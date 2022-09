Podobně se přitom letos chovala celá řada hostů kempů v Ústeckém i Libereckém kraji. Lidé na dovolených pod stanem, v chatkách či v obytných autech více šetřili, potvrzují provozovatelé kempů. S letošní letní návštěvností jsou spokojení, lidé ale prý utráceli méně. Obavy panují z příští sezony, další zdražování může „vyhánět“ lidi z kempů a rekreačních areálů.

Do ČR se vrací turisté. Odborník: Už řešme, jak omezit návštěvy některých míst

Češi jsou národem, který velmi rád volné letní dny tráví v přírodě v kempech. To se potvrdilo v severních Čechách i letos. Lidé ale hledali možnosti, jak ušetřit. „Jsme čtyřčlenná rodina. Všechny hospody dost zdražily, když jdeme na oběd nebo večeři, už je to znát. Museli jsme začít trochu šetřit. Zatímco dřív jsme chodili skoro pořád na obědy do okolních restaurací, teď jsme si rozhodně jsme více vařili u stanu, vyšlo to samozřejmě levněji,“ přiznává Lukáš Janíček.

Podobně se letos choval mnohem větší počet hostů kempů než v minulosti. „Lidé letos určitě méně utráceli. Šetřili. Někteří jezdili na kratší pobyty než dříve, další méně utráceli v restauracích a podobně,“ potvrzuje správce Autokempu Klůček v Doksech u Máchova jezera Martin Hána. Stejně mluví i v dalších kempech. Na Nechranické přehradě, u jezera Chmelař i v Oseku. „Lidé všeobecně méně utrácejí,“ přitakává Kateřina Houšková z Autokempu Osek.

Co se týká počtu návštěvníků, tak jsou přitom provozovatelé kempů letos spokojení. Jen cizinců stále jezdí méně něž v dřívějších letech před koronavirovou pandemií. „Hostů bylo dost, červenec a srpen byly plné. Převážně dorazili Češi. Cizinců bylo stále méně než před covidem, přijeli hlavně ti, co už u nás v minulosti byli,“ konstatuje Houšková z kempu, který byl v letech 2017 až 2021 vyhlášen nejlepším v Ústeckém kraji.

Safari Park letos přivítal už půl milionu lidí. Hranice padla rekordně brzy

„Jsme hodně spokojení s návštěvností, bylo hodně plno, snad nejlepší sezona,“ hlásí z Kempu U Jezera v Doksech Rudolf Pinkas. „Lidé přijeli, bylo jich docela dost. Cizinců tedy méně, než bývalo zvykem,“ potvrzuje také Martin Hána z dalšího kempu u Máchova jezera. „Nebyla to špatná sezona, ještě to nebylo úplně jako před covidem, ale zlepšuje se to“ říká Ivan Bárta z Kempu Vikletice u Nechranické přehrady.

Obavy z příštího roku

Obavy panují u provozovatelů kempů z příští sezony. Kvůli extrémnímu zvýšení cen energií, pohonných hmot a potravin budou muset pravděpodobně také zdražovat. Strachují se, že kvůli vyšším cenám přijede méně návštěvníků. „Samozřejmě máme obavy, že by to mohlo způsobit odliv lidí. Všude panuje velká nejistota. Nechceme zdražovat, ale asi budeme muset,“ uvádí Houšková z Oseku s tím, že zatím neví, o kolik zdraží.

Konkrétní zatím nejsou ani na Nechranicích. „Je to hodně dopředu. Jako všichni jsme ve velké nejistotě, nikdo neví, jaké ceny budou příští léto, musíme to ještě zvážit. Musíme být optimisté, že lidi budou dál jezdit,“ věří Bárta.

Šetřit se musí všude, i na zámcích. Zdražují a zkracují návštěvní dobu

Velmi spokojení jsou se sezonou na severu Čech provozovatelé rekreačních středisek, kam míří děti za letními tábory. O ty byl letos enormní zájem. „Byla opravdu velká poptávka po táborech,“ potvrzuje majitel Rekreačního střediska Babočka v Chřibské na Děčínsku Zdeněk Paroulek. „Tábory byly naplněné, dětí se hlásilo hodně,“ říká také majitel střediska v Opárně na Litoměřicku Miloslav Slezák.

I majitelé rekreačních středisek ale mají obavy z příští sezony. Straší je hlavně ceny elektřiny a potravin, jejichž enormní zvýšení musí započítat do svých cen na příští rok pro zájemce o pronájem areálů. A těch tak může být méně. Většina areálů zdražovala už letos, budou ale muset i příští rok.

"Máme velké obavy. Organizace, které u nás pořádají tábory, chtějí cenovou nabídku na příští rok a to je v současné době jako věštění z křišťálové koule. Je to složité, ale budeme muset zdražit, počítáme tak o 20 nebo 30 procent. Máme pak samozřejmě obavy, abychom areál zaplnili,“ vysvětluje Paroulek.

„Určitě budeme zdražovat, bohužel musíme, jako všichni. Počítáme tak o 10 až 15 procent, snad se to na obsazenosti neodrazí,“ doufá Slezák.

Problematické obytné vozy. Ochránci: Kempování v Moravském krasu chceme omezit

Navyšování cen rekreačních areálů bedlivě sledují pořadatelé dětských táborů. Strachují se, že když tábory výrazně zdraží, že si je některé rodiny nebudou moci dovolit a že zájemců ubude. „Samozřejmě máme obavy, že provozovatelé areálů budou hodně zdražovat pobyty. Potom i my budeme muset zdražit pro děti a obáváme se, aby ceny za tábory byly pro rodiče únosné. Už nyní jsou dost vysoké. Snažíme se být co nejlevnější, ale náklady pokrýt musíme,“ konstatuje Petr Kubeš, který s partou přátel z Lounska dlouhá léta pořádá dětské tábory.