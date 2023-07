Bolt Tower je atrakcí, která změnila ráz Ostravy. Jméno nemá po Usainovi

Za poslední roky se stala jedním z novodobých symbolů Ostravy. Věž Bolt Tower tyčící se do výšky 345 m n. m. se stala v roce 2015 nejvyšším geografickým bodem města. Tedy poté, co na bývalou Vysokou pec č. 1 v Dolní oblasti Vítkovice byla přidána šroubovitá nástavba s atrakcemi i kavárnou. V Bolt Café si můžete dát navíc skvělé menu a vstupné do kavárny a restaurace je v rámci ceny celé Bolt Tower. Věž můžete navštívit také v rámci kompletní prohlídky Vysokopecní okruh v Dolních Vítkovicích.

