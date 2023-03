Léto se blíží a s ním také sezona koupání. To však nemusí být pouze v moři na Jadranu nebo u populárních přehrad v Česku. Vydejte se za koupáním do Karviné a objevte raritu, která nikde jinde není. Koupání s výhledem na důlní věž a ticho související s polohou vzdálenou dostatečně od centra města, ale ne tak, aby člověk nedošel pěšky. To je Darkovské moře, více možná známé pod pojmem Karvinské moře.

Karvinské moře nabízí v současnosti nejen koupání, ale také odpočinkovou zónu s lavičkami, pláží nebo moly | Foto: se souhlasem Marka Běhana

Karvinské moře v posledních letech, kdy bylo jeho okolí revitalizováno, nezaujalo pouze místní. Koupat se sem jezdí také lidé z okolních měst a lokalit a moře nespí díky otužilcům dokonce ani v zimních měsících.

Území jezera nazvaného Karvinské moře a jeho okolí vzniklo po rekultivaci následků důlní činnosti v městské části Karviná-Darkov na konci 20. století.

Rekultivaci prováděla společnost OKD. Hlavním cílem bylo a je navrácení krajiny postižené těžbou před rokem 1992 do stavu, kdy je možné její další využití, a to především k volnočasovým aktivitám. To se v posledních letech daří nadmíru, protože Karvinské moře se stalo vyhledávanou rekreační zónou.

Od roku 2020 je území Karvinského moře převážně využíváno k individuální rekreaci a k rybářství. Město Karviná zafinancovalo nezbytné úpravy pro vytvoření pláže, mobiliář ve formě laviček, převlékáren, lehátek, zastínění, vstupu do vody včetně malých mol a plovoucího mola, malého volejbalového písčitého hřiště, místa pro otužilce se speciálním vstupem do vody a převlékárnou a dalších odpočívek.

Jak už je zřejmé, lidé se ke Karvinskému moři chodí převážně slunit a koupat. Vodní plocha totiž nabízí netradiční panoramu na důl, který se tyčí na obzoru, ale také odpočinek nejen pro místní. Vzhledem k cyklostezce, která vede kolem, je Karvinské moře také zastávkou, kde je možné strávit chvíli v klidu na břehu vody a třeba si smočit unavené nohy.

Díky rekultivaci veškerých okolních chodníků se může návštěvník projít kolem celého moře nebo ho objet na kole či in-linech a koloběžkách. A pokud si nejste jisti kvalitou vody, nemusíte se bát. Ta se pravidelně měří a vzorky jsou vyhodnocovány hygienickou stanicí.

Co se letos plánuje?

Pro rok 2023 město Karviná opět ve spolupráci s Moravskoslezským krajem plánuje vybudování vyhlídkového a odpočinkového mola, ke kterému by mohly do budoucna být ukotveny k zapůjčení lodičky. Plánuje se také doplnění mobiliáře. To vše vždy ze souhlasem vlastníka pozemků, kterým je společnost Asental Land, s.r.o.

Karvinské moře se stalo průsečíkem mezi rekreací nejen Čechů, ale také návštěvníků ze Slovenska nebo Polska. Statistika návštěvníků sice není evidována a je pouze odhadována, ale určité povědomí o návštěvnosti zde panuje, protože celá oblast je volně dostupná ze všech stran. Tím, že 500 metrů od moře vede Železná cyklotrasa, je vidět na moři i mnoho cyklistů, jak již bylo zmíněno. Po dokončení obchvatu Karviné bude vyřešena také situace parkovacích míst pro návštěvníky.

„Karvinské moře a jeho okolí je příjemným prostředím pro rekreaci a odpočinek, ideální místo k procházkám, běhu či jízdě na kolech nebo in-linech, a to vše v přírodním stylu. Je místem setkávání lidí s různým zaměřením, nevyjímaje umělců – malířů nebo fotografů, rybářů, otužilců. Je prostě místem pro všechny,“ vyjadřuje se k rekreační zóně Karvinského moře náměstek primátora města Karviná, Andrzej Bizoń.

Pravidelní otužilí návštěvníci

Jak již z citace výše plyne, Karvinské moře si oblíbili lidé, kteří se věnují čím dál populárnějšímu fenoménu – otužování. Proto ani v zimních měsících není nouze o návštěvníky a otužilce je možné potkat v kteroukoli denní dobu.

Mezi pravidelné otužilé návštěvníky se řadí také Jiří Hanzel z Karviné, který je také nadšeným fotografem a karvinské otužilce také zvěčnil v zajímavých fotografických cyklech.

„Nemohu hovořit za všechny karvinské otužilce, ale vím, že naše asi patnáctičlenná skupina „Pingvinů“ si Karvinské moře velmi oblíbila. Oceňujeme mimořádně čistou vodu a přírodní ráz krajiny. Jsme vděční, že nám město vyšlo vstříc a postavilo kvalitní převlékárnu, lavičky či schůdky se zábradlím pro bezpečný vstup do vody. Ale nejsme sami, kteří si tento přírodní kout oblíbili. Pravidelně potkávám turisty, běžce, cyklisty či bruslaře, kteří zde přicházejí načerpat energii a zpevnit svaly,“ hovoří o populárním jezeru v superlativech Jiří Hanzel.

Mořem to nekončí

Pokud už se rozhodnete do Karviné k moři vydat, byl by hřích nenavštívit další zajímavá místa.

Hned kousek od Karvinského moře, cestou přes most Sokolovských hrdinů se můžete projít krásným lázeňským parkem v místní části Darkov. Zde je možné si posedět například i v kavárně Společenského domu v původním secesním stylu. Podél řeky Olše, která je v Karviné mnohem častěji nazývána jejím polským názvem Olza, můžete projít do parku Boženy Němcové, kde se nachází Zámek Fryštát, farní kostel Povýšení sv. Kříže, letní kino nebo areál Lodiček Dokořán, který je dalším úžasným místem s barem a relaxační zónou, jak pro dospělé, tak pro děti nebo sportovce.

Procházkou parkem se dostanete také na Masarykovo náměstí s historickou kašnou, radnicí a množstvím restaurací, které můžete využít pro odpočinek a osvěžení.

A pokud se chcete vydat kousek dál, nelze nezmínit výrazně zpopularizovaný artefakt posledních let – šikmý kostel sv. Petra z Alkantary, který následkem důlní činnosti poklesl o čtyřicet metrů a stal se tak šikmější stavbou, než je věž v Pise.

Spousta zeleně, historie a dokonce moře – i to je Karviná. Pokud máte předsudky ohledně karvinského regionu, pak jistě všechny zmizí při první návštěvě tohoto sice drsnějšího, za to upřímného kraje, kde není nouze o zajímavosti. Výlet do neznáma se tak může stát příjemným překvapením s přidanou hodnotou objevování přírodně-průmyslových lokalit, které jen tak někde nenajdete.