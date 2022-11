„Úvěr nedopadl, ale zatím se snažíme udělat, co je v našich silách. Začali jsme na dolní stanici a postavili jsme první dva sloupy. Musíme to postupně, jak to půjde, dokončit, nechceme nechat propadnout všechna povolení,“ vysvětlil starosta Orlického Záhoří Vojtěch Špinler.

Délka lanovky bude 1450 metrů, je čtyřsedačková a pasažéry vyveze až na hřeben, kde budou moci nastoupit na červeně značenou trasu - Jiráskovu cestu. „Lanovku už máme koupenou - ze Švýcarska. Je starší, použitá. Byli bychom rádi, kdyby příští rok bylo hotovo,“ řekl starosta. Koupě samotné repasované lanovky vyšla zhruba na 25 milionů korun.

Vysokých cen energií, a tím i drahého provozu arény a skiareálu se obec neobává. „Pro nás se teď ani po Novém roce nic nemění. Elektřinu máme nasmlouvanou na dva roky, tak to snad přežijeme. Ledky osvětlují běžecký okruh už od začátku a jinak provoz? To bude to nejjednodušší,“ konstatoval starosta s tím, že klacky jim pod nohy hází stát.

Narážel přitom na to, že záměr se neobešel bez problémů. Bylo nutné vyjednávat s ochranáři a kvůli různým komplikacím, které projekt pozdržely, obec přišla o možnost získání dotací. Přesto věří, že se investice do budoucna vyplatí a situaci pomůže zlepšit.

Přeplněná parkoviště na Šerlichu

Parkoviště a nová lanovka by mohly ulevit Šerlichu, který hlavně v zimě čelí obrovskému náporu návštěvníků. Jde o jejich oblíbenou lokalitu už proto, že jen kousek odsud najdou nejen Masarykovu chatu, ale také přibližovací vlek ke sjezdovkám v polském Zielenci. Šerlich je také výchozím místem pro milovníky hřebenových tras.

Boj o místa na parkovištích je tady každoročním evergreenem. Nejednou tu také auta odstavená podél cesty zablokovala provoz. Policejní hlídky i loni musely několikrát posílat motoristy jinam.

„Pokud jsou parkoviště na Šerlichu zaplněná, musí návštěvníci zvolit jinou lokalitu nebo parkovat na jiných místech, například v Deštném, a na Šerlich se dopravit skibusem,“ upozornila rychnovská policejní preventistka Alena Kacálková.

Investice v Orlickém Záhoří by mohla zájem návštěvníků hor více rozprostřít. Právě přes zdejší hraniční přechod totiž do Orlických hor míří velké množství Poláků, které lákají turistické a běžecké trasy v horních partiích. I kvůli omezeným možnostem parkování by skiareál mohl jejich část pojmout. Auto nechají na záchytném velkokapacitním parkovišti a ke spodní stanici lanovky, která je vyveze o 300 metrů výše, to budou mít jen pár desítek metrů.