Průvod masek, stánky s dobrotami, spousta vůní a hudby – to je Lešetínský fašank, akce, která pravidelně uzavírá masopustní období ve Zlíně. Každoročně jej navštěvují tisíce lidí a bývá považován asi za největší městskou masopustní neboli fašankovou akci v naší zemi.

Na Lešetínský fašank ve Zlíně se lidé těší a rádi se jej zúčastňují v maskách. | Foto: Deník/Jana Vozárová

Lešetínský fašank:

První únorovou sobotu

Letos se Lešetínský fašank uskuteční 3. února a jako obvykle mu budou patřit ulice Lešetín I, Lešetín II a Kvítková. Oblíbené setkání vždy nabízí řadu atrakcí, ale hlavním lákadlem bývá pochovávání basy a průvod masek. Vedle tradičních masopustních postav v něm kráčejí i lidé převlečení podle tématu, které pro každý rok vyhlašují pořadatelé. Letos zadání zní: Kola, kam se podíváš.

„Vypadá to velmi jednoznačně, ale každý si to může vyložit jinak,“ směje se Zuzana Baťová z pořádající Hospůdky U Kovárny a dodává, že už se objevil i nápad, že by se do zadání vešla třeba i coca cola.

Létající cukrová vata Jediným problémem Lešetínského fašanku by mohlo být počasí: organizátoři musí občas bojovat se sněhem, deštěm nebo větrem. Zvládají to dobře, jen vítr jednou zmařil potěšení milovníkům cukrové vaty, když prodavači z hrnce rozmetal tenká sladká vlákna do širokého okolí.

V uplynulých letech si účastníci průvodu mohli vytvářet masky například podle zadání Žlutomodrý Zlín, které bylo vyhlášeno před čtyřmi roky, dalšími tématy byla třeba Zvířata, zvířátka a zvěrstvo či originální Známka punku, předloni lidé si lidé připomínali dějiny Zlína a loni ovládla průvod Lešetínská zimní olympiáda.

Vedle toho si však návštěvníci mohou pochutnat na nejrůznějších specialitách, zejména zabijačkových, protože připravené bývají jitrnice, ovar, tlačenka, klobásy nebo zabijačková polévka, ale také třeba na tradičních fašankových koblihách, slivovici či svařeném vínu.

Přicházejí tisíce návštěvníků

První ročník Lešetínského fašanku se konal v roce 2000. „Pak se kvůli covidu jeden rok akce uskutečnit nemohla, takže letos pořádáme 24. ročník,“ říká Zuzana Baťová.

Účast na fašanku bývá podle ní kolem pěti tisíc lidí, záleží však na počasí.



Oblíbená akce prý vznikla na popud hostů a štamgastů Hospůdky U Kovárny, mezi kterými byl i známý herec a výtvarník Lubor Tokoš. Její předchůdkyní byly pravidelné zabijačky, z nichž jedna je dokonce zvěčněna ve videoklipu známé skupiny Fleret. A pak se zrodil nápad uspořádat spolu se zabijačkou i fašank.

„Zpočátku mnoho lidí ani netušilo, co to znamená, protože nevěděli, že fašank, nebo také fašanek, je označení pro masopust,“ vzpomíná Zuzana Baťová.

Povyražení určené pro přátele, štamgasty a muzikanty však mělo takový úspěch, že se další rok muselo na přání účastníků opakovat.

Z jednorázové recese se stala pravidelná a velmi úspěšná akce a postupně se začala rozrůstat, takže z desítek účastníků byly stovky, a pak dokonce tisíce.

„Zjistili jsme, že už se na jednu ulici nevejdeme, a tak jsme oslovili našeho souseda Lukáše Žaludka, majitele hotelu Baltaci, a dnes se akce koná už na třech propojených ulicích,“ vysvětluje Zuzana Baťová.

V průvodu je fašank zábavnější

Přicházejí sem nejen lidé z okolí, ale i z celého Zlína a dokonce přijíždějí i z jiných míst Zlínského kraje. Návštěvníci z Uherského Hradiště si prý vozí masky a přidávají se do průvodu, což se Zuzaně Baťové líbí: „Lidé ze Zlína spíše přihlížejí a do průvodu se moc nehrnou, a to je škoda, protože v průvodu je to daleko zábavnější.

Lešetínský fašank jako regionální fenomén „Spolupracujeme s Muzeem jihovýchodní Moravy, které na příští rok chystá o naší akci interaktivní výstavu. Lešetínskému fašanku bude věnována i připravovaná publikace,“ prozrazuje Zuzana Baťová.

Aby účastníky nalákali k aktivnějšímu zapojení, chystají letos organizátoři soutěž o nejlepší masku.

V posledních letech je na Lešetínském fašanku také velmi oblíbená soutěž zlínských kapel, zpravidla začínajících. Hlásí se jich tolik, že si pořadatelé mohou vybírat. Vedle zajímavé zkušenosti s hraním před několikatisícovým publikem se hudebníci mohou těšit i na publicitu, protože rozhovor s vítězem vyjde na stránkách Deníku.

„Vstup na Lešetínský fašank je stále zdarma, takže pokud si lidé něco nekoupí, nic neplatí. Máme řadu sponzorů a pomáhá nám i město,“ říká Zuzana Baťová. Akci pořádá Hospůdka u Kovárny, občanské sdružení Spolek LešetínZlín, Hotel Baltaci Atrium Zlín a město Zlín.