Tento výlet bude doslova Praze za patami. O blízkém okolí severovýchodního okraje hlavního města se nedá říci, že by zrovna překypovalo turistickými atraktivitami. Přesto, kdo chce, nějaké stopy po feudálních sídlech tu také najde. Soukromé zbytky tvrze Ostrov u Zap, komerčně využitý areál v Dřevčicích a hlavně zřícenina hradu Jenštejn.

Hradní věž ční nad střechy místních domků. | Foto: Deník/Tomáš Koutek

Turistům dříve narozeným, nebo civilizací zlenivělým, může být hrad Jenštejn sympatický už tím, že leží v údolí, jde totiž o hrad vodní.

Podívejte se, jak vypadá zřícenina hradu Jenštejn:

Zdroj: Youtube

Pro nás, klukovskou partu z Proseka se stal bezmála poutním místem: zahajovali jsme tu výletní sezónu, když se nám po zimě už stýskalo po hradech, v létě jsme se sem jezdívali koupat – vždyť na kole jsme to sem měli slabou půlhodinku!

A pokud bylo otevřeno, rádi jsme zašli i na prohlídku a z vrcholu věže, zubatého zbytky kamenné helmice, se rozhlédli do jinak nevábné, zemědělsky obdělávané placky, na západě zakončené hradbou pražských paneláků.

Letošní sezona na hradech a zámcích? Lidé blíže poznají příběh Harrachů

Hrad, svými rozměry nevelký, si vystavěl dvorský sudí Jeneč z Janovic v klidné době prvních Lucemburků, mezi roky 1336 – 61. V roce 1368 získal Jenštejn Pavel z Vlašimi, otec budoucího arcibiskupa Jana z Jenštejna. Zprvu frejíř a bonviván se po vážné nemoci stal doslova fanatikem víry, což vedlo nutně ke konfliktu (hodně zjednodušeně řečeno) s králem Václavem.

Na jejich spory fatálně doplatil vikář Jan z Pomuku – a i Jan byl posléze nucen před Václavem prchnout do Říma, kde roku 1400 zemřel.

Původní vodní hrad zažíval vrchol svého rozkvětu v 80. letech 14. století. Podívejte se na model, jak tehdy hrad zřejmě vypadal:

Zdroj: Youtube

Ze samotného hradu se dodnes nejlépe zachovala věž, která je viditelná z velké dálky. Až na samotný vršek vás do výšky 28 metrů dovede celkem 290 schodů. Věž je široká 8,5 metru, ale výjimečnou tloušťku mají už samotné zdi. V nejsilnějším místě tu naměříte na 2,6 metru, sděluje článek na webu Českého rozhlasu. Krom věže se zachovaly střepy zdí s branou, zdobenou erby a také zajímavý příkop, zastavěný vesnickými domky.

Uvnitř věže zaujme hradní kaple, zabírající druhé podlaží věže, s presbytářem v síle zdi. Je zde také k vidění expozice, věnovaná osobě léčitele Jana Mikoláška, známého z filmu Šarlatán, který v obci Jenštejn dvanáct let působil.

Co vidět v okolí: Brandýs nad Labem–Stará Boleslav - město se zámkem a řadou kostelů, navázaných k sv. Václavovi, který zde byl v roce 935 zavražděn. Vinoř – část Prahy 9 se zámkem (nepřístupným) a hrobkou Černínů. Ctěnice – zámek s muzejními expozicemi a přístupným parkem.



Doprava: BUS v obci, nejlépe linka 378 od konečné metra C – Letňany. Vlak Praha-Kbely (cca 5,5 km).



Co je dobré vědět: Při silnici za obcí (stará Boleslavská) jsou výklenkové kapličky Svaté cesty, vedoucí ze Staré Boleslavi do Prahy. Z původních 44 kaplí zůstalo zachováno 16, další (zejména ve Kbelích) byly nově rekonstruovány. V Jenštejně jsou dvě hospody, normální „lidská“ U Cafourků na návsi a poněkud dražší Ala Bašta.