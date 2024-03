Triliardy - tolik hvězd se nachází v pozorovatelném vesmíru. Z České republiky jich lze vidět pouhým okem něco mezi dvěmi až třemi tisíci. Nejlepším místem po jejich pozorování má být okolí osady Jizerka v Jizerských horách. Právě tam by měla být ta největší tma v České republice.

Osada Jizerka - Panský dům a hotel Pyramida za soumraku. | Foto: Wikimedia Commons, cs:ŠJů, CC BY-SA 3.0

Jak to vypadá v Jizerských horách:

Zdroj: Youtube

Jak uvedl specializovaný web Světelné znečištění, v České republice už nenalezneme jedinou lokalitu s přírodně tmavou oblohou. Rozptýlené světlo se totiž projevuje na desítky kilometrů od velkých měst, což ovlivňuje jas oblohy a světlost krajiny i daleko v horách.

Kde je nejtmavší část Česka?

Za nejtmavší část České republiky je považována Jizerská oblast tmavé oblohy, což je i podle specializovaného webu Astro první mezinárodní park tmavé oblohy na světě. Nachází se v téměř neobydlené části Jizerských hor.

Hranice Jizerské oblasti tmavé oblohy.Zdroj: Wikimedia Commons, Sylwester Kołomański, CC BY-SA 3.0

„Zaujímá rozlohu necelých 75 kilometrů čtverečních. Na české straně sahá od osady Jizerka po horu Smrk, v Polsku pokračuje po Vysokém jizerském hřebeni, obepíná Velkou Jizerskou louku a osadu Orle,“ popsal web Astro.cz.

Jak doplnil tamní web Izera Darksky, ačkoliv je na tomto místě noční obloha přibližně dvakrát jasnější než nebe světlem vůbec neznečištěné, přece jen je mnohem tmavší než nebe ve městech.



Kolik je z Česka vidět hvězd?

Otázka, kolik je z Česka vidět hvězd, hodně souvisí s takzvaným světelným znečištěním, které je o mnoho větší ve městech než na samotě na horách. A tomu odpovídá i počet viditelných hvězd. Tedy ze středu velkého rozzářeného města, jako je například Brno, to mohou být obvykle spíše jen jednotky. Ale jinak?

Obloha z Jizerských hor:

„Pouhým okem můžeme při vynikajících podmínkách vidět asi čtyři a půl tisíce hvězd. U nás v České republice nelze očekávat, že bude za standardních podmínek možno i ve vhodných lokalitách najednou spatřit více než 2 000 až 2 500 hvězd,“ uvedl web Hvězdárny v Rokycanech a Plzni.

Počet pak poměrně výrazně stoupá při použití dalekohledu.

Nejtemnější místo je pouze pro odolné povahy

Že má romantika nejtemnějšího místa Česka kolem osady Jizerka své limity, popsal před lety pro Liberecký deník revírník Pavel Lánský. „Lidé sem přicházeli plní nadšení, jak tu budou provozovat chatu a žít s přírodou. Manželka bude chodit na houby a borůvky, děti budeme vozit do školy, všechno bude krásný. Jenže když tady v zimě začne večer foukat, nikdy nevíte, jak to bude vypadat ráno, jestli opravdu odjedete,“ vykreslil realitu Pavel Lánský.

Doplnil, že nátěr na oknech vydrží třikrát méně než v Českém ráji, a když táhnete pivo na sáňkách po pás ve sněhu, proklejete celou Jizerku.

Logo Jizerské oblasti tmavé oblohy.Zdroj: Wikimedia Commons, Marcin Fajfruk, CC BY-SA 3.0

„Nikdo to až na výjimky dlouho nevydrží, pokud nemá, jak já říkám – zpětný odřad. Zajedu si do Jablonce, do divadla, přespím tam, pak to jde. Ale když jste odkázáni jen na samotnou Jizerku, tak vás to sežere do deseti let a vezou vás k Nešporovi (Karel Nešpor, dnes již emeritní primář Psychiatrické nemocnice Bohnice – pozn. red.),“ konstatoval Pavel Lánský.

Jizerka není jediná

V Česku jsou i další zajímavá místa, kde jsou díky nízkému světelnému znečištění výborné pozorovací podmínky. Jde o:

CHKO Brdy - pro astronomická pozorování se jeví jako nejslibnější plochy bez lesa v okolí obcí Míšov a Teslíny v jižní části CHKO. Jedná se o lokality snadno přístupné díky silnici I/19, s dobrým rozhledem a relativně tmavou oblohou. „Atraktivní jsou i Padrťské rybníky v mělkém údolí se širokým rozhledem, kde dojem z nočního prostředí neruší žádný zdroj umělého osvětlení,“ citoval experty web Astro.cz.

Noční oblohu už brzy prozáří zvířetníkové světlo: Kdy a odkud je uvidíme

Beskydská oblast tmavé oblohy - druhý mezinárodní park tmavé oblohy na světě. Nachází se v Moravskoslezských Beskydech se středem u obce Staré Hamry.

- druhý mezinárodní park tmavé oblohy na světě. Nachází se v Moravskoslezských Beskydech se středem u obce Staré Hamry. Manětínská oblast tmavé oblohy - třetí vyhlášená oblast tmavé oblohy v České republice. Zahrnuje část Plzeňského kraje a z malé části také území Karlovarského kraje.

Co pozorovat v roce 2024?

Rok 2024 bude na zajímavé úkazy na obloze vskutku více než bohatý. Již nyní tak příznivci nebeských představení vyhlížejí zvířetníkové světlo.

Obloha nad Jizerskou oblastí tmavé oblohy. V zenitu je obloha temná, ale podél obzoru je patrné světlo ze vzdálených měst.Zdroj: Wikimedia Commons, Martin Gembec, CC BY-SA 3.0

„Jde o prach v okolí Slunce soustředěný do rozsáhlého disku. Na obloze září v oblastech, kde se nacházejí zvířetníková souhvězdí. V roce 2024 bude k vidění od 27. března do 10. dubna,“ uvedl Deník v článku s názvem Nebeské úkazy v roce 2024: Uvidíme polární záře, kometu i nevšední konstelace.