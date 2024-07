Doporučení přidává i předseda Klubu českých turistů (KČT) Jiří Homolka. „Do přírody a do hor bychom měli vždy vycházet s pokorou a mít na paměti, že změny počasí a terén mohou být někdy nevyzpytatelné. Oblečení volíme vždy podle náročnosti túry a prostředí, do kterého se vydáváme,“ uvedl Homolka. Na lehkou turistiku v běžné krajině bez vysokých hor stačí pohodlné funkční oblečení, s jehož výběrem poradí každá outdoorová prodejna.

„Důležité jsou tři věci. Plánování, oblečení a voda,“ vyjmenoval Prášil. Sám jednou zažil situaci, kdy v plánování podcenil venkovní teploty a nevzal si s sebou dostatek vody. „Bylo asi 40 stupňů Celsia a mně voda došla v ten nejhorší moment, kdy kolem nebylo nic. Doploužil jsem se do nejbližší vesnice, a než jsem našel otevřený obchod, napil jsem se z kaluže. Nebylo to zrovna vábné, ale pomohlo to,“ zavzpomínal kartograf.

A možná při svých turistických toulkách potkají i kartografa Ondřeje „Barona“ Prášila, který ročně po českých zemích nachodí přes tři tisíce kilometrů. Nejen on čtenářům Deníku radí, jak se na letní pěší túry připravit a vybavit.

„Pokud jdeme na náročnější túru do vyšších hor, pak určitě musíme mít navíc i bundu proti větru, prochladnutí a ideálně i dešti. V horách se počasí může změnit z hodiny na hodinu. Nepodceňujme též pokrývku hlavy proti slunci,“ doplnil předseda KČT.

Klíčová je také obuv. Měla by být rozchozená a ve vyšších horách s pevným kotníkem a kvalitní podrážkou. „Pro lehké túry, které vedou po asfaltu, popřípadě jen lehkým terénem v lese, preferuji měkčí obuv. Žádné pohorky,“ doporučil Prášil.

Co by nemělo v batohu chybět

Každý, kdo vyráží do přírody, by u sebe měl mít kromě odpovídajícího oblečení a bot nabitý mobilní telefon (v nejlepším případě i s powerbankou), kterým může v nesnázích zavolat pomoc pro sebe nebo i pro druhé. „V dnešní době může též velmi dobře použít mobilní aplikaci Mapy.cz, kde jsou na základě dohody mezi Mapy.cz a KČT zakresleny a pravidelně aktualizovány i turisticky značené cesty. Dále by měl mít kapesní nůž, základní lékárničku (obvaz, dezinfekci apod.), dostatek vody a jídla, především energeticky vydatného. Tedy v případě, že se nejedná o hodinovou procházku okolo kempu,“ informoval Homolka.

Celá cestovní výbava by pak podle obou mužů měla být sbalena v pohodlném, praktickém batohu. „Dobré je si také přibalit nějaký igelitový pytlík. Na turistických stezkách po sobě totiž nikdy nenecháváme žádné odpadky, vše si odneseme s sebou,“ apeloval zástupce KČT.

Motivace dětí túře prospěje

Homolka také poradil s výběrem trasy pro pěší túru. „Vždy je potřeba přizpůsobit délku a náročnost trasy nejmladšímu a nejméně zdatnému členu rodiny. Při turistice s dětmi je vždy mít na paměti motivaci na túře. Ať je to horská chata s limonádou, párkem v rohlíku a zmrzlinou, nebo naučná stezka s plněním úkolů pro děti a podobně. Tuto motivační složku bych rozhodně nepodceňoval. V úsecích méně zajímavých můžou rodiče a prarodiče s dětmi hrát například hru, kdo najde nejdříve další turistickou značku. I tyto jednoduché věci dokážou děti i dnes docela zaujmout,“ nabídl možnosti Homolka.