Když jsme sem někdy po polovině osmdesátých let dočundrovali, majetkové poměry nás zajímaly pramálo. Stačilo nám, že si hrad můžeme pěkně zblízka prohlédnout a nikdo po nás nic nechtěl. Až mnohem později jsem se dozvěděl, že hrad po první světové válce koupil český velvyslanec v Rusku a v držení jeho rodiny zůstal dosud – nezměnili na tom nic ani Němci za války, ani rudí vládci v desetiletích pozdějších. Což je docela s podivem, nemyslíte?

Hrad Roupov - Historie v kostce

A s podivem je i to, že na rozdíl od jiných majitelů historických sídel ti roupovští nechávají hrad, nebo jeho podstatnou část, celoročně volně přístupnou zvídavým návštěvníkům.

„První zmínky o hradu pocházejí z roku 1250, kdy se uvádí jistý pan Držek z Roupova. Ten zde započal větev pánů z Roupova. Ti byli na hradě až do roku 1607, kdy jej museli pro velké dluhy prodat,“ přibližuje nejstarší dějiny místní patriot a občasný průvodce pan Josef Babka.

Hrad u Kamýka nad Vltavou má hned tři jména: Kamýk, Vrškamýk či Hunec

Zachovaly se poměrně rozlehlé zbytky paláce a sklepů či hospodářských budov a z vyhlídkové plošiny přístupné po několika schodech jsou krásné výhledy do okolí, o něž mne bohužel při druhé návštěvě před dvěma lety připravilo počasí.

Unikátní černá kuchyně

Zcela unikátní je ale zdejší černá kuchyně s typickým a nezaměnitelným komínem.

„Černá kuchyně na hradě vznikla během druhé přestavby v letech 1495-1498. Jedná se o unikát, jelikož je to druhá největší pozdně gotická černá kuchyně v Čechách a možná i ve střední Evropě, která se dochovala do dnešních dnů,“ říká o ní pan Babka. Vysoký osmiboký, profilovaný komín se širokou základnou a štíhlým tělem se výrazně uplatňuje v siluetě hradních zřícenin a podle něj také na fotkách Roupov bezpečně poznáte.

Nejmladší český hrad Freudenstein střežil jáchymovské stříbrné doly

Ačkoli je hrad již od počátku 18. století částečně ve zříceninách (zachovalou část obývají majitelé), můžete bez obav stoupnout do míst bývalé pece a zahledět se komínem k nebi. Do oka vám přitom spadne maximálně nějaká středověká saze.

Co je vidět v okolí: Červené Poříčí – rozlehlý renesanční zámek. Lužany – pseudoslohový zámek, známý tím, že jej vlastnil architekt a mecenáš Josef Hlávka. Přeštice – město s monumentálním chrámem, známé chovem prasat, která tu mají dokonce roztomilé sousoší. Město je rodiště skladatele J. J. Ryby. Skála – zřícenina hradu, jednoho ze dvou našich „dvojhradů“



Doprava: BUS ve všední dny přímo ve vsi, jinak i Lužany (5 km), VLAK tamtéž, nebo Borovy (4 km).



Co je dobré vědět: Hospody jsou v Roupově i Lužanech, chce to trefit otvíračku. V Přešticích pivovar U Přeška s bohatou nabídkou vlastních piv, pivovarská restaurace otevřena 11 – 23 denně.