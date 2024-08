Zdroj: Wikimedia Commons, Richenza, CC BY 3.0

Přestože je Česko z velké části stát s relativním dostatkem vláhy a zeleně, najdou se tu i místa, kde převládá sucho a písek. Jedním z nich je lokalita u Vlkova v okrese Tábor v Jihočeském kraji. Vypadá to tam jako někde na Sahaře.

Písečný přesyp u Vlkova je písečná duna zabírající plochu o rozměrech zhruba 80 × 60 metrů a nad terénem se tyčí do výšky čtyř metrů. Díky své podobě je tak populární, že ji mnozí přezdívají českou malou Saharou. Místo bylo jako jedna z velkých přírodních zajímavostí jižních Čech v roce 1954 zapsáno mezi zvláště chráněná území.

Jak česká malá Sahara vznikla? Vědci tápou

Vznik písečné duny u Vlkova sahá až do doby ledové. Vědci se zatím přesvědčivě nedopátrali přesnějšího údaje.

„Jedni uvádějí pozdní dobu ledovou, druzí starší holocén, neboli nejmladší geologické období, které začalo koncem poslední doby ledové. Tedy 10 000 až 8500 let před naším letopočtem,“ uvedl pro Deník v článku s titulkem Vlkov: nejznámější písečná duna Josef Hlásek z Agentury ochrany přírody ČR.

Místo, zajímavých tvorů i rostlin

Česká Sahara ale zdaleka není bez života, jak by se mohlo zdát. Brzy na jaře zde kvetou porosty kolence Morisonova, trsy v čistém písku zase tvoří paličkovec šedavý. V obvodových částech přesypu roste nahoprutka písečná, řeřicha ladní či rosička lysá. Z hub je významný výskyt břichatkovité houby Pisolithus tinctorius.

Co se týče živočichů, tak na jaře jsou zde nápadné volné kolonie velké samotářské včely.

„Po nich písčitý povrch oživují různé druhy kutilek a hrabalek. Z rovnokřídlých zde žije šedavě zbarvená saranče modrokřídlá, nenápadné jsou pískomilné druhy motýlů. V píscích probíhá vývoj larvy vzácného listokaza, byl zde mimo jiné prokázán výskyt ojedinělého chrousta mlynaříka,“ uvedla na svém webu Agentura pro ochranu přírody a krajiny.

Do malé české Sahary se nesmí dostat příliš živin

O českou Saharu se zajímá i Ústav experimentální botaniky Akademie věd ČR. Ten v článku na svém webu zdůraznil potřebu o takto na české poměry vzácné místo pečovat.

„Především je nutné odstraňovat náletové dřeviny, které by lokalitu zarostly a vzácnou pískomilnou vegetaci by odtud vytlačily. Dále je písečný přesyp typický nízkým obsahem živin, takže z tohoto místa bývají pravidelně odstraňovány například napadané jehlice z okolních stromů. Opět platí, že zvýšení obsahu živin by vedlo k nástupu konkurenčně schopnějších rostlin a k vytlačení původních pískomilných druhů,“ uvedl ústav na svém webu.