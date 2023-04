Již o víkendu na většině českých hradů a zámků začne letošní návštěvnická sezona. Lidé si prohlídky památek užijí za přibližně stejné vstupné jako loni, a část dětí se dokonce do historických prostor podívá za méně peněz. Památky nabízejí také novinky. Jak v rozhovoru pro Deník přiblížil náměstek pro správu památkových objektů Národního památkového ústavu Oldřich Pešek, nový návštěvnický okruh najdou zájemci v Telči. V hradním paláci s věží na Kunětické hoře se pak vůbec poprvé podívají do dosud nepřístupného severního křídla.

Krásné pohledy z vody na hrad Zvíkov. | Foto: František Bořánek

Velkým tématem roku 2023 obecně je zdražování. Co tedy mohou návštěvníci očekávat na památkách ve správě Národního památkového ústavu? Chystá se pro letošek zdražení vstupného?

I v našich podmínkách vnímáme přetrvávající trend rostoucích cen. A ačkoli z pohledu nákladů vyhodnocujeme situaci s určitým znepokojením, vstupné jsme letos plošně nezvyšovali. Jednak jsme vyhodnotili, že se nám loňským zvýšením vstupného podařilo stabilizovat situaci v Národním památkovém ústavu po prudkém nárůstu zejména cen energií a nechceme sami dále sami přispívat k inflačním tlakům a současně chceme navodit příznivou atmosféru pro volnočasové aktivity návštěvníků památek.

Co se týká samotných cen vstupného, ústav podle plánu snižuje vstupné pro děti ve věku 6 až 17 let na úroveň 30 procent základního vstupného. V některých případech jsme zvýšili základní vstupné u jednotlivých památek o desetikorunu.

Náměstek pro správu památkových objektů Národního památkového ústavu Oldřich Pešek.Zdroj: se svolením NPÚ

Se zdražováním souvisí i šetření. Hrozí na některých památkách například omezení návštěvnické doby třeba kvůli tomu, aby se nemuselo tak dlouho svítit?

Otázka hledání úspor v oblasti provozních nákladů je pochopitelně i nadále aktuální, ačkoli optimisticky předpokládáme, že spolu s postupným nárůstem návštěvnosti by situace nemusela být tak kritická jako v loňském roce. Návštěvní dobu se rozhodně omezovat nechystáme, byť v některých případech optimalizujeme návštěvnický provoz omezením nabídky návštěvnických okruhů. Důvodem je zejména tlak na efektivnější využívání omezeného množství peněz určených pro průvodcovskou činnost. Otázka nákladů na energie je ve vztahu k návštěvnickému provozu poměrně zanedbatelná, byť i nadále přetrvává potřeba dodržování úsporných opatření například v souvislosti s nočním nasvětlením památek.

Neobáváte se kvůli tomu, že domácnosti výrazněji šetří, poklesu počtu návštěvníků? Jak se mu budete snažit bránit?

Nikdo z nás pochopitelně nemá k dispozici křišťálovou kouli, takže nelze vyloučit určitou změnu spotřebitelského chování veřejnosti. Na druhou stranu, vycházíme-li z aktuálních trendů a dat, očekáváme spíše narůst návštěvnosti ve srovnání s loňským rokem. Naše očekávání vychází jednak z politiky nezvyšování vstupného na letošní rok, a dále z poměrně velkého množství novinek připravených pro letošní sezónu. Vedle množství dokončovaných velkých projektů obnov a souvisejících nových instalací jsou to i aktivity spojené s výročím 20 let existence Národního památkového ústavu, s výročím 300 let od úmrtí geniálního stavitele Jana Blažeje Santini-Aichela, či pokračování cyklu Po stopách šlechtických rodů.

Jaké jsou nejvýraznější novinky letošní návštěvnické sezony? A máte nějaký osobní tip, co z novinek letos určitě nevynechat?

Z těch nejvýznamnějších připomeňme například dokončení projektu Život v řádu v klášteře Kladruby u Stříbra s instalací života benediktinských mnichů, obnovu a zpřístupnění opatské rezidence cisterciáckého kláštera v Plasích, dokončení projektu Telč – Růže Vysočiny s expozicí Zámeckého muzea či novým návštěvnickým okruhem instalovaného depozitáře v zámeckém pivovaru, znovuotevření hradního paláce s věží na Kunětické hoře s historicky prvním zpřístupněním severního křídla paláce, dokončení obnovy části Císařského paláce na Karlštejně a objektu Purkrabství s návštěvnickým zázemím odpovídajícím významu této ikonické památky. Vedle toho je připraveno množství dalších návštěvnických zajímavostí, jako je například reinstalace na zámku ve Velkých Losinách či na zámku Frýdlant. Nenechal bych si ale ujít například obnovený zámecký teatron na zámku ve Valči.

Zámek a zámecký park ve Velkých Losinách, 30. března 2021Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

A co se týče zajímavých jednorázových akcí?

Hned po zahájení návštěvnické sezóny v sobotu 1. dubna jsme pro návštěvníky připravili velikonoční akce. Památky budou vyzdobeny v duchu jara a Velikonoc a prohlídky ozvláštní vyprávění o slavení velikonočních svátků v rodinách majitelů památkových objektů. O Velikonocích budou památky otevřeny po celé období, včetně Velkého pátku a Velikonočního pondělí.

Pokračuje projekt Po stopách šlechtických rodů. Na koho se letos zaměří?

V letošním roce se věnujeme rodu Harrachů s podtitulem projektu Vznešenost zavazuje. Chceme tak připomenout další významný šlechtický rod, který se propsal do historie Českého království například prostřednictvím arcibiskupa Arnošta Vojtěcha z Harrachu nebo velkého vlastence Jana Nepomuka Harracha. Chceme rovněž zdůraznit dvě harrachovská sídla, a to zámek Hrádek u Nechanic a zámek Janovice u Rýmařova. Nicméně zapojených památkových objektů Národního památkového ústavu a mnoha dalších institucí je dohromady více než padesát.

Oblíbenou akcí se stala Hradozámecká noc. Co letos přinese?

V návaznosti na projekt Harrachové – vznešenost zavazuje bude hlavním centrem aktivit Hrádek u Nechanic, kde budou připraveny speciální prohlídky zámeckých interiérů. Rozličných aktivit však bude pochopitelně více. Teď mohu jen prozradit, že bude na co se těšit. Letošní Hradozámecká noc se uskuteční 26. srpna.

Už víme, kde lidé najdou novinky, ale kde naopak kvůli pokračujícím rekonstrukcím či z jiných důvodů pokračují nějaká omezení pro návštěvníky třeba v podobě uzavřených prohlídkových okruhů?

Přestože se snažíme negativní dopady na návštěvnický provoz minimalizovat, v některých případech se to může stát. Jedním z příkladů je omezení zahájení návštěvnické sezóny na hradě v Liticích, kde z důvodu nutných statických prací bude hrad zpřístupněn až od června. Rovněž zahájená obnova Litomyšlského zámku si může vyžádat určitá omezení, o kterých budeme návštěvníky v případě, že si to stavební práce vyžádají, včas informovat. K uzavření jednoho z prohlídkových okruhů došlo bohužel již v loňském roce na zámku v Libochovicích, kde nám zaškodil tesařík v konstrukci stropu v jedné z místností. Nicméně myslím, že je pro návštěvníky více než adekvátní náhradou částečně reinstalovaný okruh věnovaný posledním majitelům zámku Herbersteinům.

Před covidem se v médiích řešil nedostatek průvodců. Jaká je situace nyní? Máte jich všude pro letošní sezonu dost?

Průvodců, zejména těch opravdu dobrých, není nikdy dost. Pro nás je situace zpravidla složitější v období mimo hlavní návštěvnickou sezónu, tedy mimo prázdniny. Ale situace je odlišná objekt od objektu. Někde jsme limitováni horší dostupností památky, jinde zase vysokou konkurencí nabídky sezónních prací v jiných odvětvích. Naštěstí na většině objektů spolupracujeme dlouhodobě s řadou průvodců, kteří se na naše památky opakovaně vrací. A i když je práce průvodce na památce často náročná, má mnohá pozitiva, pro kterou stojí za to si ji zkusit.