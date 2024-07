Pro předplatitele

Eliška Gáfriková dnes 04:30

/SPECIÁL LÉTO S DENÍK.CZ/ Výpravy do historie prostřednictvím návštěvy hradů a zámků jsou oblíbenou letní kratochvílí. Přestože je většina památek tohoto typu otevřená už od jara, právě o letních prázdninách ožívají hrady a zámky naplno. A to nejen návštěvníky, ale i různými akcemi, které umožní poznat bývalá panská sídla z netradičního úhlu pohledu. Co nabídnout mají nejen ty největší památky, známé i za hranicemi České republiky, ale i méně proslulé hrady, zámky či zříceniny. Deník přináší přehled, na co se při výběru cílové destinace zaměřit.