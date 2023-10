Ušatá z roku 1938 i Všudybylka. Vyrazte na skvělý výlet za legendami lokomotiv

Kremák, Malej bejček, Všudybylka, Ušatá nebo Omega. Jména či přezdívky, které našinci příliš mnoho neřeknou. Těm, co propadli kouzlu železnice, se ale hned vybaví lokomotivy, které brázdily naše tratě. A na ty se jezdí koukat a obdivovat je do Železničního depozitáře Národního technického muzea do Chomutova.