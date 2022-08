Česko, země pohádkových jezer. Rekultivací vznikly opravdové vodní poklady

Desítky natáčení ale zažil hlavně zdejší správce depozitáře Petr Nosek. Na Hrádku je zaměstnaný 35 let. „První natáčení bylo nezapomenutelné. Bylo to hned první rok, co jsem nastoupil. Američané tady v zimě točili film Vlci z Willoughby Chase. Produkce chtěla točit na sněhu, dlouho to vypadalo špatně a už jsme vymýšleli varianty, jak zámek zabílíme,“ vzpomíná 55letý muž.

Nakonec se dva dny před začátkem natáčení ochladilo a napadlo asi 30 centimetrů sněhu. „Filmaři jásali a trvali na tom, aby sníh zůstal nepošlapaný. Jenže v první den natáčení byl zámek vykradený, měli jsem tady současně filmaře i policii a sníh vzal rychle za své,“ dodává Nosek.

Točilo se i v kuchyni

Filmaři točí nejčastěji v Rytířském nebo Zlatém sálu, na dubovém schodišti. Ale točilo se několikrát také v kuchyni. Právě ve Zlatém sálu točil i Johny Depp, asi největší hvězda, která si na Hrádku stoupla před kameru. Bylo to před 20 lety v historickém thrilleru Z pekla.

Petr Nosek přiznává, že se s herci příliš nepotkává. „Pokud tady jsou opravdu velké hvězdy, tak je vidíme, až když se točí záběr. Pak se odeberou do svého zázemí, do styku moc nepřijdeme,“ vysvětluje.

Rád ale vzpomíná na francouzskou hvězdu Bruna Cremera, tedy seriálového komisaře Maigreta. „To bylo poměrně dlouhé natáčení, trvalo skoro tři týdny. Ale podobně dlouho se tady točila i Andělská tvář,“ říká muž, který během filmování nemá čas číhat na hvězdy stříbrného plátna. Jako správce depozitáře hlavně hlídá, aby během točení zámek nedošel k úhoně.

„Není čas na vysvětlování, že nám reflektor propaluje obraz, někdy je potřeba houknout,“ připomíná Nosek. Hrádek je sice relativně mladá památka, ale i 165 let po dokončení vypadá prakticky tak, jak ho architekt Karel Fischer navrhl, a to včetně vzácných interiérů.

„Někdy produkce chtějí zasahovat do interiéru, ty se samozřejmě uzpůsobují. Záleží na domluvě, kam až můžeme zajít, občas potřebují třeba jiný lustr, musíme zvážit, jestli to je možné,“ vysvětluje.

Piloti na bicyklech

V parku se točil také ve své době nejdražší film české historie – Tmavomodrý svět, ve kterém cvičili Ondřej Vetchý, Oldřich Kaiser a Kryštof Hádek vzdušné souboje coby piloti královského letectva na bicyklech. „Tam lidé Hrádek poznávají, byť mu filmaři v postprodukci přidali jednu věžičku,“ usmívá se Petr Hynek.

Filmová sláva láká do Nechanic i nové návštěvníky zámku. Nejvíc ale podle správce pomáhají televizní reportáže. Třeba Toulavá kamera. „K návštěvě zámku naposledy inspirovaly lidi Skryté skvosty s Jaroslavem Pleslem. Ostatně během prohlídek upozorňujeme na to, co se kde točilo. Ale nejvíc asi návštěvnost stoupla po odvysílání soutěže O poklad Anežky České, snad o čtvrtinu,“ popisuje muž, který na Hrádku začínal jako průvodce.

Právě na natáčení s Markem Ebenem na přelomu tisíciletí vzpomíná nejraději. „Byla tady bezvadná atmosféra. Ty dva dny utekly, ani nevím jak,“ dodává.

Někdy je potřeba zámek kvůli filmování uzavřít. To se pak odrazí i na ceně, kterou produkce za pronájem památky platí. „Je to hrozně různorodé, podle rozsahu, jaké chtějí prostory. Když to zjednoduším, tak je to od 40 do 80 tisíc korun za den,“ počítá kastelán.

Milenec lady Chatterleyové, francouzský seriál Korunované hlavy, Kronika mladého Indiana Jonese, Dobrodružství kriminalistiky, reklamy a třeba i filmový klip – vyjmenovat vše je snad nemožné. Někdy během natáčení daly o sobě vědět i nadpřirozené síly, které k zámkům a hradům tak nějak patří.

„Když se v noci točila svatba v Andělské tváři, odbyla půlnoc a najednou zhasly lampy. Nastalo běhání a hledání problému. A když pak odbila jedna hodina, vše se opět samo rozsvítilo,“ připomíná Nosek tajemnou historku, která ke každému správnému hradu či zámku patří. A státní zámek Hrádek u Nechanic je vlastně obojí.