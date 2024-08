Místo s úžasným výhledem do Česka i do Polska na zachovalou přírodu hor. Nejen to nabízí jedna z nejnovějších českých rozhleden s názvem Dalimilova. Měří přes 30 metrů. Za stavbou stojí patriot regionu, který technicky náročný projekt financoval z vlastních prostředků.

Tajná demolice staré rozhledny

Rozhledna na Králickém Sněžníku stávala až do roku 1973. Veřejnosti byla otevřena v roce 1899, kdy nesla jméno německého císaře Viléma I. Pruského.

„V prvních letech, konkrétně od července 1899 do srpna 1902, se prodalo 18 128 vstupenek, později zájem poklesl a počet návštěvníků se ustálil na zhruba 4 500 ročně. Rozhlednu ale bylo možné navštívit jen v letních měsících, v zimě ji často obalil ledový sněhový krunýř,“ připomenul web současné Dalimilovy rozhledny.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, Adam Petlach, CC BY-SA 4.0 zoom_in Dalimilova rozhledna vyrostla na 915 metrů vysokém vrchu Větrov poblíž Starého Města pod Králickým Sněžníkem.

Během II. světové války rozhledna notně zchátrala, jelikož se o ni neměl kdo starat – například opravit rozbitá okna. A zvláště zimní horské počasí je neúprosné, sníh, mráz a déšť se dostane kamkoliv je to možné.

K opravě rozhledny došlo v roce 1948, její stav se ale pak opět zhoršoval, a proto byl v roce 1966 vstup na vyhlídku definitivně zakázán. I kvůli tomu, že se propadla část schodiště.

„Samotná demolice věže proběhla 11. října 1973, kdy polští ženisté kamennou rozhlednu odstřelili. Skoro by se dalo říct, že to provedli tajně. Ten den totiž pršelo, všude kolem byla hustá mlha, takže když se později rozplynula, zjistili obyvatelé blízkého Starého Města, že rozhledna po více než 70 letech zmizela,“ připomenul web Dalimilovy rozhledny.



Nová stavba staroměstského rodáka Dalimila Miky

Novou stavbu financoval staroměstský rodák a majitel okolních pozemků Dalimil Mika, po němž také nese jméno.

„Nabízí výhledy na Staroměstsko a okolní masivy Rychlebských hor, Hrubého Jeseníku a Králického Sněžníku,“ informovali jsme již před časem v Deníku v článku s titulkem Kopie původní rozhledny z Králičáku stojí na kopci o kousek dál. Která je hezčí?.

Celou váhu rozhledny nese pět žulových pilířů v dolním sále spojených v kamennou klenbu. Vnitřní zatížení velké věže je rozloženo do pěti železobetonových sloupů o výšce deset metrů přenášejících váhu na klenbu horního sálu a do bočních stěn.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, autor neznámý, volné dílo zoom_in Původní rozhledna na vrchu Větrov, která byla odstřelena v roce 1973.

K objektu náleží velká dřevem obložená budova ve stylu horské chalupy s šikmou střechou. Jsou v ní občerstvovací, obchodní a ubytovací prostory.

Jak se dostat na Dalimilovu rozhlednu?

Pokud pojedete autem, nejlepším místem bude zřejmě dostatečně velké parkoviště ve Velkém Vrbně, což je část Starého Města pod Sněžníkem. Parkoviště je nejbližším místem k rozhledně, kam se dá vozem dojet. Dále se totiž musí už pěšky. Do Velkého Vrbna to autem z Prahy trvá asi tři hodiny po trase dlouhé 220 kilometrů přes Hradec Králové či Pardubice. Například z Brna je to pak přes Olomouc asi 150 kilometrů, kdy si jízda vyžádá zhruba dvě a půl hodiny.

Z parkoviště vede pak značená trasa dlouhá asi kilometr a půl s převýšením zhruba 130 metrů. Dvoukilometrová trasa pak k rozhledně vede také od horského hotelu Paprsek. Ti nejzdatnější se pak mohou vydat k rozhledně po hezké trase ze Starého Města. Cesta je dlouhá 5 kilometrů s převýšením necelých 400 metrů.

Dalimilova rozhledna očima výletníka:

Kolik stojí vstupné na Dalimilovu rozhlednu

V červenci a srpnu je otevřeno každý den od 9 do 18 hodin. Může však být zavřeno za deště, při silném větru, snížené viditelnosti a při jiných nepříznivých povětrnostních podmínkách, upozorňuje provozovatel rozhledny.

A vstupné? Děti do 6 let mají vstup zdarma, všichni další bez výjimky 120 Kč. Cena je konečná a nelze zde uplatnit žádná sleva. Platit lze hotově i kartou.

Dalimilova rozhledna v číslech: Výška rozhledny – 33 metrů

Výška spodní rozhledny – 17 metrů

Výška horní vyhlídky – 28 metrů

Počet schodů – 168

Nadmořská výška – 918 metrů

Hodnocení Dalimilovy rozhledny? 4,8 z 5 možných

Dalimilova rozhledna se těší poměrně velké oblibě. Alespoň soudě podle Google recenzí, kde má od více než 1600 hodnotitelů 4,8 z 5 možných bodů. Co mimo jiné říkají recenzenti z řad návštěvníků?

Tomáš Vymětálek: „Výjimečná kamenná rozhledna na vrcholu Větrov, odkaz a věrná replika historické rozhledny ze Sněžníku, postavená v historizujícím stylu s malou a velkou věží, se vstupním sálem s lomenou klenbou, s točitým žulovým schodištěm, s krakorci a s vyhlídkami s cimbuřím – kamenná kráska a symbol našeho kraje se vrátila zpět!“

Zbyněk Košťál: „Opravdu nádherná rozhledna s krásným výhledem a příjemný posezením jak uvnitř, tak venku. K 5* chybí kuchyně.“

Barun „DEDRUNKA“ Novobil: „Moc pěkný zážitek. Díky krásnému počasí to byl opravdu krásný pohled do okolí.“

Jakub Černoch: „Úžasná kamenná rozhledna v krásném prostředí. Všude kolem krásná příroda a výhledy daleko po okolí.“