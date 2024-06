Kamencové jezero v Chomutově je jednou z perel Krušných hor. Na šestnácti hektarech je možnost koupání, které je díky unikátnímu složení vody i zdraví prospěšné. S trochou nadsázky je to takové Mrtvé moře České republiky.

Podívejte se, jak to vypadá v areálu Kamencového jezera:

Zdroj: Youtube

Krásné přírodní koupání už i v aktuální sezoně nabízí Kamencové jezero v Ústeckém kraji. I díky udržovanému areálu může jít o velký dovolenkový zážitek. Směle lze toto místo označit za jasný tip na výlet.

Kde se Kamencové jezero nachází

Kamencové jezero patří mezi největší jezera v České republice. Na šířku měří 240 metrů a dlouhé je necelých 700 metrů. Maximální hloubka přesahuje tři metry.

Jezero se nachází v severočeském Chomutově. Z Prahy je to zhruba 100 kilometrů, kdy cesta zabere necelou hodinu a půl. Podobně daleko je to pak třeba z Plzně.



Zbytky po těžbě

Kamencové jezero vzniklo na přelomu 18. a 19. století, pravděpodobně postupným zatopením prostoru po těžbě. Je však možné, že menší vodní plocha či bažina se v místě nacházela již před vlastní těžbou.

„Těžil se zde kamenec - síran draselnohlinitý a síra,“ připomíná specializovaný web Geology, který spravuje Česká geologická služba.

Na břehu jezera byly na konci 19. století provozovány lázně s názvem Kamencová Huť. Dodnes se zachovaly například historické dřevěné převlékací kabiny.

A proč zde vznikly právě lázně? Voda v jezeře totiž obsahuje kamenec, sírany, chloridy, železo, draslík a hliník. Tento mix má léčebné účinky, snižuje pocení a má lehce svíravé účinky. „Voda je navíc po celý rok velmi čistá,“ uvádí web Geology.

Přestože jezero nemá žádný přítok, vody je tam stále dost. „Předpokládá se existence stálých vývěrů podzemní vody, které vodu neustále chemicky obohacují,“ přibližuje web Geology.

Areál Kamencového jezera je krásně udržovaný.Zdroj: Shutterstock

Bez živočichů, zato s písčitými plážemi

Díky svému složení je voda nevhodná pro život rostlin i živočichů. Lidé se jí však obávat nemusí. Naopak. Jde o ideální místo pro odpočinek s léčivými účinky. Zkrátka trochu jako Mrtvé moře.

„Návštěvníci zde naleznou nejen vyhřáté písčité pláže, ale i mola a travnaté břehy s dostatkem stinných korun stromů. To vše jen pár kroků od klidné hladiny jezera. Součástí areálu je také nudistická pláž,“ přiblížil místní web Chomutov.

Dále je tam hřiště na minigolf, půjčovna pramic, šlapadel a paddleboardů. Nechybí bezpečné brouzdaliště s nafukovacími atrakcemi i dětské pirátské hřiště.

„Přímo v areálu Kamencového jezera je možné využít kemp s chatičkami i prostorem pro stany či karavany,“ uvedl web Chomutov.

Kdy a za kolik je možné přijít

Kamencové jezero je otevřeno od 1. května do 30. září, a to vždy od 9 do 19 hodin. Místní o tuto rekreační lokalitu pečují. Jedním z posledních počinů bylo vybudování nové recepce, jak Deník informoval před nedávnem.

Nová recepce:

Zdroj: Deník/Miroslava Šebestová

Přestože jde o přírodní koupání, za vstup se platí. Základní vstupné pro dospělého činí 50 korun, děti od 3 do 15 let mohou přijít za 40 korun.