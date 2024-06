Pokud dáváte v létě přednost koupání v přírodě před pobytem na plovárně, zatopený lom ve Výklekách vás určitě okouzlí. Autem se sem z Olomouce dostanete ani ne za půl hodiny. Srdce romantiků při pohledu na vodní plochu, obklopenou úchvatnými skalisky, ze kterých je krásný výhled na hladinu, zaplesá.

Zatopený Lom ve Výklekách je nádherné místo ke koupání. | Foto: Deník/Daniela Tauberová

Lom Výkleky:

Nádherné místo ke koupání, kde je průzračná čistá voda s viditelností až do hloubky tří metrů, láká milovníky vody nejen z Přerovska, Olomoucka a Prostějovska, ale i z Ostravy a ze vzdálenějších míst. Důvodem je dobrá dostupnost autem. Kvůli čisté vodě je lom u obce Výkleky oblíbeným a vyhledávaným místem i pro potápěče.

Přístup do vody, která je jinak obklopená skalisky, je v jednom místě pozvolný a snadný. Hloubka lomu, v němž žije množství drobných ryb, dosahuje průměrně kolem šesti metrů. Největší hloubka je kolem 8 metrů. Dno je skalnaté.

Psi se v lomu Výkleky koupat nesmí

V lomu je podle webu obce Výkleky zakázáno stanování, táboření, rozdělávání ohňů nebo kácení dřevin na přilehlých soukromých pozemcích. „V zatopeném lomu je také zakázáno koupat psy, koně a jiná zvířata,“ upozorňuje web obce Výkleky s tím, že návštěvníci musí dbát na čistotu okolí lomu a veškerý odpad si odnést s sebou.

Vyhledávané přírodní koupaliště zvládá nápor návštěvníků i během úmorných veder, která u nás v posledních letech panují. K dispozici mají u lomu placené parkoviště. Dojet sem můžete i na kole nebo autobusem. Okolí zatopeného lomu vyhledávají rádi mladí lidé, ale i rodiny s malými dětmi.

Na vlastní nebezpečí a za oheň pokuta

Každý, kdo se do lomu ve Výklekách přijede vykoupat, by neměl zapomínat na to, že koupání je zde na vlastní nebezpečí.

„Majitelé pozemků v lomu pronajímají na letní sezonu parkoviště a přístupovou cestu soukromému podnikateli z Přerova a parkovné je kolem padesáti korun. Nájemce se snaží udržet pořádek, ale bohužel se mezi lidmi stále najdou jedinci, kteří po sobě zanechávají odpadky a neváží si krásné přírody,“ posteskla si v Deníku v článku s názvem Úmorná vedra lákají ke koupání v zatopeném lomu ve Výklekách starostka Výklek Kateřina Jandová.



Obec se proto rozhodla schválit obecně závaznou vyhlášku, aby měla spolu s policií nástroj na výtečníky, kteří nedodržují pravidla chování v přírodě. Za nedovolené rozdělávání ohně a nebo rušení nočního klidu tak mohou padat pokuty, stejně jako za nerespektování zákazů stání a zastavení.

Nechybí tu medúzy

Lom je populární nejen mezi potápěči, ale i mezi rybáři. „Z ryb se tu vyskytují kapři, tloušti, plotice, štiky, okouni a candáti. V místní vodě se ale vyskytuje i jedna raritka, kterou je medúzka sladkovodní,“ uvedl zájmový web Hrady.

Abyste ale tohoto živočicha, jehož domovinou je jihovýchod Asie mohli zahlédnout, musíte počkat na letní sezónu, kdy je medúza velká kolem tří centimetrů. „Každoročně se v hlubinách líhne nová generace těchto láčkovek a ta předchozí umírá. Ve Výklekách jsou zaznamenány od roku 2000, kdy je zde zřejmě vypustil nějaký akvarista,“ vysvětlil přítomnost neobvyklého obyvatele web Hrady.