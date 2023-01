Výlet na Bukovou horu:



Já se na vrchol Bukové hory vydal ze Zubrnic, vesnice, která si zaslouží samostatný článek. Známe ji třeba z poměrně zdařilé pohádky Dešťová víla. Hora s vysílačem nám odtud uzavírá severní obzor a je vidět, že cesta na vrchol bude poměrně strmá. Ale nebojte, dá se to vydržet a navíc cestu zpříjemní jak výhledy na České středohoří, tak rozvaliny samoty Mauerschin a posléze i první z vesnic. Jmenuje se Velké Stínky a poznáme ji nejen podle pobořených zdí, ale i podle pohledného torza památné lípy.

Pohled do kaňonu Labe z Humboldtovy vyhlídky.Zdroj: Deník/Tomáš Koutek

Ze Stínek je to pod vysílač už opravdu kousek, a tak si řekněme, že byl vztyčen na místě staršího, požárem poškozeného v roce 1966. Je to nejvyšší betonová stavba u nás.

Rozhled z jejích ochozů by musel být fantastický, občas to i někoho napadne: „…obracím se na Vás s dotazem zda Krajský úřad Ústeckého kraje neuvažoval, případně nečinil nějaké kroky k zpřístupnění vysílače Buková hora. Dle mých informací když se vysílač stavěl, druhý ochoz byl připraven na zbudování vyhlídkové restaurace. A od té doby je víceméně prázdný,“ ptá se ctitel zdejšího kraje.

Ačkoli na kraji to považují za dobrý nápad, prozatím na to zapomeňte: „Stavební úpravy by byly drahé, je tam jen nákladní výtah a pak už jen žebříky. Radiokomunikace do toho investovat nebudou, mají jiné priority a těžko to zaplatí někdo, komu by objekt nepatřil,“ říká bývalý starosta Verneřic Daniel Zygula.

Naštěstí je hned pod věží Humboldtova vyhlídka, skalka, od níž je směrem k Ústí výhled i tak fantastický. Škoda, že komplikované majetkové vztahy zatím udržují zavřenou i Děčínskou boudu na vrcholu, kde bývala v minulosti možnost občerstvení.

Výstup na Hvozd prověří kvalitu vaší obuvi i sílu lýtkového svalstva

Při sestupu modrou značkou do Velkého Března projdeme i zříceniny obce Vitín, definitivně opuštěné roku 1966. Jsou zde zachovány dosti vysoké zdi mnoha budov a místo je tak působivé, že přímo svádí k tomu, rozdělat si tu ohýnek, opéct buřty a přemítat nad pomíjivostí dějin…

Co vidět v okolí:

Zubrnice – skanzen, naučná stezka s několika mlýny na Lučním potoce a malým železničním muzeem s muzeálním železničním provozem.

Verneřice – poměrně bizarní, vybydleně působící městečko, na Božím vrchu zříceniny poutního kostela.

Vrabinec – stopy hradu na rozeklaném skalisku nad Těchlovicemi.



Doprava:

BUS Zubrnice (5 km)

VLAK tamtéž, ale jen v sezóně – muzejní provoz



Co je dobré vědět:

V Zubrnicích dobrá hospoda U Pernekrů (osobně vyzkoušená).

Při cestě autem od Verneřic je pod Bukovou horou parkoviště.