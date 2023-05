„Zveme příznivce motorismu přes veterány, ameriky, motorky, traktory, limuzíny, vojenské techniky, ofrouďáky, modeláře, popeláře… prostě každého kdo má rád motory.“ „Jsi na světě jen jednou, tak užívej na plný plyn!“ „Naleštěte auta, přijeďte se ukázat!“ „Setkání nadupaných kár, večerní párty, koncerty, kaskadéři, erotická myčka.“ To je jen krátká ukázka pozvánek na motoristické srazy pro rok 2023. Jejich pořadatelé se předbíhají, kdo nabídne něco zajímavějšího.

Tunningoví krasavci mají sraz na letišti ve Vyškově. | Foto: se svolením Petra Koudelky

Kam na motoristické srazy? Tady je Průvodce Deníku.

Milovníci vůně benzínu se letos mají na co těšit. Nabídka srazů, při nichž se setkávají motorkáři, majitelé různých značek aut, kluby nebo majitelé veteránů, je opravdu bohatá. Na své si přijde skutečně každý. Někteří pořadatelé jsou nováčky, jiné akce mají dlouhou tradici a zavedenou značku.

Sraz veteránů v Kovozoo:

Zdroj: Youtube

Tradiční setkání kamionů

Mezi srazy, které už jsou známé, patří například Truck sraz ve Zlíně. Již 16. ročník se uskuteční na konci srpna. „Přijíždějí k nám kamiony z různých zemí Evropy. Sraz už je vyhlášený,“ říká jeho ředitel Radek Topič a upozorňuje, že předregistrace účastníků pro rok 2023 byla spuštěna v polovině dubna.

Tradice setkání velkých kamionů ve Zlíně odstartovala v roce 2006. „Začátky byly hodně amatérské,“ vzpomíná na zahajovací ročníky ředitel akce.

Tisíce Čechů mají doma obyčejná auta, kterým ale roste cena. Patříte mezi ně?

„Nápad uspořádat takový sraz přišel, když jsme s kolegy navštívili podobnou akci v Piešťanech. Moc se nám to líbilo, a tak jsme si řekli: Proč nezkusit něco podobného také u nás? Postupně se nám podařilo organizaci dostat až do dnešní podoby. Za dobu existence srazu jsme tady přivítali řidiče kamionů z Řecka, Itálie, Rakouska, Německa a samozřejmě také ze Slovenka nebo Polska. Lidem se to líbí, protože jim akce nabízí zajímavý zážitek,“ dodal Radek Topič.

Veteráni se setkají na severu

Zajímavou tradici založilo pod Krušnými horami Muzeum Veteráni Litvínov. Letos se tam sjedou v sobotu 10. června již posedmé historická auta a motorky. Každoročně dorazí majitelé stovky vozů různých kategorií.

Patronem litvínovského setkání veteránů je herec Pavel Nový.Zdroj: Deník/Edvard Beneš

„Tentokrát počítáme s tím, že aut bude mnohem více. Opět se k nám totiž vrací Porsche Classic club Česká republika, který má sraz v nedalekém Oseku na Teplicku, a poprvé za námi zavítají členové Lancia klubu,“ říká šéf Auto – retro – muzea Veteráni Litvínov Tomáš Urban. Tradičními hosty této akce jsou herec Pavel Nový, který je jejím patronem, a imitátor Petr Jablonský.



Nahrává se anketa …

Mezi motorkáři

Svá setkání organizují také majitelé motocyklů. Na webu motorkari.cz jsou jenom v letošním roce evidovány přes tři stovky akcí.

„Jezdíme na srazy, celou řadu si jich nenecháme ujít,“ prozradil Oldřich Vančura z Lomu u Mostu, kterému nikdo neřekne jinak, než Callvera. Je předsedou malého klubu majitelů motorek Yamaha Virago. „V posledních letech si ale vybíráme spíš menší komornější akce, kde si to člověk více užije. Nebývá tam takový blázinec,“ dodal.

Talbot-Lago je jeden z největších auto klenotů. Vlastní ho sběratelé v Česku

Srazy mívají v nabídce také hudební vystoupení, hrají na nich hlavně rockové kapely. „Řekl bych, že těsně po covidu byl po koncertech poměrně velký hlad. Teď už je to spíš jen takový podkres. Samozřejmě se to liší sraz od srazu. Někde posluchače hodně oslovíte, jinde zase méně,“ přidal pohled z druhé strany frontman rockové kapely Cumbal a zároveň motorkář Pavel Poliček.

Kam a kdy aneb Průvodce Deníku tím nejzajímavějším

Vydejte se s námi na akce, které by vás mohly zaujmout. Přichystali jsme pro vás průvodce.

Po Valašsku na skútru 2023 (1. - 4. června)

Setkání přátel a kamarádů skútrů z celé Evropy i světa se uskuteční v areálu Camping Rožnov pod Radhoštem. Jde již o 12. ročník mezinárodního srazu. Pořadatelem akce je spolek Wallachian Scooter Rider.

8. sraz vozů Rolls-Royce a Bentley + Lotus (sobota 3. června)

Sraz se koná na parkovišti Historický špejchar, v přírodním parku Dubečské Panské zahrady, ulice U Dubečské Tvrze, Praha – Dubeč. Pořadatelem je Rolls-Royce & Bentley Club ČR.

Do Litvínova se sjedou veteráni už po sedmé.Zdroj: Deník/Edvard Beneš

VII. sraz historických vozidel (sobota 10. června)

Nablýskaní veteráni se sjedou v Litvínově v areálu amfiteátru Loučky. Pořadatelem je Auto – retro – muzeum Veteráni Litvínov.

III. Porsche Meeting Ostravsko (10. - 11. června)

Setkání majitelů Porsche v v Moravskoslezském kraji, které je letos nasměrováno do Beskyd. Pořadatelem je Porsche Classic Club ČR.

Sraz přátel značky JAWA v rodišti zakladatele F. Janečka (sobota 10. června)

Již 6. ročník srazu přátel Jawy se uskuteční v Lednicích. Výstavu legendárních péráků, kývaček, panelek, ale též dalších historických motocyklů a automobilů z dílen ostatních značek pořádá Klub netradičních nápadů Ledce.

Setkání příznivců vozů Alfa Romeo 2023 (16. - 18. června)

Pořadatelem akce, která se koná v Horní Bečvě v areálu Retaso, je Alfa Romeo Ostrava.

Příznivci tunningu se sjedou na letiště do Vyškova.Zdroj: se svolením Petra Koudelky

Motobraní 2023 – 6. ročník Doksy - Máchovo jezero (16. - 18. června)

Setkání pořádá spolek Motoklub Kocheři Doksy v kempu Bílý kámen v Doksech u Máchova jezera.

5. celorepublikový sraz majitelů motocyklů Yamaha XV1900 (od pátku 23. do neděle 25. června)

Sraz se letos koná v Autokempu Frenštát pod Radhoštěm. Bližší informace pouze prostřednictvím emailu: jagsch.ladislav@gmail.com. Členové facebookové skupiny Czech Riders Yamaha XV1900 mají informace na profilu.

Rychvald plný veteránů (neděle 25. června)

Veterán klub Rychvald pořádá již 14. ročník oblíbené akce. Sraz veteránů se koná na Náměstí Míru v Rychvaldu. Akce je určena pro motocykly a automobily vyrobené do roku 1980.

Volha GAZ 21 je žádaným veteránem. V minulosti Carevnu řídil i Jurij Gagarin

14. ročník mezinárodního srazu motorkářů Šikland (30. června a 1. července)

Akce se koná v zábavním parku Šikland v samém srdci Vysočiny. Také letos nabízí bohatý program pro všechny milovníky strojů na dvou kolech. Motosraz Šikland je akce pro motorkáře a motorkářskou komunitu.

JH Sprint & Tunnig 2023 vol. 1 (30. června až 1. července)

Příznivci tunningu se sejdou na letišti v Jindřichově Hradci. Pořadatelem je JH Sprint & Tuning. Chybět nebudou sprinty, Help-Cup a party.

Tuning Motor Párty Vyškov (14. - 15. července)

Tradiční letní setkání příznivců nadupaných kár, které se koná na letišti Vyškov, láká na koncerty, párty i kaskadéry.

Sraz Porsche replik (sobota 29. července)

Akci pořádá Oldtimer Gallery klub v AČR z Dobřenic, ve spolupráci s Porsche Classic Clubem ČR. Jedná se o první sraz tohoto druhu vozidel, aby se jejich majitelé poznali, vzájemně si představili své vozy a mohli si vyměnit zkušenosti s jejich provozem a údržbou.

Obrázek Tomáše Bati na jednom z kamionů ve Zlíně.Zdroj: Deník/Jan Karásek

16. Truck sraz Zlín (19. - 20. srpna)

Truck sraz Zlín je tradiční setkání majitelů velkých kamionů v areálu Kapřín Březůvky ve Zlíně. Chybět opět nebude spanilá večerní i denní jízda v ulicích města Zlína.

Truck Fest 2023 (25. - 27. srpna)

The Most Truck Festival je součástí programu prestižního podniku evropského šampionátu okruhových tahačů (FIA ETRC) Czech Truck Prix. Akce určená zejména pro všechny truckery, spediční a dopravní společnosti. Počítá se s tradiční spanilou jízdou po závodním okruhu.

Tuning Show Kopřivnice (sobota 9. září)

Pořadatelem akce, která se koná na polygonu Tatry Kopřivnice, je Tuning-Sport. Po celý den budou probíhat soutěže.

Na Autodromu v Mostě se letos opět uskuteční setkání majitelů historických vozů The Most Classic.Zdroj: se svolením autodromu Most

The Most Classic (6. - 8. října)

Stylové vyvrcholení sezony pro všechny milovníky motorsportu a historických vozů se uskuteční na Autodromu v Mostě. The Most Classic je setkání a výstava klasických automobilů.

Uskuteční se v rámci závodního víkendu Histo Cup, kdy budou na dráze závodit ikonické okruhové vozy 60. až 80. let. Akce spojuje závodění a eleganci, mladé a staré, sběratele a fanoušky.

Vzkaz od pořadatelů srazů, jejichž součástí je spanilá jízda: „Při jízdě v koloně prosíme o dodržování silničních předpisů a zachování zdravého rozumu. Jsme tu pro zábavu a ne na závodní dráze.“