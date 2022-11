Jistě tak na řadu přišlo hodnocení WC Hlavní nádraží, WC Staroměstské náměstí, WC Václavské náměstí či WC v metru.

Na první místo byly na základě průzkumu co se týče úrovně veřejných toalet zařazeny finské Helsinky. U nich skóre čistoty a komfortu dosáhlo 4,85 z 5 možných bodů. Výraz špinavé či jeho synonymum se objevilo pouze v necelých třech procentech analyzovaných recenzích. Tedy výborný výsledek.

Naopak v průzkumu zcela propadl Berlín. Skóre čistoty a komfortu dosáhlo pouze 0,16 z 5 možných bodů. Výraz špinavé či jeho synonymum se objevilo skoro v každé desáté recenzi. O mnoho lépe nedopadl Londýn (0,32 bodu) či Atény (0,63 bodu).

A co Praha? Ta podle průzkumu vytvořeného na základě recenzí skončila na šestém nejhorším místě se skórem čistoty 1,25 bodu z 5 možných. Tedy celkově 6. nejhorší místo ze zkoumaných měst.

K tomuto typu průzkumů je vhodné dodat, že mohou být svým způsobem zkreslené. Zatímco část veřejných toalet může být zcela v pořádku, v dalších případech může jít o naprostý propadák třeba jen kvůli předchozím návštěvníkům a nepříliš aktivnímu správci toalety. Také záleží na složení respondentů a jejich představě o úrovni veřejného WC.

Podívejte se na nespokojeného uživatele veřejného WC. Video už vidělo skoro 40 tisíc lidí:

Tématu pražských veřejných toalet se před časem věnovala i reportérka Pražského deníku Veronika Cézová.

„Silně zapáchající záchody a toalety, které byly uzavřené dříve, než měly. To jsou dva nejčastější prohřešky, na které jsem narazila během reportáže „tour de záchody“. Obešla jsem toalety ve všech stanicích metra na linkách A, B i C. A výsledek? Záchody na „áčku“ jsou přepychové, ale Stodůlkám a Invalidovně na „béčku“ se, pokud to není akutní, raději vyhněte obloukem,“ sdělila ke své reportáži.

Celý průzkum se uskutečnil v rámci Světového dne toalet, který připadá na 19. listopadu. Vyhlásila jej organizace WTO (World Toilet Organization), která má za cíl politickými, technologickými, ekonomickými i vzdělávacími cestami zlepšovat hygienické podmínky ve světě. Uvádí to alespoň internetová encyklopedie cs.wikipedia.org.

Bodové hodnocení čistoty veřejných WC ve vybraných evropských městech



Berlín (Německo) 0,16/5 (tedy 0,16 bodu z 5 možných)

Londýn (Spojené království) 0,32/5

Atény (Řecko) 0,63/5

Tallinn (Estonsko) 0,78/5

Lisabon (Portugalsko) 0,94/5

Praha (Česko) 1,25/5

Amsterdam (Nizozemsko)1,57/5

Paříž (Francie) 1,72/5

Varšava (Polsko) 1,88/5

Bukurešť (Rumunsko 2,03/5

Madrid (Španělsko) 2,19/5

Vilnius (Litva) 2,35/5

Riga (Lotyšsko) 2,66/5

Budapešť (Maďarsko) 2,82/5

Helsinky (Finsko) 4,85/5