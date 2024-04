Investice do nové pokladny na Kozím hrádku nebyla podle ředitelky Městského střediska kultury a sportu (MSKS) Spektrum v Sezimově Ústí Zuzany Bláhové malá, ale byla nutná. „Původní výrazně menší pokladna stála v areálu hradu od roku 1995, tedy téměř třicet let a už dávno nevyhovovala současným potřebám,“ popsala.

Čím pečlivějším okem se na hrádek díváte, tím je dle koordinátora zajímavější. „Například málokdo ví, že dodnes nese stopy po vypálení v roce 1438. Má i několik neobvyklých parametrů. Například k němu jdete z kopce, ačkoliv stojí v údolí, přesto je na vrchu a studnu má vykopanou v nejvyšším přírodním bodě,“ popsal s tím, že když ji tým Josefa Švehly zkoumal, uvnitř se nacházelo množství nálezů. „K těm nejunikátnějším se počítá 19 psích koster,“ konstatoval.

Novinky i v programu

I v sezoně 2024 se vrátí nedělní komentované prohlídky, na které o prázdninách naváže osm nedělních besed a vycházek s hosty. „Kromě již tradičních, jakými jsou známý mykolog Pavel Špinar nebo populární ornitolog Josef Jahelka letos nově přivítáme přadlenu Jitku Procházkovou nebo architektku Evu Hubičkovou ze známé rodiny Šechtlů z Tábora. Bez zajímavosti nebude ani beseda Českého červeného kříže nebo hodina Jógy s Nikou Dušákovou v areálu hradu,“ zmínil Petr Fiedor.

Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

Kromě akcí Hurá na hrad, kdy se otevírá nebo zamyká hrad na začátku a konci sezony se návštěvníci můžou těšit na sobotu 24. srpna na Hvězdnou noc na Kozím hrádku. „To kromě nočních prohlídek budou moci díky hvězdárně Františka Pešty pozorovat oblohu nad hrádkem hvězdářskými dalekohledy. Drobnou akci chystáme pro děti na dětský den v sobotu 1. června, pietní a komorní bude 6. července uctění výročí upálení Mistra Jana Husa a oslavy 100 let výročí Sokolské mohyly. A i když se to nezdá, není to zdaleka všechno,“ podotkl koordinátor.

V občerstvení vede smažák

Osmým rokem v blízkosti hrádku provozuje stejnojmenné občerstvení Eduard Vitásek, ten také nespí na vavřínech, do rodinného podniku investuje a upravuje vše ke spokojenosti zákazníků. „Nedávno jsme udělali nový přístřešek, boudu pro kapely, všechny nové lavice a také nové dětské hřiště,“ popsal.

Na místě zastavují nejčastěji výletníci na kolech a motorkách, ale zajíždí sem i automobily. „Ačkoliv jde o malý kiosek, nabídka je pestrá. Máme takový základ. Od té doby, co jsme bufet otevřeli pozoruji, že nejčastěji si lidé dávají smažák. Oblíbená je také klobása a řízky, děti mají rády párek v rohlíku nebo hranolky,“ vyjmenoval.

Otevírají celoročně, podle zájmu a počasí, od pondělí do čtvrtka od 9.30 do 19 hodin, v pátek a v sobotu od 9.30 do 20 hodin a v neděli od 9.30 do 19 hodin. Občerstvení má kouzlo prvorepublikové výletní restaurace, i zde se konají různé kulturní a společenské akce. Místo téměř uprostřed lesa je častým cílem procházek a výletů, kromě Kozího hrádku je v blízkosti i obora Smolín a hájovna Nechyba.