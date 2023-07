/ANKETA/ V jižních Čechách každoročně přibývají venkovní koupací areály, aquaparky, nové kempy a plážové sportovně rekreační komplexy, ale na menšinu nudistů a naturistů se stále zapomíná. Vyznavači přírodního stylu koupání se stále musí uchylovat do několika tolerovaných lokalit. Vznikne někdy v našem kraji oficiální FKK (pozn. red. Freikörperkultur, v překladu kultura svobodného těla) pláž? Toť otázka.

Oficiální nudapláž v Jihočeském kraji stále chybí. Naturisté jsou jen tolerovaní, na videu Veselské pískovny. | Video: Deník/Lenka Pospíšilová

Nahota lidského těla je pro ně stejně přirozená jako příroda kolem nich. Ne každý to tak vnímá a je k tomuto životnímu stylu tolerantní. Jihočeští vyznavači nudismu a naturismu už dlouhá léta bojují za svůj vyhrazený prostor, stále se však musí uchylovat do ústraní, protože nemají zastání. V jižních Čechách funguje několik tolerovaných lokalit, převažují zejména na Táborsku a Jindřichohradecku, ale lze najít i místa na Písecku, Budějovicku či Prachaticku.

Jihočeské neoficiální lokality z webu naturista.cz:



1) Veselské pískovny

2) Pískovny Cep u Suchdola nad Lužnicí

3) Horusický rybník u Veselí nad Lužnicí

4) Minipláž u lázní Aurora Třeboň

5) Pískovna Jindřiš

6) Rybník Skaličný u Čížové

7) Rybník Bezdrev od Zalužic

8) Nádrž Jordán Tábor

9) Újezd u Vodňan

10) Velký jez České Budějovice

11) Husinecká přehrada

12) Lišnický rybník, či Pytlák u Milevska

13) Přehrada Orlík u Žďákovského mostu, Podskalí, Klučenice

14) Rybník Hliník nebo Dehtář u Českých Budějovic

15) Skaliční rybník, Předotice u Písku

16) Mléčná dráha, Račov u Vimperka

17) Lipno, Přední Výtoň, Frymburk

Naturistu Aleše tato situace trápí už dlouhá léta. „Stále se nic nezměnilo, už mě to trochu irituje. Dodnes nemáme v metropoli jižních Čech ani jednu pláž FKK. Českobudějovičtí naturisté tak musí dojíždět desítky kilometrů do neoficiálních lokalit, kde se tento odpočinkový styl toleruje. Přitom se o tom hovoří už více než dvacet let i díky vašemu deníku,“ vysvětluje.

Diskriminovaný se úplně necítí. „Avšak moje možnosti jsou dosti omezené, a to mi v době, kdy se řeší manželství pro všechny, přijde nejen trochu bizarní, ale přímo stupidní. Je to ostuda, že Budějovice nemají vlastní FKK,“ dodává rozčarovaně devětapadesátiletý naturista.

Životní styl a kulturu nahého těla vyznává od svých dvaceti let, v jižních Čechách se necítí úplně komfortně. „Je to tu opravdu složité, mnohdy jezdím na pískárny. V cizině, zejména v Chorvatsku na Istrii, ale už existují celé naturistické komplexy, kde se mohou lidé v tomto stylu nejen slunit, ale v podstatě žít svůj volný čas v sounáležitosti se svým nastavením i celou přírodou a okolím,“ naznačuje s tím, že jde o rozsáhlé areály o velikosti 60 až 90 hektarů, kde je dovolená osvobozující a uvolňující.

„Mohu všem vřele doporučit. Záleží na tom, co komplex nabízí. Lze zajít do rákosové cukrárny, kde si dáte pod sebe jen ručník, vypijete si kávu, či konzumujete zmrzlinu jen tak, jak vás pánbůh stvořil,“ podotýká podnikatel z Budějovic.

Mají omezené možnosti a musí dojížět

I v Budějovicích by se podle naturistů našly vhodné plochy. „Pláž by se mohla nacházet blízko Vltavy nebo Malše. Stačilo by ji nějakým způsobem vymezit, vhodnými dřevinami. Existují i města, kde mají veřejné koupaliště vyčleněné pro naturisty třeba jeden den v týdnu,“ uvádí s tím, že inspiraci lze hledat například v Liberci.

OBRAZEM: Sportovní areál Vltava si Budějčáci otevřeli sami

Naturisté jsou společenští lidé, rádi vykonávají společné aktivity, hovoří, věnují se plážovým sportům či různým hrám. „Pokud se sejdou naturisté, vždy se jedná nejen o slunění a koupání, ale také o sportovní aktivity a celkové vyžití,“ naznačuje.

Pokud prý jde o pravé naturisty, ne nudisty (pozn. red. naturisté toto označení nemají příliš v oblibě), na pláži nenajdete žádné odpadky. „Souzníme s přírodou, nejsme žádní exhibicionisté, také po sobě nenecháváme PET lahve a nedopalky od cigaret. Celé naše nastavení je jiné, navzájem se nehodnotíme, jestli jsme jiní, tlustí, hubení a podobně. Berete vše tak, jak je a úplně přirozeně přijímáte jakoukoliv osobu vedle sebe,“ informuje dále. Na oficiálních nudaplážích FKK tak relaxují celé rodiny, babičky i dědečkové s vnoučaty. „Viděl jsem osobně také ženu po operaci prsu, která se v klidu koupala a odpočívala, jde o vnitřní nastavení,“ uzavírá Budějčák Aleš.

Na jihu není oficiální nudapláž. Nahota je přirozená, naturisté nejsou úchylové

Jeho názor dokresluje třiasedmdesátiletá Jaroslava S. "Celoživotně mám zálibu koupat se v přírodě. O naturismu jsem určité povědomí měla, nijak mne nepohoršoval ani nepřitahoval, nezajímal mne. Až do loňského léta, kdy jsem se shodou náhod ocitla v naturistickém centru v Chorvatsku. Ta svoboda, uvolněnost apohodlí mne natolik fascinovaly, že jsem se stala příznivcem a plavky jsou pro mne obtěžující záležitostí. Ovšem u nás je tento životní styl opomíjen a legální příležitosti jsou minimální," říká.

Oznámení na "naháče" nejsou

I letos jsme se dotázali městské policie v Českých Budějovicích, zda řeší nějaké případy týkající se odhalených lidí v katastru statutárního města. „Ani letos jsme žádné oznámení na nudisty neřešili,“ uvedla mluvčí strážníků Věra Školková a dodala, že stále platí, že za přestupek v podobě veřejného pohoršení mohou udělit pokutu příkazem na místě do výše až 10 tisíc korun.

Podle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, jde pokutovat za předpokladu, že:



1) takové jednání bylo spácháno veřejně

2) jednání pohoršilo více než dvě osoby současně přítomné na místě jednání

3) bylo v rozporu s obsahem mravnosti, na němž se společnost shoduje

Zastupitelé se tím chtějí zabývat komplexně

Jak sdělil náměstek primátorky Lubomír Bureš (ODS), je pravdou, že v lokalitě Velkého jezu na Malši před lety neoficiálně vzniklo místo, kde se lidé opalují bez plavek. „I dnes tam občas takové skupinky lidí či jednotlivce zahlédnete. V žádném případě se však nejedná o nudistickou pláž tak, jak je obecně vnímána,“ popsal.

Na březích Malše se vyrojili naháči

V krajském městě tedy oficiálně takové místo není. Zřízení nudistického či naturistického prostoru má podle Bureše svá pravidla. „Primárně jde o to, aby provoz takové pláže nevzbuzoval veřejné pohoršení. Jde tedy zejména o vyhrazení prostoru a jeho oddělení. Není to tak jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát. Například oddělení takové pláže na břehu Vltavy nebo Malše musí respektovat záplavová území, kde se nesmí vysazovat žádné keře ani stromy, stavět pevné překážky, ploty. Toto vše by bránilo volnému průtoku řeky při povodňových stavech,“ naznačil dále.

Magistrát města podle něj vnímá zájem naturistů o vyčlenění takového místa. „Jistě se tou problematikou budeme do budoucna zabývat. Celou problematiku chápeme tak, že naturistický prostor by měl umožňovat jeho návštěvníkům nejen opalování a koupání, ale celkové trávení volného času bez plavek, aniž by bylo riziko vzniku veřejného pohoršení,“ podotýká Lubomír Bureš.