostu. „Jednalo se především o likvidaci suchých a poškozených stromů, náletových dřevin, křovinového porostu a rákosu z plavební dráhy, dále likvidaci stromů poškozených polomy,“ vyjmenoval ředitel závodu Střední Morava Pavel Cenek z Povodí Moravy.

Česko je připravené na turistickou sezonu. Nabídne desítky tisíc kilometrů tras

Podle jeho slov se velkou měrou na špatném zdravotním stavu porostu podepisuje bobr. „Obzvlášť nebezpečné byly okousané vzrostlé stromy. Tyto odstraňujeme, aby nepředstavovaly nebezpečí pro návštěvníky Baťova kanálu,“ ujistil Pavel Cenek.

Provoz plavebních komor má být spuštěn tři dny před slavnostním zahájením hlavní plavební sezony, tedy už v pátek 28. dubna. Fungovat budou do 1. října. Komorování bude probíhat od 9.30 do 18 hodin.

Baťův kanál je unikátní technické dílo v minulosti určené zejména k dopravě lignitu do Baťových závodů v Otrokovicích. Byl vybudován v letech 1934 až 1938 v délce necelých 52 kilometrů mezi Otrokovicemi a Rohatcem.



Dnešní pojem Baťův kanál charakterizuje cca 80 kilometrů dlouhou turistickou vodní cestu z Kroměříže do Hodonína. Plavební úseky vedou řekou Moravou i uměle vyhloubenými plavebními kanály. Je to vodní cesta s nenapodobitelným kouzlem, na které lze strávit dovolenou, víkend či jen výlet. Na trase je možné navštívit vinné sklepy s ochutnávkou moravských vín, historická města, přírodní památky, ptačí rezervace a ojedinělé technické památky.



Zdroj: Centrála cestovního ruchu Východní Moravy