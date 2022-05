"V horizontu dvou let bychom také chtěli začít stavět novou sjezdovku. Smyslem je provozně odtížit horní části obce. Kabinová lanovka a terminál by měly být hlavním nástupním místem do celého resortu," říká Palán. Hlavním tématem rozhovoru ale byla nová visutá lávka, která se zítra (v pátek 13. května) otvírá veřejnosti.

Jak vznikla myšlenka postavit světově unikátní visutou lávku pro pěší?

Projekt jsme měli v hlavě už zhruba před osmi či devíti lety. Je zhruba stejně starý jako Stezka v oblacích. Ale spousta projektů most předběhla, a tak na něj došla řada až nyní.

Projekt visutého mostu stál asi 200 milionů korun. S jakou počítáte návratností?

To je v dnešní nejisté době velmi složitá otázka. Doufáme v návratnost zhruba do deseti let. Počítáme s návštěvností přibližně dvě stě tisíc lidí ročně.

Adrenalin sto metrů nad zemí. Most na Dolní Moravě přináší neuvěřitelné výhledy

Ředitel Horského resortu Dolní Morava Martin Palán.Zdroj: Deník/Iveta NádvorníkováPokud turisté nebudou chtít jít po svých, zaplatí kromě vstupného na visutý most, které je v základní formě 390 korun za dospělého, i za lanovku. Není cena například pro čtyřčlennou rodinu moc vysoká?

Jsem přesvědčen, že odpovídá evropským standardům. Cena za vstup na podobný most v Portugalsku je víceméně stejná.

Když vstoupíte na visutý most, nemáte strach?

Nemám. Jsem přesvědčený, že nelze rozdělit zážitky na dobré nebo špatné. Zážitek musí být v prvé řadě silný, a to mi visutý most splňuje.

Dlouhodobě jste terčem kritiky ochránců přírody. Jak byste popsal váš vztah s nimi?

Postupujeme v souladu s územním plánem a splňujeme všechny legislativní podmínky, takže nemáme důvod s nimi bojovat. Naopak. Spolupracujeme a všechny projekty s nimi dopředu konzultujeme.

Obec a místní bojují s přílivem jednodenních turistů. Není právě výstavba takové atrakce jen dalším lákadlem pro návštěvníky, kteří obec tak zatěžují?

Jednodenní návštěvníci sem jezdí zhruba od roku 2015, kdy nás překvapil nebývalý zájem o Stezku v oblacích. Od té doby jsme vybudovali další stovky parkovacích míst, takže na takovou zátěž jsme, myslím si, dobře připraveni.

Kolik je zde tedy parkovacích míst? A jak je to s placením parkovného?

V současné době máme přes 1200 parkovacích stání, která jsou zatím neplacená.

V dolní části obce vzniká parkoviště. To ale zřejmě bude placené?

Ano, vzniká tam parkoviště. Reagujeme na všechny svoje aktivity a parkovací místa rozšiřujeme. Zatím tato místa placená nejsou.

VIDEO: Odhodit strach, vykročit pravou. Vítejte na nejdelším visutém mostu světa

Regulujete nějak počet lidí, kteří do resortu za atraktivitami přijíždí?

Máme on-line systém. Organizujeme a regulujeme tak vstupy. To se stane i při otevření mostu. Návštěvníci si rezervují termín na konkrétní den i čas. Je to další logický krok, přistupují k tomu tak i ve světě.

Jaké jsou vaše ubytovací kapacity? A jsou právě vícedenní návštěvníci skupina, na kterou se chcete zaměřit?

Naším cílem samozřejmě dlouhodobě je, aby tu lidé zůstávali na více dní. Dolní Morava má nyní asi 2200 lůžek, která jsou klíčová jak při zimní lyžařské, tak při letní dovolené. Turistických míst i cílů je tady celá řada. Snažíme se motivovat návštěvníky, aby u nás a celkově v Pardubickém kraji zůstávali co nejdéle. Máme jim určitě co nabídnout.

V minulých dnech jste odhalili také své plány na výstavbu sjezdovky. Kdy ta by mohla začít?

Chtěli bychom začít stavět v horizontu dvou let. Smyslem je provozně odtížit horní části obce. Kabinová lanovka a terminál by měly být hlavním nástupním místem do celého resortu. A tím by se měl i snížit provoz v horní části obce, ačkoliv ani ten už není tak vysoký jako v prvních letech.