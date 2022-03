Ředitel Územní památkové správy (ÚPS) na Sychrově věří, že letošní návštěvnost bude lepší. „Uplynulé sezony se nesly v duchu omezení a odlivu návštěvníků," přiznává Miloš Kadlec, že provozovatelé zaznamenali ekonomické ztráty.

"Pevně věřím, že letošní sezona bude příznivější," doufá, že k většímu zájmu návštěvníků o naše památky dopomůže řada novinek. "Zámek Opočno prošel kompletní reinstalací a bude zde zpřístupněno i druhé patro, na Kuks se vrátil zcizený obraz, budeme připomínat významné výročí v Ratibořicích. Chystají se krásné kulturní akce na náchodském zámku, kde si návštěvníci mohou prohlédnout kapli Anny Viktorie. Na Hrádku u Nechanic zavádíme v letních měsících pravidelně otevřenou trasu, která zahrnuje prohlídku sklepů a Hodinové věže,“ vyjmenoval ředitel Územní památkové správy na Sychrově, pod jehož vedení spadá pět památek na Královéhradecku, čtyři na Pardubicku a osm na Liberecku.

Omezený návštěvnický provoz během pandemických let spolu s růstem výdajů za elektřinu či ceny za údržbu a zabezpečení objektů, vedly v letošním roce k mírnému zvýšení vstupného a to v řádu 10 až 30 korun. "Snižují se naopak ceny vstupného pro děti a studenty až do 24 let, přičemž děti do 6 let mají nadále vstup na základní okruhy zdarma," upřesňuje mluvčí ÚPS na Sychrově Lucie Bidlasová, že tyto změny navazují na dlouhodobou snahu učinit skupině mladých návštěvníků památky co nejdostupnější. "V souvislosti s válkou na Ukrajině nabízí Národní památkový ústav vstup zdarma na své památky také pro ukrajinské uprchlíky," doplňuje novinku Bidlasová.