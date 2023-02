Již před válkou se tady střílelo, řádění henleinovských bojůvek tu padl za oběť financ Josef Navrátil, to nejhorší ale přišlo po osvobození. Dílem opilí rudoarmějci, dílem vojáci a hlavně partyzáni s páskami Rudých gard tu rozpoutali krvavou lázeň, jíž padla za oběť řada místních Němců bez rozdílu pohlaví.

Během května a června 1945 zde zahynulo okolo dvou desítek obyvatel, kteří se většinou provinili jen svou národností. A mnozí další byli surově biti, vězněni a odvezeni až k dalekému Baltskému moři.

A protože zmizeli obyvatelé, nebyl důvod nezlikvidovat i celou vesnici. Ještě by někomu zbytečně připomínala, jak stateční partyzáni bojovali s ženami a dětmi. Jenom základy zůstaly po hostinci, mlýnu nebo škole. A jak stopy bývalých stavení zarůstají, mizí i vzpomínky pamětníků.

„Po revoluci ještě občas zavítali, nyní už ne. Zkrátka už je to dávno a navíc z Vrchní Orlice toho opravdu moc nezbylo,“ říká starosta Bartošovic Kostas Kotanidis.

Dominantou krajiny

Zůstal kostel, zasvěcený sv. Janu z Nepomuka. Oprýskaná, až nebarokně strohá stavba z let 1708 – 1712 je zdaleka viditelnou dominantou okolní krajiny. Přes svou jistou zchátralost má areál se zmíněným hřbitovem a márnicí, vsazenou do hřbitovní zdi, genius loci starých Sudet.

Nedá se říci, že by to bylo nějak malebné místo. Spíše je vypovídající a žalující. Atmosféru to tady ale má. Navíc se nadšenci ze Sdružení Neratov pokoušejí o opravy. Jako jinde se ale nedostává peněz.

Antonín Nekvinda, manažer Sdružení, k tomu uvádí: „Opravy prozatím skončily, protože nejsou další peníze. Kostel ve Vrchní Orlici každopádně chceme nechat tak jak je, jen usilujeme o opravu jeho obvodu a odvodnění. Sháníme prostředky, abychom mohli pokračovat.“

Tak držme palce, ať kostel ještě vydrží a staré křivdy a zločiny setře čas…

Co vidět v okolí:

Neratov – pohraniční ves s opraveným poutním kostelem, farou, historickým hřbitovem a pivovarem, místo mnoha koncertů a dalších kulturních akcí. Bartošovice – středisková obec, kostel sv. Maří Magdaleny.

Niemojów – téměř zaniklá osada již v Polsku, zříceniny zámku a dominantní kostel Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny



Doprava:

komplikovaná, pouze BUS Bartošovice v Orlických horách (2,5 km), některé spoje staví v sousedství kostela, zastávka Vrchní Orlice. VLAK nejbližší v Rokytnici v Orlických horách (10 km)



Co je dobré vědět:

kostel ve Vrchní Orlici bývá volně přístupný a občas se zde pořádají různé kulturní akce. Objevil se ve filmu Jiřího Menzela Obsluhoval jsem anglického krále a v kriminálním seriálu Labyrint. Roku 2022 byl u kostela instalován Poesiomat.