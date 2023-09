Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou patří mezi nejvýznamnější stavby svého druhu v České republice. Za jeho mimořádností stojí zejména neobvyklý tvar. Ročně si nenechají návštěvu Zelené hory ujít desítky tisíc lidí. Kdy je možné tuto unikátní památku ze seznamu UNESCO navštívit, kolik stojí vstupné a je třeba si dát pozor na omezené parkování?

Svatostánek má půdorys pěticípé hvězdy, s níž souvisí i pět vchodů, pět oltářních výklenků, a dvakrát pět kaplí kolem centrálního prostoru. | Foto: Shutterstock

Stavba, která se vymyká běžným dobovým uměleckým normám i představám a která je příkladem tvůrčího ducha. To je Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Od roku 1994 figuruje toto vzácné místo u Žďáru na Sázavou i na seznamu UNESCO. Otevřeno je zde ve všech měsících v roce, byť v některých pouze několik hodin. Parkoviště tu je ale pouze malé.

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře:

V ČLÁNKU SI O KOSTELU PŘEČTETE

* Proč je unikátní?

* Proč tvar pěticípé hvězdy?

* Proč se stavělo tak rychle?

* Proč není minulost Zelené hory zalita sluncem?

* Proč se platí vstupné?

* Kdy zde mají otevřeno?

Proč je unikátní?

Jde o příklad výjimečné architektury barokní gotiky, který jde mimo běžné dobové a umělecké normy i představy. Zkrátka takto se svatostánky počátkem 18. století nestavěly. Dílo architekta Jana Blažeje Santiniho – Aichela je tak nadčasové.

Co si zapamatovat o Janu Blažejovi Santini – Aichelovi (1677 – 1723)

- byl to český barokní architekt a syn váženého pražského kameníka italského původu

- narodil se s tělesnou vadou, kdy měl část těla ochrnutou, a tak nemohl navázat na umění svého otce

- v devatenácti se vydal do světa na zkušenou, ve 23 letech už řídil první stavby

- byl natolik zdatný, že postupně získával stále větší zakázky od bohaté pražské klientely

Bylo by však nepravdivé tvrdit, že kostel je čistým nápadem Santiniho – Aichela. Základní představa vzešla od opata žďárského kláštera cisterciáků, Václava Vejmluvy, který byl velkým ctitelem mučedníka sv. Jana Nepomuckého.

„Představu stavebníka o chrámu, kde měl mít hlavní úlohu obrazec hvězdy, dokázal Santini – Aichel přetavit do mimořádně působivé podoby, kterou dokázala ocenit až moderní doba. Projekt byl proveden nezvykle rychle, což pro Santiniho nebylo nic neobvyklého. Ani definitivní podoba stavby se příliš neliší od prvního plánu,“ uvedl web Koruna Vysočiny.

Web Národního památkového ústavu pak uvádí, že kostel Sv. Jana Nepomuckého je vynikajícím příkladem architektonického stylu, který je syntézou gotických tradic a baroka.

Proč tvar pěticípé hvězdy?

Svatostánek má půdorys pěticípé hvězdy, s níž souvisí i pět vchodů, pět oltářních výklenků, a dvakrát pět kaplí kolem centrálního prostoru. Pětka je rovněž symbolem pěti ran Kristových a především pěti hvězd ve svatozáři sv. Jana Nepomuckého. Kolem kostela byl pak vybudován na půdoryse složeném z deseti (2x5) úseků kružnic prstenec ambitů.

Proč se stavělo tak rychle?

O pracích Jana Blažeje Santiniho – Aichla bylo obecně známo, že pod jeho vedením práce probíhaly velmi rychle. Neváhal ani začít klidně uprostřed stavební sezony. Podle historických dokumentů v případě Poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře šlo o 13. srpen 1719.

Kostel sv. Jana Nepomuckého:

„Byť se jednalo spíše o přípravné práce jako je vyměření, kopání a vyzdívání základů,“ uvedl web Zelená hora. Santini - Aichel byl rovněž velmi zdatný personální a výrobní manažer, jelikož musel v krátké době zajistit dostatek materiálu a hlavně zkušených i šikovných řemeslníků. Hlavní kostel byl dokončen už v roce 1722, okolní prstenec pak zřejmě kolem roku 1740.

Proč není minulost Zelené hory zalita sluncem?

Ačkoliv zelenohorský klášter v současnosti vypadá jako opečovávaný skvost, ne vždy tomu tak bylo. První velkou ránu utrpěl v roce 1784, kdy po velkém požáru shořela střecha.

Tehdejší opat pak z dnešního pohledu zcela nečekaně požádal panovníka Josefa II. o zrušení kláštera a ten mu vyhověl. Sešlo tak i z myšlenky, že by vyhořelý objekt sloužil provinilým kněžím.

Zhruba deset let chátral, než se zejména místním a někdejším mnichům podařilo uspět s žádostí o opravu. A to ještě s podmínkou, že kostel bude sloužit jen jako pohřební a navíc ještě s podmínkou, že na provoz kostela žadatelé nedostanou žádné peníze, jak připomíná internetová encyklopedie Wikipedia.

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře:

V zásadě nejinak tomu bylo až do 70. a 80. let, kdy došlo k dílčím opravám. K zásadní rekonstrukci došlo teprve až před několika lety.

Proč se platí vstupné?

Provoz zelenohorského svatostánku není zadarmo a také je potřeba zaplatit průvodce. Oproti jiným památkám však cena vstupenky není zdrcující. Komentovaná prohlídka trvající 45 minut stojí dospělého 150 korun, mládež zaplatí 90 korun. Rodinné vstupné 2 dospělí + děti a mládež od 6 do 18 let přijde na 350 korun.

Ročně si nenechají návštěvu Zelené hory ujít desítky tisíc lidí. A to včetně cizinců. Dřívější kastelánka kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře Michaela Kokojanová připomenula, že Jan Nepomucký je nejznámějším českým světcem.

„Jeho osobnost je známá i například v Austrálii. A právě jeden australský návštěvník si vyhledal náš poutní kostel a navštívil toto místo. Když se pak o několik let později vrátil, přijel s vytetovaným půdorysem kostela přes celé lýtko,“ usmála se při vzpomínce na Australana.



Kdy zde mají otevřeno?

Pokud jste zdaleka, vyplatí se jako u dalších památek se před cestou ujistit, že zde v den plánované návštěvy bude určitě otevřeno.

Otevírací doba:

Leden – březen + listopad – prosinec: ve čtvrtek 10 – 15 hodin

Duben a říjen - sobota, neděle a svátky: 9 – 17 hodin

Květen – září – každý den: 9 – 7 hodin

