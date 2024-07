Na parádní koupání v průzračně čisté vodě a upravený areál láká milovníky vodních radovánek Jezero Most v severních Čechách. Místo se za poslední čtvrtstoletí změnilo k nepoznání. Zatímco na konci tisíciletí jste zde ještě mohli vidět velké množství techniky na těžbu hnědého uhlí, nyní si jezero užívají rekreanti. A to nejen ve vodě či u stánků s občerstvením. Skvělá je i procházka či projížďka na kole po cyklostezce dlouhé 9 kilometrů, která kolem jezera vede.

Jezero Most. To je v Česku stále známější fenomén, který pomáhá rozvoji cestovního ruchu nejen na Mostecku, ale vlastně i v celých severních Čechách.

„Velmi hezké prostředí, zázemí, stezky, příroda, občerstvení, vyžití pro děti i dospělé,“ pochválila ve své recenzi na Facebooku Denisa Ondříčková.

„Absolut empfehlenswert. Sauber, mega Wasserqualität,“ liboval si i Steven Heydecke. I díky blízkosti hranic tu totiž návštěvníci ze zahraničí vůbec nejsou výjimkou.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, Marie Čcheidzeová, CC BY-SA 4.0 zoom_in Pohled od jezera na město Most, Hněvín a Široký vrch.

Jak Jezero Most vzniklo

Pro veřejnost bylo jezero Most otevřeno v roce 2020 a od té doby jeho popularita jen a jen roste. V současnosti již zatopená jáma vznikla vytěžením hnědého uhlí. Těžební lokalita Ležáky byla založena původně jako hlubinný hnědouhelný důl Richard v roce 1901. Důl byl v roce 1945 přejmenován na důl Ležáky. Těžba uhlí zde pak skončila 31. srpna 1999.

Jezero Most pohledem z dronu:

| Video: Youtube

Původně se zvažovalo, že vytěžená plocha bude zaplavena vodou z řeky Bíliny. Kvůli jejímu znečištění byla nakonec zvolena voda z řeky Ohře.

Vodu do jezera dopravily několik kilometrů dlouhé potrubní přivaděče v délce 4690 metrů, kdy v nich voda proudila rychlostí až 1,2 metru krychlového za vteřinu.

„Jako další kvalitní zdroj vody pro napouštění a doplňování hladiny v jezeře Most byly vybrány důlní vody z dolu Kohinoor, hlubinného dolu s ukončenou těžbou a ročním objemem čerpání až tři a půl milionu metrů krychlových. Tyto důlní vody byly přivedeny trubním přivaděčem o délce 2700 metrů,“ uvedlo na svém webu ústecké hejtmanství. Napouštění trvalo asi 6 let.



Jezero Most - vstupné zdarma a zajímavosti

K Jezeru Most je možné přicházet po celý rok, vstupné se za koupání neplatí. S tím souvisí i skutečnost, že pobyt ve vodě je zde na vlastní nebezpečí, stejně tak veškeré sportovní a rekreační aktivity.

Jak uvádí na svých webových stránkách provozovatel areálu - společnost Diamo, o Mosteckém jezeru platí, že:

Je zde oblázková pláž se slaměnými slunečníky, přístupová mola, převlékárny a pítka

Vedle hlavní pláže najdete i tři pláže pro pejskaře

Jsou zde tři trvalé stánky s občerstvením, další food trucky a stánky sezónně během léta

Samozřejmostí jsou toalety zdarma

Funguje zde půjčovna paddleboardů, kajaků a šlapadel

U jezera zatím není možné kempovat v karavanu, tábořit, stanovat ani rozdělávat oheň

„Mostecké jezero je také vhodné i k potápění. Voda se totiž vyznačuje vysokou průhledností až osmi metrů a velkou čistotou. Významný vliv na kvalitu vody má druhové složení rybí osádky. Žije zde osm druhů ryb včetně dravých, jako jsou štiky a sumci. V důsledku řízené osádky zde ovšem není možný rybolov,“ doplnil turistický informační portál i:Mostecko.

Portál uvádí i přírodovědnou zajímavost, že Jezero Most je velmi významným zimovištěm vodních ptáků v Česku.

„Najdeme zde až 26 druhů ptáků s deseti tisíci jedinci. Spatřen zde byl rovněž orel mořský,“ popsal web i:Mostecko.

Místo je vhodné i pro rodiny s dětmi. Atrakcí pro školáky může být i loni otevřené dětské hřiště. Jak jsme již informovali na našem webu v článku Maják u jezera Most je otevřený. Dolů se jede po tobogánu. Dítě to natočilo, nachází se mezi hlavní pláží a občerstvením a skládá se z vraku lodě a výrazného majáku, na jehož ochoz se leze po vnitřní lanové síti a dolů se sjíždí tobogánem.

Jezero Most jako místo, kde se fandí olympionikům

Jezero Most se v těchto dnech dostává do centra pozornosti i díky zde konanému Olympijskému festivalu. Vybudováno bylo před nedávnem i nové molo.

Tohle není Paříž, tohle je Most:

„Je tvořené propojenými kruhy různých velikostí. Město ho nechalo postavit, aby rozšířilo plochy pro rekreaci a zlepšilo vstup do vody. Součástí zařízení jsou lavičky a přístřešek, který bude zázemím pro vodní sporty s půjčovnou. Na molu je také malý fotopoint s olympijskými kruhy a poblíž kotví samostatný fotopoint s obřím nápisem MOST,“ uvedli jsme před nedávnem na našem webu v článku Jezero Most dostalo centrální molo na relax. Vedle kotví nový obří fotopoint.

Jezero Most v číslech Zatopená plocha: 309 ha

Maximální šířka: 1, 9 km

Maximální délka: 3 km

Maximální hloubka: 75 m

Objem vody: 70 milionů m3

Průhlednost vody: až 8 m Zdroj: Město Most

Jak se k Jezeru Most dostat

Jezero Most se nachází v městské části Starý Most města Most v Ústeckém kraji. Cesta z Prahy je sem dlouhá asi 100 kilometrů a trvá zhruba hodinu a čtvrt. Třeba z Plzně to pak je k Jezeru Most zhruba 120 kilometrů a cesta autem si vyžádá necelé dvě hodiny.

„K jezeru Most vede nová silniční komunikace, takže se k němu autem dostanete velmi snadno. Nad hlavní pláží je vybudované prostorné parkoviště. V letní sezoně je k dispozici ještě druhé dočasné parkoviště na travnaté ploše,“ popsal web I: Mostecko.

Pravdou však je, že i dle diskusí na internetu, zvláště v sezóně a v době konání kulturních a sportovních akcí, jsou parkovací kapacity poměrně nedostatečné.

Areál vodní plochy byl od května 2021 napojen na síť MHD města Most v rámci linky č. 16. Takže vůz lze případně nechat na parkovišti ve městě.