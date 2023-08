Tropy, teploty nad třicet, přeplněná koupaliště? Vezměte děti a vyrazte na výlet do jeskyní! V Česku jsou jeskyní tisíce, desítky z nich nabízejí veřejně přístupné prohlídkové trasy s průvodci a hlavně: chládek a unikátní zážitky. Co víc si v horku prázdnin přát?

Punkevní jeskyně ohromuje rozmanitostí krasových útvarů, kterou podtrhuje speciální osvětlení i možnost projet se chodbami na lodičkách. | Foto: Shutterstock

Zdroj: Youtube

V ČLÁNKU NAJDETE

* Koněpruské jeskyně

* Jeskyně Na Špičáku

* Punkevní jeskyně

* Bozkovské dolomitové jeskyně

* Jeskyně Výpustek

Krasových útvarů, na kterých příroda v podzemí pracuje už miliony let, je v Česku hned několik. Tohle jsou nejzajímavější z nich. Ohromí vás aurou tajemnosti, hrou krápníků i vlídnou teplotou. Leckde vás překvapí i takzvanou přidanou hodnotou, třeba výstavou skleněných objektů nebo speciálním programem pro děti. Představíme vám některé z nich.

1. Koněpruské jeskyně: nejdelší

Desítky milionů let staré Koněpruské jeskyně jsou nejdelší v Čechách: zhruba sedmdesát metrů pod zemí zabírají dva kilometry na délku, z nichž část je přístupná veřejnosti.

„V jeskyních najdete unikátní výzdobu, takzvané koněpruské růžice připomínající růžičkovou kapustu, sintropády a další rozmanité krápníkové útvary. Prohlédněte si také výstavku kosterních nálezů a středověkou penězokazeckou dílnu z dob Jiřího z Poděbrad. Penězokazi vyráželi mince z měděného plechu, stříšky máčeli do amalgámu stříbra, žíháním odstranili rtuť, takže postříbřené padělané mince vypadaly jako pravé. Přibližně jich vyrobili kolem pěti tisíc kusů,“ zve do jeskyní vzdálených pouhých třicet kilometrů od Prahy cestovatelský web Travelking.

Jeskyně jsou otevřené návštěvníkům sedm dní v týdnu od 8 do 17 hodin a podle Travelking stojí vstupné 170 korun pro dospělého, sto korun pro děti do 15 let a volný vstup pro juniory do tří let.

2. Jeskyně Na Špičáku: srdce z ledovců

Jeskyně se nachází pod vrchem Velký Špičák s bukovým lesem na skalnatých svazích, mezi obcemi Písečná a Supíkovice na Jihlavsku. „Přes čtyři sta metrů dlouhý podzemní labyrint chodeb a puklin má charakteristický srdcový profil díky tavným vodám ledovců,“ popisuje unikát zdejšího krasového útvaru web Travelking.



Na jejích stěnách najdete četné epigrafické nápisy a malby. Jeskyně je přístupná od úterka do neděle od 9 hodin do půl páté odpoledne a podle citovaného webu stojí vstupné 140 korun pro dospělého a pro děti osmdesát korun (ty do tří let to mají zadarmo).

3. Punkevní jeskyně: na lodičkách

Na lodičkách se můžete projet Punkevními jeskyněmi v Moravském krasu. Leží pouhé dva kilometry od Skalního mlýna u Blanska a při jejich prohlídce projdete mohutnými dómy a chodbami s krápníkovou výzdobou až na dno propasti Macocha v hloubce 130 metrů.

Příjemnou ochutnávku nabízí i následující video:

Zdroj: Youtube

„Rozhodně lze pochválit kvalifikované průvodce, jenž dokáží prohlídku okrášlit humorem a spoustou zajímavostí. Pro návštěvníky, kteří se sem teprve chystají, určitě doporučím i jízdu lanovkou k Macoše a procházku Pustým žlebem,“ napsal a doporučil v recenzích na webu Mapy Marcel Bača.

Punkevní jeskyně jsou podle webu v letní sezoně otevřené v pondělí od 10 do 16 hodin, ve zbylých dnech pak od 8.20 do 16 hodin. Vstupné vyjde dospělého na 280 korun, děti na 150 korun a ty nejmenší do tří let mají jako obvykle vstup zdarma.

4. Bozkovské dolomitové jeskyně: zrcadlení

Bozkovské jeskyně leží na severním okraji obce Bozkov na Semilsku, na svahu plošiny Na Vápenci. „Tvoří je nejrozsáhlejší jeskynní systém v severovýchodních Čechách a jako jediný je tvořen vápnitým dolomitem. Jsou to nejdelší dolomitové jeskyně v Česku. Pro veřejnost je otevřen okruh dlouhý 350 metrů,“ popisuje tento mimořádný krasový útvar Wikipedie.

Jeskyně jsou v nejnižších částech zaplaveny vodou vytvářející podzemní jezera, které jsou největší v České republice. Bozkovské jeskyně jsou národní přírodní památkou a uchvátí vás nádherným jezerním dómem, na jehož hladině se zrcadlí celá jeskyně.

„Neskutečné, co příroda dokázala vytvořit a co člověk dokázal udělat pro to, abychom tuto krásu dnes mohli obdivovat. Příjemná krátká procházka od parkoviště ke vstupu do jeskyní a ještě příjemnější průvodkyně. Nelitujte času ani peněz a jeskyně určitě navštivte,“ sdílí nadšení na webu Mapy návštěvník s nickem Jiri Cvrcek.

Jeskyně jsou otevřené návštěníkům od úterka do neděle od 9 do 17 hodin, dospělí na vstupném zaplatí 170 korun a děti od tří let 90 korun.

5. Jeskyně Výpustek: s medvědem Brunem

Medvěd Bruno bude i letos v létě provádět děti od čtyř do deseti let jeskyní Výpustek u Křtin v Moravském krasu na Blanensku. Třičtvrtěhodinovou interaktivní zábavně-vzdělávací prohlídku jeskyně, kterou se prohnalo čtyřicet tisíc let historie, připravil divadelní režisér Jiří Liška.

O jeskyni Výpustek s pohnutou historií se lze leccos dozvědět i z videa:

Zdroj: Youtube

„Skupinka dětí s průvodcem prochází Výpustkem a přitom cestují v dávných časech a plní úkoly z těchto období historie jeskyně. Cílem hry je nalézt kolečka do pokaženého stroje času a vrátit se zpět do současnosti,“ zve na návštěvu web jeskyně Výpustek.

„Po loňském úspěchu, kdy například rekreanti z okolních kempů a penzionů uvítali tuto možnost, jak zabavit své děti, jsme se rozhodli speciální dětské prohlídky i letos opakovat. Každou středu a sobotu odpoledne, po běžné otevírací době, aby se jejich účastníci nerušili s návštěvníky klasické prohlídky,“ upřesňuje vedoucí jeskyně Výpustek Hana Horáková.

Dětské prohlídky „Medvěd Bruno a stroj času“ připravuje Správa jeskyní České republiky vždy ve středu a sobotu v 16.30 a 16.45. Nutná je rezervace nejméně den předem, buď na telefonu 516 439 111 nebo na emailu vypustek.rezervace@caves.cz.

Unikáty českých a moravských jeskyní



Kateřinská jeskyně skrývá nejrozlehlejší dómy v Moravském krasu. Jeskyni tvoří dva vzájemně spojené mohutné dómy s přilehlými chodbami. Jeskyně byla pro veřejnost otevřena už v roce 1910. Hlavní dóm je s rozměry 95x44x20 metrů největší veřejnosti zpřístupněnou podzemní prostorou v Moravském krasu.



Jeskyně Balcarka se může pochlubit nejbohatší krápníkovou výzdobou. Jeskyně v Ostrově u Macochy představuje svou krápníkovou výzdobou snad nejbohatší jeskyni Moravského krasu. Do nového turistického okruhu byla zahrnuta i část jeskyně s bývalým muzeem, které bylo krátce zpřístupněno v roce 1938. Návštěvní trasa se tak prodloužila o 150 metrů.



Sloupsko-šošůvské jeskyně jsou největší zpřístupněné jeskyně v České republice. Tvoří je rozsáhlý komplex dómů, chodeb a obrovských podzemních propastí, které spojují dvě podzemní patra s výškovým rozdílem 60 metrů. Prohlídky zahrnují klasické okruhy či zážitkovou exkurzi do spodních pater.



Mladečské jeskyně nedaleko Litovle skrývají rituální pohřebiště kromaňonského člověka.



Jeskyně Na Turoldu jsou jedinými zpřístupněnými jeskyněmi v jurském vápenci v České republice a leží v přírodní rezervaci vrch Turold na okraji města Mikulova. Místo krápníků jeskyni zdobí unikátní "turoldská výzdoba" – korozní tvary, podobné korálovým útesům, které evokují procházku po dně jurského moře.



Zbrašovské jeskyně: Světlo sklem. Takový je název výstavy prací skláře Ondřeje Strnadela, které si ve Zbrašovských aragonitových jeskyních v Teplicích nad Bečvou můžete o letošních prázdninách prohlédnout společně s podzemními útvary.



