"Letos uvidí jako nový exponát šlapací inspektorskou drezínu, která je z období asi 1925 až 1930. Máme ji v zápůjčce. Dávali jsme ji dohromady půlroku, abychom ji představili v plné kráse. Je funkční, ale na klasické ježdění není. Máme zákaz jezdit po manipulační koleji. Ale loni na podzim jsme pokládali menší dráhu, asi 36 metrů kolejí pro jinou, naši drezínu. Bude to taková premiéra po letech, kdy se na ní budou moci zájemci svézt," vysvětluje předseda klubu Pavel Mudruněk.

Je přitom i nadále co dělat a zlepšovat, velkým snem těchto milovníků železnice je znovu oživit parní lokomotivu 328.011. Jak připomínají, parní lokomotivy vyráběné pro průmysl stály dříve ve stínu svých slavnějších kolegyň z veřejných drah. Byly jednoduché a výkonné se a snadnou údržbou v náročném provozu, některé se dočkaly v provozním stavu i počátku 80. let.

Tehdy se prý začala psát i nový příběh lokomotivy typu CP600 vyrobené roku 1956 v továrně ČKD pod číslem 3704. Místo sešrotování, které potkalo mnohé další, byla přesunuta do zemědělského družstva v Orlických horách, které shánělo vytápěcí kotel pro své budovy. Skupina fandů z depa ČSD Letohrad mašinu zachránila. Po letech oprav se znovu rozjela a rozdávala radost při nostalgických jízdách, od roku 1996 až do roku 2000, kdy uplynula lhůta provozuschopnosti kotle.

"Na parní lokomotivě 328.011 stále děláme, postupně se bude rozdělávat a příští rok by měl jít kotel na opravu. Tedy podle toho, jestli se nám podaří sehnat dost peněz. Od loňska pak máme v Rokytnici motorový vůz zvaný Hurvínek, máme ho rovněž v zápůjčce a budeme ho dávat dohromady, aby se v něm dalo jezdit z Doudleb nahoru," prozrazuje dále Pavel Mudruněk.

A od loňského roku jsou v muzeu exponáty z roku 1928 z letohradského nádraží, které prošlo rekonstrukcí - řídící pult výpravčího a hradlové přístroje. Historii pak připomenou nové informační panely.

Najde se „mladá krev“?

Muzeum funguje už od roku 2010. Když se v roce 2006 slavilo sté výročí železniční trati Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Orlických horách, letohradský klub tehdy pomáhal s výstavou. Rokytnická výtopna v tu dobu byla prázdná a hrozilo, že ji České dráhy nechají zbourat. Město se ji rozhodlo vzít pod svá křídla a zachránit a od ledna roku 2010 je zapsána na seznam nemovitých kulturních památek.

"A že nemohla zůstat ladem a my neměli kde vystavovat, dohodli jsme se, že budeme muzeum pro město provozovat. Většina exponátů je Letohradského klubu. Členů máme možná 25, ale aktivní jádro jich tvoří deset. A furt sháníme mladé nadšence, kteří by se k nám chtěli přidat. Jsem jeden z nejmladších a je mi 56 let. Jinak většina členů jsou důchodci, bývalí strojvedoucí, kteří jezdili i na této trati," dodává Pavel Mudruněk.

Takže máte-li chuť a odhodlání se k těmto fanouškům železnice připojit, ozvěte se!