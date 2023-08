Léto vybízí k túrám po horách a někteří z nás vyráží na kopce za hezkého počasí pravidelně. V Moravskoslezském kraji si můžeme dopřát například výstup na nejvyšší horu zdejších Beskyd – Lysou horu. A výstup završit i ubytováním na Chatě Emil Zátopek. Královna Beskyd Lysá hora je považována za jednu z nejnebezpečnějších hor u nás. Smutné příběhy připomínají některé mohyly a památníky poblíž vrcholu. Vedou k nim trasy z různých míst.

Přestože je Lysá hora velice oblíbeným cílem turistů z celého Česka, zaznamenala za posledních padesát let více obětí, než naše nejvyšší hora Sněžka. Od roku 1964 se udává celkem 23 obětí, o čemž informuje server Turistika.

Někteří z tragicky zesnulých neodhadli počasí a zemřeli při bouři, jiní se smrtelně zranili při nočním výšlapu. Jedna z obětí pak ne zcela střízlivá tlačila do kopce auto, které ji převážilo a přejelo. I na tyto nešťastníky upozorňují kříže a pamětní desky, které trasy na vrchol lemují.

Ivančena, kamenná mohyla se symbolem svobody a bratrství

Snad nejznámějším památníkem pod vrcholem Lysé hory je Ivančena. Je to kamenná mohyla, která symbolizuje boj za svobodu, vlastenectví a přátelství. Nachází se mezi menšími vrcholy Malchor a Kykulka pod Lysou horou.

Za protiněmeckou činnost popravili nacisti 24. dubna 1945 na starém židovském hřbitově v polském Těšíně ostravské skauty Vláďu Čermáka, Vláďu Pacha, Milana Rottera, Quida Němca a Otto Kleina. Na počest těchto chlapců založila 6. října 1946 oddílová rada 30. oddílu Junáka z Ostravy mohylu na Ivančeně.

Od 60. let se zde pravidelně scházejí při příležitosti výročí popravy skauti, turisté a trampové, jak informuje například internetová encyklopedie Wikipedie.

Ivančena byla historicky symbolem často politickým a především bojujícím za svobodu. „Do roku 1989, kdy padl komunistický totalitní režim, byla mohyla na Ivančeně i symbolem boje za demokracii a proti nesvobodě. Proto byly pravidelné hromadné výstupy skautů a jejich příznivců pečlivě sledovány a mnohdy i zakazovány tehdejším režimem,“ zmiňuje web Hrady.

Dodnes Ivančena symbolizuje veškeré bezpráví páchané na svobodě a demokracii.

Dnes už poměrně mohutná mohyla na Ivančeně vznikla tak, že na původních několik kamenů se postupně přidávaly další. Dávají je sem turisté, kteří šli jen kolem nebo rovnou za tímto účelem. Dnes mohyla zabírá asi 40 metrů čtverečních a 195 metrů krychlových, o čemž informuje web Skaut.

V letech 2016 – 2017 byla provedena celková rekonstrukce mohyly, i kvůli tomu, že ji v 90. letech poškodili vandalové.

Památník letce Vlastimila Zaydlara připomíná smutný příběh

Nedaleko rozcestí Malchor, zhruba jeden kilometr severně od Lysé hory, je další památník. A opět připomíná tragickou událost. Kamenná mohylka je věnována letci Vlastimilu Zaydlarovi, který pocházel z nedalekého Českého Těšína. Měl dvě děti a byl to velmi zkušený vojenský pilot 1. třídy. Na různých strojích nalétal více než 1 600 hodin.

Jednou však jeho let nevyšel. „Onoho dne, 21. května 1964, se vydal do vzduchu se strojem MIG-19S z roku 1961. Nemohl tušit, že to bude naposledy,“ popisuje začátek tragické události autorka Pavla Zemaníková v knize Fenomén Lysá hora: Vše, co byste měli znát o královně Beskyd.



Zaydlar totiž nedlouho po startu narazil do úbočí Lysé hory. Nehodu nepřežil. Hlavní příčinou havárie byly zdaleka ne ideální povětrnostní podmínky a nerozhodnost velitele letecké skupiny.

„O tom, jaká byla síla nárazu, svědčí popis místa nehody a trosek z vyšetřovacího protokolu. Letoun byl po dopadu zcela zničen a roztrhán na drobné části. Ty byly rozhozeny do prostoru dlouhého tisíc a širokého tři sta metrů,“ popisuje podrobněji nešťastnou událost web Letecká badatelna. Jeho tělo pak bylo odmrštěno velmi daleko, zhruba osm set metrů od místa nehody, tudíž byly šance na záchranu marné.

Hellerova zatáčka a vzpomínka na oběti Lysé hory

Vzpomínek na zemřelé je po cestě na Lysou horu více, a to na trasách z různých výchozích míst. Ať už jdete z Ostravice, z Malenovic či z Krásné. Jedno z dalších nejznámějších míst je seskupení pomníků a křížů v tzv. Hellerově zatáčce, která se nachází na trase z Ostravice téměř těsně pod vrcholem a je velice prudká.

Toto vzpomínkové místo iniciovali meteorologové Vladimír Ondruch, Jaroslav Chalupa a Radim Pavlica z Horské služby Beskydy.

Na místo byl přidán velký dřevěný kříž, který je dominantou celého pomníku. „V den státního svátku 17. listopadu 2006 byl kříž, osazený cedulkou „Na památku obětem Lysé hory“, na určené místo donesen a slavnostně vztyčen,“ popisuje Pavla Zemaníková ve své knize.

Místo je určeno výhradně pro vzpomínky na ty, kteří tragicky zemřeli na Lysé hoře. Nelze tam tedy přidávat vzpomínky na milované zesnulé třeba proto, že za života výšlapy na Lysou horu rádi podnikali. Jediná výjimka byla udělena Vladimíru Ondruchovi, hlavnímu iniciátorovi pomníku, který zemřel v roce 2016 a mezi všemi s Lysou horou spřízněnými lidmi má své významné místo.

