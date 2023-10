Slavný Baťův mrakodrap ve Zlíně. Jaká je pravda o pověstné kanceláři ve výtahu?

Baťův mrakodrap. Jedna z nejvýznamnějších budov předválečného Československa dodnes ve Zlíně vzbuzuje obdiv svou technickou i architektonickou vyspělostí. Přijít sem lze i na turistickou prohlídku, rozhlédnout se do okolí z terasy v nejvyšším podlaží a vstoupit i do legendární pojízdné kanceláře ve výtahu. Otevírací doba je tu vypsána prakticky na každý den. Letos si navíc Baťův mrakodrap připomíná 85. let od svého zprovoznění.

