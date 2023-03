Kolotoče, autíčka, střelnice a cukrová vata, ale také moderní adrenalinové atrakce. Pražské Výstaviště už pošedesáté žije Matějskou poutí. Akce, která začínala před stovkami let jako ryze náboženská slavnost, je dnes místem určeným pouze pro zábavu, kde návštěvníci najdou 130 nejrůznějších atrakcí pro malé i velké. Letos si ovšem za pouťové radovánky připlatí. Jejich ceny vzrostly o desítky korun.

Velmi oblíbené jsou adrenalinové atrakce. | Foto: Deník/Radek Cihla

Mezi nejzajímavější atrakce patří sedmdesát metrů vysoká houpačka Extreem, osmdesátimetrový řetízkový kolotoč Around The World XXL, který se točí rychlostí až 70 kilometrů za hodinu, horská dráha Super Mouse či 65 metrů vysoký Airborne s lavicí otáčející se na kyvadle do všech směrů. Na Matějské pouti je podruhé a podle firmy Kočka, s. r. o., která Matějskou pouť pořádá, jde o největší kolotoč svého druhu v Evropě.

Matějská pouť 2023 - Hurá do zákulisí i na pohledy z ptačí perspektivy

Zdroj: Youtube

Lochneska i strašidelný zámek

Adrenalin návštěvníkům dodá i točivá atrakce Ghost Rider nebo katapult Bungle, který odvážlivce prožene rychlostí až 126 kilometrů v hodině. Řadu adrenalinových atrakcí pro Matějskou pouť poskytuje firma z Nizozemska.

Matějská pouť se stala také inspirací pro umělce. Karel Hašler složil známou píseň U svatého Matěje, která poprvé zazněla v roce 1928 ve filmu režiséra Josefa Kokeisla U svatého Matěje, když se slunko zasměje.

Mezi tradiční zábavu patří jízda na obřím ruském kole a staročeské lochnesce, nebo návštěva třípatrového strašidelného zámku.

„Těm nejmenším dětem je určeno okolo třiceti různých atrakcí, jako jsou například autíčka, řetízkové, hydraulické i podlahové kolotoče, buggy auta, malé tanky, nafukovací skákadla či vláčky,“ uvádějí zástupci firmy Kočka.

I Matějskou pouť zasáhla inflace a vysoké ceny energií. Ceny za vstup na atrakce se oproti předešlým ročníkům výrazně zvýšily, takže zlé jazyky tvrdí, že největší adrenalin letos návštěvníkům způsobí placení. Částky se pohybují od 60 korun za houpačku a 70 korun za skákací hrad až po 200 korun za jízdu na Airbornu.

Den pro handicapované

Také letos se v rámci Matějské poutě uskuteční Den pro handicapované. Akce je naplánována na 27. března.

VIDEO: Kolotoče, střelnice nebo nafukovací balónky. Matějská pouť pobaví

„Veškeré atrakce jsou dětem k dispozici mezi 12. až 15. hodinou zcela zdarma,“ informuje web Matějská pouť. K tomu patří také návštěva expozice exotických ryb, žraloků, korálů a sasanek Mořský svět, doprovodný zábavní program a vystoupení klaunů ze skupiny Medúza. Od 15 do 17 hodin se na Křižíkově fontáně koná koncert.

Matějská pouť - Airborne to je pěkný mazec

Zdroj: Youtube

Putování za odpustky

Na Matějskou pouť do Prahy mířili lidé už před více než čtyřmi staletími. Tehdy ještě neměla se střelnicemi a adrenalinem nic společného. Ke kostelíku svatého Matěje na Hanspaulce se 24. února, kdy se slavil svátek tohoto světce, scházeli poutníci z blízka i z daleka, aby zde získali odpuštění svých hříchů, protože papež Klement VIII. pro ně vyhlásil plnomocné odpustky. Poutní křížová cesta ke kostelu s dvanácti kapličkami začínala poblíž dnešní stanice metra Hradčanská.

Svatomatějská pouť v kostele svatého Matěje se koná i v dnešní době, ale už ne 24. února. Svátek svatého Matěje, apoštola, byl v českém liturgickém kalendáři přesunut až na 14. května. Nový termín však dobu konání radovánek na pražském Výstavišti neovlivnil.

„Tradice konání Matějské pouti je v Národní knihovně archivována od roku 1595, dalo by se tedy říci, že v roce 2023 je jí již úctyhodných 428 let. Slavnou se stala proto, že byla první jarní poutí v Praze i v Evropě,“ uvádí společnost Kočka.

Pro poutníky se začaly pořádat jarmarky, na nichž se kromě jiného prodávalo modlitební zboží nebo památeční předměty, a k tomu se postupně přidávaly i různé atrakce pro pobavení účastníků pouti. Časem přibyla vystoupení artistů a kouzelníků, boudy s vystavenými kuriozitami i kolotoče. Matějská pouť si získávala stále větší proslulost, a to i přesto, že s původní náboženskou akci už kromě dne konání neměla nic společného.

Perníkové srdce a strašidelný zámek. Prezident Zeman zavítal na Matějskou

Několikrát se také stěhovala, protože potřebovala stále více místa, až v roce 1963 zakotvila v tehdejším Parku kultury a oddechu Julia Fučíka (PKOJF), tedy na dnešním Výstavišti. Ke kolotočům, houpačkám a labutím přibyly v 70. a 80. letech i třináctimetrová horská dráha Cyklon a obří ruské kolo.

Matějská pouť se na pražském Výstavišti koná už 60 let.Zdroj: Deník/Radek Cihla

Matějská pouť každoročně začíná v období kolem 24. února a končí 10. dubna. Výjimkou bylo období pandemie koronaviru v roce 2021, kdy nemohla být zahájena.

Už od šedesátých let minulého století stála za pořádáním Matějské poutě rodina Kočků. Dnes akci provozuje firma Kočka, s. r. o. Po sametové revoluci se Kočkovi v Praze stali velmi vlivnými podnikateli s vazbami na nejvyšší politiky, ale podle některých informací i na ruskou mafii. Jejich osudy a podnikání se nejednou staly objektem mediální pozornosti. Václav Kočka mladší byl v roce 2008 zastřelen po křtu knihy předsedy ČSSD Jiřího Paroubka v pražské restauraci Monarch. Střelec Bohumír Ďuričko za to u soudu dostal trest 12,5 roku vězení. Jan Kočka od loňského roku čelí obvinění z vydírání a daňových podvodů. Další člen rodiny Kočků v roce 2018 pod vlivem alkoholu a zřejmě i kokainu vjel na dálnici do protisměru a čelně se srazil s dodávkou. Řidiči obou vozidel zahynuli.