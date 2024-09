Rudolf Suchánek ze Studénky a jeho partnerka Eva milují dobrodružství. Na své společné cesty zároveň rádi vyrážejí s co nejnižšími náklady.

Letos cestovatelská dvojice projela svým autem, Škodou Fabií Combi, celé tuzemsko. A to za pouhých 18 dní. Svou cestu nazvali „Blázni na tripu aneb autem okolo České republiky“. A ačkoliv to zpočátku skutečně vypadalo jako šílený nápad, nakonec z toho byla parádní zážitková dovolená, na kterou budou vzpomínat celý život.

Lowcost cestování aneb zážitky nemusí stát moc

Za celou svou dovolenou Rudolf Suchánek a jeho partnerka celkem zaplatili neuvěřitelných 21 100 korun. Z toho největší položku tvořil benzín, konkrétně 7 400 korun.

Komu se to zdá hodně, toho by Rudolf Suchánek rychle vyvedl z omylu. „Je to levnější, než dovolená u moře. Když si spočítáte, že jsme jeli ve dvou a museli živit nejen auto, ale i sebe, tak to není vůbec špatné,“ myslí si cestovatel.

Celá cesta byla, jak už bylo výše řečeno, koncipována jako lowcost (za co nejmenší útratu; pozn. red.) dovolená. To však rozhodně neznamená, že si výletníci cokoli odepřeli. Naopak. Stihli toho tolik, že běžný člověk nestačí zírat.



Nahrává se anketa ...

„Měli jsme docela drsný režim. Každý den jsme vstávali v 6 hodin ráno, udělali si kafe, snídani a vyrazili jsme. Občas jsme se někde opláchli na pumpě, jindy jsme využili sprchy v kempech,“ přibližuje Rudolf Suchánek. „Ale to kouzlo, když přijedeš v 8 hodin ráno do města, jako je Český Krumlov. Celé je ještě prázdné. To se prostě nedá popsat,“ dodává dobrodruh.

Co se jídla týče, s sebou měli klasický plynový vařič a občas si dali něco v restauraci. „Většinu času jsme si ale vařili sami. Byl to trošku divoký režim. Někdo by se na takovou dovolenou asi vykašlal, ale pro nás to bylo úžasné dobrodružství,“ usmívá se Rudolf Suchánek.

Spánek v autě? Žádný problém

Jednou z největších výzev byl prý spánek. Ale i tady to vzali z gruntu. „Všech 18 nocí jsme spali v autě. Máme kombíka upraveného na spaní, takže to bylo pohodlné. Na střeše jsme měli box, kde byly uloženy všechny naše věci,“ popisuje cestovatel s tím, že se jich spousta lidí ptá, jak všechno zvládali.

„Měli jsme to fakt dobře vymyšlené,“ dodává Rudolf Suchánek s úsměvem.

„Takzvané spaní na divoko je dneska taková móda. Musíš se ale chovat slušně. Nenechávat po sobě nepořádek, komunikovat s místními. Dokonce jsme spali v jednom nejmenovaném národním parku, kde nám to dovolili přímo tamní ochránci. Jindy jsme zase po svolení od státní policie přespali na kopci u jednoho poutního místa. To byla nádhera,“ zasní se milovník dobrodružství.

close info Zdroj: Se svolením Rudolfa Suchánka zoom_in S plným břichem se vždy jede lépe.

Od hor až po vinné sklípky

Dvojici prý obvzlášť okouzlila neuvěřitelná proměnlivost české krajiny. „Je úžasné, jak se mění. Jednou jsi v horách a za chvíli ve vinicích na Moravě. Lidová architektura je taky jiná na každém kroku,“ všímá si Rudolf Suchánek.

„Člověk má pocit, že jede přes několik různých zemích. A přitom je pořád v České republice,“ popisuje cestovatel s úsměvem své zážitky.

Partneři navštívili všechno možné; od malých vesniček, přes národní parky, až po muzea a zapadlá místa, o kterých ani nevěděli, že existují.

„Některá původně plánovaná místa jsme vynechali, jiná zase přidali. Trasu jsme několikrát měnili. Ale to je na tom to krásné, že máš naprostou svobodu. Když se ti někde líbí, zůstaneš tam déle, když ne, jedeš dál,“ vypočítává dobrodruh výhody tohoto typu cestování.

close info Zdroj: Se svolením Rudolfa Suchánka zoom_in Blázni na tripu v Českem Krumlově.

Čas na krásná místa

„Urazit 3163 kilometrů za 18 dní? To není žádná hrůza. Když jedeš průměrně 50 kilometrů v hodině, vychází to na tři a půl hodiny v autě denně,“ počítá nahlas Rudolf Suchánek.

Zbývá tak spousta času na nejrůznější zastávky a procházky. „Navštívili jsme více než 200 míst, což vychází na 11 denně. Navíc jsme to měli tak dobře naplánované, že jsme stíhali i delší túry,“ prozrazuje dovolenkář.

Také jejich auto „šlapalo jako hodinky“. Za celou cestu neměli žádné technické problémy. „Počasí nám taky přálo. Chytili jsme jen dvě denní dešťové přeháňky. To bylo všechno. Měli jsme prostě kliku. Nebyl jediný den, kdy bychom museli něco zásadně měnit kvůli špatnému počasí nebo problémům s autem,“ usmívá se Rudolf Suchánek.

Kam Blázni na tripu vyrazí příště

Dobrodružná cesta přitom nebyla jejich první ani poslední. Blázny na tripu prý cestování úplně pohltilo. Za sebou už mají spoustu kratších i delších společných cest (nejen) po České republice.

„Už teď plánujeme další. Ještě ale nebudu prozrazovat, kam máme v plánu vyrazit. Rozhodně to však bude opět lowcost cestování se spoustou zážitků,“ nastínil Rudolf Suchánek.