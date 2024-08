Absolvent VŠ | Nastartuj kariéru v IT a procestuj svět! (40 - 60.000 Kč) Fascinuje Tě svět IT? Máš rád moderní technologie? Rád cestuješ? Pokud jsi odpověděl 3x ANO, jsi náš člověk! Jsme inovativní firma a náš unikátní software pomáhá společnostem po celém světě zefektivňovat výrobu – od zvyšování kvality výrobku, přes zmenšování spotřeby paliva, až po snižování emisí. A protože jsme špička v oboru a náš produkt jde na dračku, potřebujeme další posily. Tvým úkolem bude přímo u našich klientů nainstalovat náš software. Ale nemusíš mít strach, nebudeš na to sám – všechno Tě naučí Tví zkušenější kolegové. Zní to pro Tebe zajímavě? Náplň práce: Instalace našeho softwaru u klientů, které máme po celém světě, Pravidelné cestování k zákazníkům – od pár dnů až po 2 týdny, Podpora zkušenějších kolegů, kteří Tě všechno naučí , Práce s nejmodernějšími technologiemi a postupy. 40 000 Kč

