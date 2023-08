Chtěli byste k moři, ale váš rodinný rozpočet tomu brání? Nebo už jste u moře byli a nemůžete se smířit s tím, že znovu pojedete až za rok? Neváhejte a udělejte si výlet na sever Čech k jezeru Milada, které bývá označováno za český Balaton. Pyšní se čistou tyrkysovou vodou a je rájem pro rodiny s dětmi i vyznavače vodních sportů. Najdete tam však také psí pláže, cyklostezky a půjčovny sportovního vybavení.

Pláž u jezera Milada | Foto: se svolením Martina Mudrocha

V českých rybnících a nádržích většinou najdeme typicky lehce hnědě zbarvenou vodu, která na nás obzvlášť po návratu od moře nepůsobí příliš esteticky. Jezero Milada však není žádný bahnitý rybník. Největším zdejším lákadlem je totiž křišťálová voda s tyrkysovým nádechem, kterou v našich končinách jen tak neuvidíte.

I proto se místu říká český Balaton, nebo český Karibik, a pokud letos nemůžete na dovolenou k moři, Milada vám je alespoň částečně nahradí.

Jezero Milada vzniklo jen pár kilometrů od Ústí nad Labem na místě vytěženého lomu Chabařovice. Napouštělo se celých devět let a v roce 2010 bylo slavnostně otevřeno. Na své si zde přijdou rodiny s dětmi, kterým vyhovuje především pozvolný vstup do vody na hlavní pláži, ale i sportovní nadšenci, kteří milují vodní sporty a adrenalin.

Jezero Milada na unikátní videu:

Zdroj: Youtube

V okolí jezera Milada je i několik cyklostezek a v určitých místech je povolen vstup se psem, proto jezero vyhledává i řada pejskařů. K vodní nádrži ležící v Ústeckém kraji se dostanete zhruba po hodině jízdy z Prahy.

Průzračná tyrkysová voda

Tyrkysově zbarvenou vodu, která vaši pozornost přitáhne už z dálky, si pochvalovala i Aneta Kofroňová, která u jezera Milada trávila odpoledne se svou rodinou.

„Je to tady vážně jako u Balatonu. Voda čistá, vstup do vody pozvolný… Část jezera je čistě přírodní a určená především pro ptáky a ryby. Vládne tady klid, ačkoliv jezero leží jen kousek od města,“ libovala si sympatická maminka malého chlapce. Jezero má podle ní pro rodiny s malými dětmi i další výhody: „Rozsáhlá pláž s malými oblázky je pro nás ideální. Syn si tu může hrát u břehu a nemám strach, že by se najednou ocitl v hloubce.“

Čistá jezera místo špinavých dolů. Podkrušnohoří láká na unikátní typy rekreace

O čistotě a velmi dobré kvalitě vody hovoří i oficiální web jezera Milada, který informuje, že zdejší voda je pravidelně monitorována a laboratorně vyhodnocována. O aktuální kvalitě vody v jezeře jsme vás informovali v našem článku.

„Ráda bych ještě zdůraznila, že je zde voda skutečně hodně teplá. Například minulý týden měla skoro 26 stupňů,“ podotýká paní Aneta. Teplotu vody ocení především méně otužilí jedinci.

Ideální pro rodiny s dětmi

Jezero Milada však nabízí vyžití také pro sportovce a rodiny s většími dětmi. „Chodíme sem často, máme to kousek a hodně tu vidím i rodiny se staršími dětmi nebo samotné páry. Fungují tu půjčovny lodiček, šlapadel, paddleboardů, jsou tu plovací mola, hodně lidí s kitem, Milada se dá objet na kole i in-linech,“ vyjmenovává Aneta další možnosti vyžití u jezera.

Pejskařům vstup k Miladě povolen

Na své si zde přijdou i pejskaři, kteří chtějí trávit dny u vody se svým čtyřnohým mazlíčkem. Některá místa jsou jim zapovězena: například na většinu plochy hlavní pláže i na pláže Trmice a Roudníky platí přísný zákaz vstupu se psem, výjimku tvoří jen asistenční či vodicí psi. Na malé ploše u hlavní pláže jsou však informační tabule, které vstup se psem povolují, a volno mají pejskaři také na dalších březích. Vše je vyznačeno na mapě území .

Na své si tak přijdou i chlupáči, kteří rádi aportují z vody, nebo se v ní v letních parnech zatouží osvěžit.

Lehátka i ohniště zadarmo

Když si chcete na chvíli odpočinout, můžete využít lehátka, která jsou zde zadarmo, a udělat si pohodlí. U hlavní pláže jezera Milada je na označených místech povoleno i rozdělávání ohně, takže dostanete-li chuť na buřt opečený nad ohněm, máte možnost.

„Na každé pláži stojí kiosky a všude jsou rozmístěny mobilní toalety. Za hezkého počasí je sice o víkendu na hlavní pláži hodně lidí, ale díky velké ploše člověk vůbec nemá pocit, že je tu hlava na hlavě,“ pochvaluje Aneta Kofroňová.

Pokud se vám u jezera zalíbí, můžete si v bezprostřední blízkosti hlavní pláže a na jihozápadním břehu jezera pod obcí Roudníky postavit stan. Karavan zde však nezaparkujete.

Jak se k Miladě dostanete

V tuto chvíli stále platí zákaz vjezdu motorových vozidel na celé území jezera Milada. Pokud se k jezeru chystáte autem, budete ho muset zaparkovat na přístupových místech v okolí jezera a kousek cesty ujít pěšky. Díky rozcestníkům a informačním tabulím se budete v oblasti bezpečně orientovat.

„S manželem a synem jezdíme k Miladě autem. Zaparkujeme na vyznačeném parkovišti a pak dojdeme pěšky k vodě. Je to vážně kousek, ujde to i dítě,“ radí ostatním rodičům paní Aneta.

Jak schovat cennosti na pláži? 6 míst, které zloději jen těžko odhalí

Od prvního července až do 23. srpna navíc jezdí z ústecké zastávky Divadlo na zastávku Jezero Milada autobusový spoj. Přijet ale můžete i na kole či elektrokole. V blízkosti jezera je dokonce smart bikeport s nabíjecí stanicí.