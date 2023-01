„Zatím tyto sýry prodávám jen lokálně, jak se říká po sousedsku. Jezdím s nimi na trhy a jarmarky v Česku i v Polsku. Sýry při dozrávání prochází evolucí, a každému chutná trochu jiné stadium. Proto nabízím mladý Praděd a mladý Cvilín, ale také jejich vyzrálou verzi,“ představila Bogusława Szpak své produkty, které jsou gastronomickou specialitou českopolského pohraničí.

Krnované rádi spojí výlet do Radynie s nákupem sýrů na farmě Zielone Wzgórze.

Na nezájem návštěvníků si nemohou stěžovat ani skutečný Cvilín nebo Praděd. Rektor poutního kostela na Cvilíně v roce 2022 měl plné ruce práce. Prohlídku cvilínského kostela Panny marie Sedmibolestné a Povýšení svatého Kříže loni absolvovalo téměř 37 500 zájemců. Kostel na Cvilíně stal nejnavštěvovanější sakrální stavbou Moravskoslezkého kraje v rámci šestého ročníku projektu Otevřeného chrámy.

Exkurze na farmě v polské vsi Radynia, kde Bogusława Szpak vyrábí oblíbený sýr Cvilín pro české i polské zákazníkyZdroj: Deník/František Kuba

Celkem tento projekt zahrnoval 35 kostelů a dvě věže. Poutní kostel na Cvilíně v počtu návštěvníků předstihl i tak významné památky jako radhošťskou kapli sv. Cyrila a Metoděje (29 415), kostel sv. Jana Nepomuckého ve Štramberku (27 500), katedrálu Božského Spasitele v Ostravě (26 500) nebo takzvaný šikmý kostel sv. Petra z Alkantary v zaniklém městě Karviná-Doly, do kterého loni zavítalo přes 11 tisíc osob.

Slezský Svatý kopeček

„Ke kostelu Povýšení svatého Kříže a Panny Marie Sedmibolestné, nazývanému též Slezský Svatý kopeček, vystoupalo vloni zhruba o 15 300 osob více než v roce předchozím, což mohlo souviset se znovuotevřením rozhledny na Cvilíně. I díky tomu šestý ročník Otevřených chrámů zaznamenal rekordní počet 240 tisíc návštěvníků,“ hodnotí projekt koordinátorka církevní turistiky Andrea Węglarzyová z Biskupství ostravsko-opavského.

Biskupství na projektu spolupracuje s Moravskoslezským krajem a řadou místních spolků a komunit. Díky tomu kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie ve Starém Městě u Bruntálu stejně jako cvilínský kostel v Krnově budou letos otevřené celoročně.

„Do konce dubna si zájemci kostel mohou kostel na Cvilíně prohlédnout vždy v sobotu od 10 do 16 hodin a v neděli od 13 do 16 hodin. Do 29. ledna je pak součástí prohlídky také betlém, na který si jen během Vánoc přišlo podívat kolem tří tisíc lidí,“ potvrzuje zájem rektor kostela Cvilín Sebastian Gruca.

Souvislost mezi zvýšeným zájmem o návštěvu cvilínského kostela a znovuotevřením rozhledny potvrzuje rovněž pracovnice Turistického informačního centra TIC Krnov Markéta Mintálová. „Od jejího otevření po rekonstrukci se od 20. srpna do 31. října 2021 z vyhlídkové terasy podívalo na Krnov a jeho okolí celkem 12 105 osob. Vloni to za celou sezonu bylo 22 877 návštěvníků,“ vypočítává.