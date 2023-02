V blízkosti rušné komunikace se za těžkými dveřmi v Resslově ulici v Praze 2 – Novém Městě nachází krypta, která je součástí barokního chrámu sv. Cyrila a Metoděje. Právě v tomto svatostánku a jeho podzemních prostorách se ukrývali od 28. května do 18. června 1942 parašutisté po atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha. Celá operace vstoupila do dějin pod názvem Anthropoid. Skončila smrtí parašutistů i jejich spolupracovníků a podporovatelů i krutými represemi vůči civilními obyvatelstvu. Na druhou stranu vstoupila do dějin jako zřejmě nejdůležitější čin tuzemského protifašistického odboje s mohutným ohlasem po celém světě.