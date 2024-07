Zřejmě nejznámější česká borovice lesní je připomínkou obce, která musela ustoupit přehradě. Chudobínská borovice je vděčným cílem výletníků a váže se k ní i zajímavá čertovská legenda. Rozmarům počasí i lidí možná odolává už 500 let.

Chudobínská borovice roste na skalnatém výběžku levého břehu přehrady Vír. Své jméno nese po obci Chudobín. Z Brna to je do její blízkosti autem asi 70 kilometrů, kdy jízda zabere přibližně hodinu a čtvrt. Třeba z Prahy to je pak necelých 200 kilometrů, kdy v autě výletníci stráví přibližně dvě a půl hodiny. Přímo k ní se však dojít nesmí, stojí totiž v I. ochranném pásmu vodní nádrže Vír. Krásný výhled však na tuto ikonickou dřevinu je z protějšího břehu u cesty mezi obcemi Dalečín a Vír.

Chudobínská borovice trochu jinak:

Důkaz odolnosti vůči rozmarům přírody i člověka

Chudobínská borovice patří mezi nejpopulárnější stromy v Česku a mezi borovicemi to bude dokonce i ta nejpopulárnější. Svědčí o tom i fakt, že mimo řadu dalších obdivů vyhrála v anketě Strom roku pro rok 2019. Borovice je vysoká asi 13 metrů, kmen má obvod necelé dva metry a v průměru měří asi 60 centimetrů.

Jak web soutěže Strom roku připomenul, borovice roste na skalnatém výběžku levého břehu Vírské přehrady.

„Je nejen významným orientačním bodem, ale i působivým důkazem vysoké odolnosti vůči rozmarům klimatu i působení člověka,“ upozornil.

Velké pozornosti neunikla ani v Evropě, kdy se v roce 2020 dokonce stala Evropským stromem roku, jak jsme již v minulosti v Deníku informovali.



Až pět set let starý strom

Chudobínská borovice lesní – latinsky Pinus sylvestris - je v porovnání s dalšími stromy stejného druhu poměrně nízkého vzrůstu. Přezdívá se mu proto také Bonsaj od Vírské přehrady.

„Strom je mechanicky stabilní a relativně zdravý,“ popsal ve svém posudku expert Luboš Úradníček z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity.

A věk? Ten ohromí. Minimálně kolem 350 let. Strom měl tu čest na zadání společnosti Povodí Moravy zkontrolovat i jeden z předních dendrologů – specialistů na kondici a stav dřevin Jaroslav Kolařík.

„Borovice je v dobrém zdravotním stavu, na skále se mu daří. Uvnitř kmene má dutinu, která je však u takto starých stromů běžná. Strom může být i pět set let starý, právě dutina však znemožňuje přesné určení stáří stromu,“ uvedl Jaroslav Kovařík mimo jiné ve svém hodnocení. A pokud by tedy Chudobínská borovice byla stará až 500 let, pamatovala by takovou dobu, kdy na českém území vládl Rudolf II., obraz Mony Lisy existoval jen pár let a za své názory byl popraven Giordano Bruno.

Chudobínská borovice - překrásný prastarý strom v nádherné přírodě Vysočiny:



Zákaz vstupu k Chudobínské borovici

Ke stromu je zákaz vstupu. A je to tak dobře. Lidé by mu totiž mohli hodně ublížit. Klid a čisté prostředí vodárenské nádrže dopřává stromu dobré podmínky pro růst. Po staletí už stojí na skále, kterou obepíná svými silnými kořeny.

„Neopatrným přiblížením se ke stromu může dojít k poškození kořenů. Při správné péči tu tato krásná borovice může ještě stovky let stát,“ konstatoval expert Jaroslav Kolařík.

Vesnické domy padly, borovice zůstala

Chudobínská borovice dostala pojmenování podle obce Chudobín. První zmínky o ní pocházejí ze 14. století. Obec si žila svým běžným tuzemským životem. A byla dokonce populární.

„Oblast Chudobína byla vyhledávaným místem turistů a byla nazývána nejkrásnější krajinářskou perlou na Svratce. Rostoucí zájem turistů vedl k zřizování ubytovacích kapacit jak v hostinci, tak i v soukromých domech. Na stráni nad chudobínským splavem byla zbudována v roce 1946 chata Sokola Husovice, která byla hojně využívána k letní i zimní rekreaci,“ připomenul web Povodí Moravy.

Sláva ale netrvala na věky. Obec musela ustoupit stavbě Vírské přehrady. Její území bylo zatopeno. Vysídlení obyvatel obce Chudobín bylo ukončeno 9. září 1955. Chudobínská borovice však stojí na skále, kam jí voda dosáhne maximálně tak po kořeny. I proto stále dělá tolik radosti.

Nicméně za nízkých vodních stavů, jako byl například koncem roku 2018, čněla borovice více než 20 metrů nad hladinou přehrady, jak je uvedeno v dokumentu na webu Mikroregion Bystřicko.

Jak připomenul turistický web Koruna Vysočiny, nyní podle legendy hraje v noci u borovice čert na housle. I když ony to mohou být spíše silné větry vanoucí svrateckým údolím. I když kdo ví.