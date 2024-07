Na první pohled nejde o moderní koupaliště, ale že by bylo zchátralé, to rozhodně ne. Řeč je plovárně ve Volyni, která byla postavena v letech 1939 až 1941. Iniciátorem stavby byla Občanská záložna ve Volyni.

Nadšené ohlasy návštěvníků plovárny ve Volyni

Plovárna ve Volyni se těší poměrně velké popularitě co se týče celkového prostředí. „Již před čtyřiceti lety nás sem brali rodiče, pak jsme jezdili sami i na koncerty a teď sem bereme naše děti. Moc se zde nezměnilo a to je dobře,“ uvedl v google recenzi Jirka Chudoba, který plovárnu navštívil před nedávnem.

„Super místo a atmosféra. Krásné a čisté koupaliště. Dobové kabinky z let dávno minulých. Krásně vše zachováno. Prostě nádhera. Krásně se tu najíte a popijete. Na nic se tu dlouho nečeká. Ceny velice příznivé, což poznáte už u vstupu. Velký dík všem, co tuto plovárnu udržují,“ popsala zase Dagmara Hlaváčková.

„Ale ta voda je tak studená, že člověk v takových horkých dnech musí jít do vody velice opatrně. Ale jinak není co vytknout,“ poukázal zase Michal Funak.

Narazil tak na fakt, že koupaliště je napájeno z řeky Volyňky a pravidelně se vyměňuje.

„Zvláštní však je, že počasí i teplota vody hrají ve Volyni menší roli, než je u koupališť obvyklé. I kdyby plavaly kry, vždycky sem někdo přijde,“ citoval oficiální web Volyně správce koupaliště Vlastimila Jirsu.

Vstupné na volyňskou plovárnu jen 40 korun

V recenzích je hodně zmiňovaná cena vstupného. Ta je pro letošní sezonu stanovena na 40 korun pro dospělého a 20 korun pro dítě, jak v aktuálním ceníku uvádí na svém webu volyňská plovárna. Tedy z pohledu koupaliště opravdu mimořádně nízké vstupné. Za to návštěvníky čeká:

Prvorepublikový plavecký bazén o rozměrech 25 x 12 metrů s proměnlivou hloubkou od šedesáti centimetrů do 3 metrů

V areálu se dále nachází kromě travnatých ploch i dva kurty na beach volejbal a antukový. Nejmenší zde naleznou dětské hřiště.

Najdete zde i restauraci nabízející velké množství nápojů i pokrmů.

Plovárna ve Volyni jako kulturní památka

V roce 2008 zažila výjimečné léto. Ministerstvo kultury ji vyhlásilo kulturní památkou, čímž ocenilo unikátnost koupaliště, které je jediným svého druhu v republice.

Za téměř 300 tisíc korun plovárnu v letech 1939 až 1941 vybudovala Občanská záložna ve Volyni.

„Dřevěné kabiny, sprchy i bazén jsou stále původní,“ připomenul Deník v článku Volyně: Nejstarší plovárna v ČR.

Idylka na Volyňské plovárně:



Autorem projektu byl český architekt, odborník přes stavbu koupališť a závodní plavec Václav Kolátor z Prahy. Zajímavostí je, že bazén je postavený na náspu, nikoliv zapuštěný v zemi.

Pro plovárnu jsou symbolické právě dřevěné převlékací kabinky, kterých je 30 a jsou určeny i k pronájmu.

„O uschování věcí bývá velký zájem a dědí se z generace na generaci. Jsou opravdu jedním ze symbolů plovárny. Říkáme jim kajuty,“ píše se na oficiálním volyňském webu.



Nahrává se anketa ...

Prvního května si dámy dávají becherovku, aby mohly do vody

Volyňská plovárna má skalní příznivce, kteří sem neváhají dorazit už v květnu.

„Prvního května, kdy otvíráme, tu plavají babči, i kdyby tu plavaly kry. To má voda deset, jedenáct stupňů, tak většinou to spraví malá becherovka, aby to přežily. A potom plavou až někdy do konce září, začátku října. To, když už plavou jenom báby, tak to už je babí léto,“ glosoval dění na plovárně v rozhovoru pro Českou televizi správce areálu Václav Jirsa.

Volyňská plovárna pak je místem celé řady společenských akcí. Od festivalů, koncertů až po soukromá setkání.