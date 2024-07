Co se děje pod hladinou vody v bazénu? Močení je zakázáno.

Andrea Jordánová dnes 18:00

Močení do bazénu jako téma, které je sice trochu tabu, ale přesto se mu nevyhne v myšlenkách drtivá většina návštěvníků veřejných plováren. A nemalá část z nich jen u myšlenek na močení do bazénu neskončí a podle dostupných průzkumů si ve vodě skutečně uleví. Je to přitom nehygienické a bezohledné vůči ostatním koupajícím se lidem. Když moč reaguje s chlórem, vzniká nebezpečný trichlorkyan a trichloramin, který poškozuje zrak i plíce.