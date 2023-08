Spala tu královna i císař. Lichtenštejnský palác lákal, na dešti se stály fronty

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Nahlédnout do míst, kudy v minulosti procházeli významní světoví státníci včetně britské královny či japonského císaře a kde se spoluvytváří domácí politika, se v sobotu 5. srpna stalo velkým lákadlem. Odpoledne to potvrzovala nepřehlédnutelná fronta na Kampě: před vstupem do Lichtenštejnského paláce.

Den otevřených dveří v Lichtenštejnském paláci na Kampě, který využívá Úřad vlády ČR. | Video: Milan Holakovský